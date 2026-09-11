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iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo ra mắt tạo nên cơn sốt tại thị trường Việt Nam

P.V
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Rạng sáng ngày 10/9/2026, Apple tổ chức sự kiện “Từ bất ngờ đến rực rỡ” để giới thiệu loạt sản phẩm iPhone mới.

Trong đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tiếp tục gây chú ý với chip A20 Pro, camera 48MP Fusion Main và Apple Intelligence trên iOS 27, còn iPhone Duo mang đến bước thay đổi lớn khi đánh dấu lần đầu Apple đưa thiết kế gập lên iPhone.

Camera 48MP mới nâng tầm chụp ảnh

Khả năng nhiếp ảnh tiếp tục là một trong những nâng cấp quan trọng trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Bộ đôi được trang bị camera 48MP Fusion Main với khả năng điều chỉnh khẩu độ, mang đến nhiều tùy chỉnh hơn khi chụp ảnh trong các điều kiện khác nhau.

Hệ thống sử dụng sáu lưỡi cắt laser để điều chỉnh khẩu độ, giúp camera kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Người dùng có thể mở khẩu ƒ/1.48 để chụp tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng, dùng ƒ/1.8 khi chụp chân dung hoặc thu hẹp xuống ƒ/4 để ảnh nhóm có nhiều chi tiết rõ nét hơn.

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A20 Pro tăng sức mạnh xử lý

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên công nghệ 2 nm, tập trung cải thiện hiệu năng và khả năng xử lý các tác vụ AI.

Bộ xử lý mới gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi cùng Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi với tổng cộng 32 lõi xử lý AI. Theo Apple, băng thông bộ nhớ của A20 Pro tăng 50%, GPU nhanh hơn tới 40% và khả năng xử lý AI tăng gấp đôi so với A19 Pro.

Những nâng cấp này giúp bộ đôi iPhone Pro xử lý tốt các tác vụ yêu cầu nhiều tài nguyên như chơi game, chỉnh sửa hình ảnh, quay dựng video và vận hành các tính năng Apple Intelligence trực tiếp trên thiết bị.

Để duy trì hiệu suất ổn định, Apple cũng trang bị hệ thống buồng hơi mới với diện tích bề mặt lớn gấp ba lần so với iPhone 17 Pro, giúp hiệu năng duy trì cao hơn tới 40% trong các tác vụ kéo dài.

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Apple Intelligence thông minh hơn trên iOS 27

Bên cạnh phần cứng, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được nâng cấp với iOS 27 và Apple Intelligence thế hệ mới, đưa AI vào nhiều ứng dụng quen thuộc.

Trong ứng dụng Ảnh, các công cụ như Định Lại Khung Không Gian, Mở Rộng và Dọn Dẹp được nâng cấp để hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh. Image Playground cũng được cải tiến, cho phép tạo hình ảnh có phong cách chân thực hơn.

Trên Safari, tính năng Thông Báo cho Tôi giúp theo dõi thay đổi trên trang web, chẳng hạn khi sản phẩm có hàng trở lại hoặc thay đổi giá. Apple Intelligence kết hợp xử lý trực tiếp trên thiết bị với Điện Toán Đám Mây Riêng nhằm đảm bảo quyền riêng tư khi xử lý các tác vụ phức tạp.

iPhone Duo mở ra trải nghiệm gập mới

Bên cạnh iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple còn tạo dấu ấn với iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng. Thiết bị có thể chuyển đổi giữa trạng thái nhỏ gọn và màn hình lớn hơn khi mở ra.

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Khi đóng lại, iPhone Duo sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch cho các thao tác nhanh. Khi mở ra, màn hình Super Retina XDR bên trong đạt khoảng 7,6 inch, trở thành màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone và lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max.

Không gian hiển thị mở rộng giúp iPhone Duo phù hợp với nhu cầu giải trí, làm việc và đa nhiệm. iOS 27 được tối ưu cho thiết kế gập, hỗ trợ Split View, thay đổi hướng hiển thị và tận dụng nhiều góc đặt máy khác nhau.

Người dùng có thể dựng thiết bị để xem nội dung, gọi FaceTime hoặc quay video rảnh tay.

Camera trên iPhone Duo tận dụng hai màn hình

iPhone Duo khai thác cấu trúc gập để tạo ra trải nghiệm chụp ảnh mới với hệ thống camera 48MP Dual Fusion, gồm camera 48MP Fusion Main và 48MP Fusion Ultra Wide.

Với tính năng Duo Preview, người được chụp có thể xem trước khung hình trên màn hình ngoài khi người dùng sử dụng camera sau. Nhờ đó, việc điều chỉnh góc chụp, tư thế hoặc biểu cảm thuận tiện hơn trước khi chụp.

Cách tận dụng hai màn hình giúp iPhone Duo mở rộng cách người dùng tương tác với camera và các tính năng trên iPhone.

FPT Shop - Địa chỉ đáng tin cậy để mua iPhone 18 Series chính hãng

Với hệ thống hơn 600 cửa hàng trên toàn quốc, FPT Shop giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm Apple chính hãng tại nhiều tỉnh thành. Toàn bộ iPhone 18 được phân phối tại FPT Shop đều đảm bảo nguồn gốc chính hãng, đi kèm chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn Apple.

Bên cạnh sản phẩm chất lượng, FPT Shop còn mang đến chính sách đổi trả linh hoạt, dịch vụ hậu mãi tận tâm cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp. Khách hàng có thể yên tâm trong suốt quá trình mua sắm và sử dụng iPhone 18 Series với sự hỗ trợ từ hệ thống bán lẻ uy tín này.

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#Thế Giới Di Động #iPhone 18 Pro Max

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