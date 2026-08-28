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Điện tử - Điện lạnh

Vinatech Solution chính thức chuyển đổi tên miền

P.V
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Vinatech Solution chính thức chuyển đổi website sang tên miền autosglobal.vn, tạo nền tảng mới cho quá trình phát triển thương hiệu và mở rộng các giải pháp tự động hóa kho, logistics và sản xuất thông minh.

Nhằm phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Vinatech Solution thông báo thay đổi địa chỉ website từ autovts.com sang autosglobal.vn.

Cụ thể, kể từ 8/2026, website của Vinatech Solution sẽ chính thức chuyển đổi như sau:

  • Tên miền cũ: autovts.com
  • Tên miền mới: autosglobal.vn

Việc thay đổi tên miền không làm gián đoạn quá trình kết nối với Vinatech Solution. Tên miền cũ sẽ được chuyển hướng sang địa chỉ mới để người dùng có thể tiếp tục truy cập và tìm kiếm thông tin thuận tiện.

>> Chi tiết: Vinatech Solution đổi tên miền autovts.com sang autosglobal.vn

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Một địa chỉ mới cho định hướng phát triển mới

Trong quá trình chuyển đổi số và tự động hóa sản xuất, doanh nghiệp đang dần chuyển từ việc đầu tư từng thiết bị riêng lẻ sang xây dựng hệ thống vận hành có tính kết nối.

Đây cũng là định hướng mà Vinatech Solution tập trung phát triển.

Hệ sinh thái giải pháp của Vinatech Solution cung cấp nhiều giải pháp kệ kho thông minh như AS/RS, Shuttle Two Way, Shuttle Four Way, AGV, AMR, Stacker Crane, Conveyor và phần mềm quản lý kho.

Các công nghệ có thể được thiết kế và tích hợp theo đặc điểm từng dự án, từ hệ thống lưu trữ mật độ cao đến các mô hình kho bán tự động và tự động hóa toàn diện.

Tập trung giải quyết bài toán vận hành thực tế

Mỗi doanh nghiệp có một bài toán kho khác nhau.

Có doanh nghiệp cần tăng sức chứa trong cùng diện tích mặt bằng. Có doanh nghiệp cần giảm số lượng xe nâng và nhân công vận chuyển. Một số hệ thống lại đặt yêu cầu cao về tốc độ xuất nhập, truy xuất hàng hóa hoặc khả năng vận hành liên tục.

Vì vậy, Vinatech Solution định hướng tư vấn dựa trên bài toán vận hành thực tế thay vì lựa chọn công nghệ theo một mô hình cố định.

Từ dữ liệu về diện tích kho, chiều cao công trình, tải trọng, loại pallet, số lượng SKU, tần suất nhập xuất đến yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể xác định mô hình tự động hóa phù hợp.

Đây là cơ sở để cân bằng giữa công suất lưu trữ, hiệu suất vận hành, mức độ tự động hóa và chi phí đầu tư.

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Kết nối kệ, robot và phần mềm

Một trong những định hướng quan trọng của Vinatech Solution là xây dựng hệ thống có khả năng kết nối giữa phần cứng và phần mềm.

Trong một mô hình kho tự động, hệ thống kệ đảm nhiệm chức năng lưu trữ; robot và thiết bị vận chuyển đảm nhiệm luồng di chuyển hàng hóa; trong khi phần mềm đóng vai trò điều phối và quản lý dữ liệu.

Khi các thành phần được kết nối, doanh nghiệp có thể từng bước hình thành quy trình vận hành tự động, giảm các thao tác thủ công và nâng cao khả năng kiểm soát hàng hóa.

Đây cũng là nền tảng để mở rộng hệ thống trong tương lai khi nhu cầu lưu trữ và sản lượng tăng lên.

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Mở rộng năng lực đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong giai đoạn tiếp theo, Vinatech Solution tiếp tục phát triển năng lực từ tư vấn, thiết kế đến tích hợp và triển khai hệ thống tự động hóa.

Mục tiêu không chỉ là cung cấp thiết bị mà hướng tới việc xây dựng giải pháp phù hợp với toàn bộ quy trình vận hành của doanh nghiệp.

Từ kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, trung tâm phân phối đến khu vực trung chuyển trong nhà máy, các giải pháp tự động hóa có thể được nghiên cứu theo từng nhu cầu cụ thể.

Việc chuyển sang tên miền autosglobal.vn được xem là một bước trong quá trình hoàn thiện nền tảng thương hiệu và mở rộng phạm vi hoạt động của Vinatech Solution.

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Sẵn sàng bước vào giai đoạn mới

Tên miền mới mở ra một không gian mới để Vinatech Solution tiếp tục giới thiệu công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và kết nối với khách hàng, đối tác trong lĩnh vực tự động hóa.

Trong thời gian tới, Vinatech Solution sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển các giải pháp kho thông minh – tự động hóa – kết nối dữ liệu, hướng tới những hệ thống có khả năng vận hành hiệu quả, linh hoạt và mở rộng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Vinatech Solution – Giải pháp kho thông minh, tự động hóa toàn diện

  • Hotline: 086.758.9999
  • Email: info@vinatechgroup.vn
  • Website: autosglobal.vn
  • Địa chỉ: Lô A6-11, Khu A, đường D2, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

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#Vinatech Solution #autosglobal.vn

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