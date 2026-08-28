Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Điện tử - Điện lạnh

Mua trả góp iPhone có thực sự lợi ích như quảng cáo?

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Quảng cáo “trả góp iPhone 0% lãi suất” nhưng người mua vẫn có thể phát sinh thêm phí nếu không đọc kỹ hợp đồng. Bài viết giúp nhận diện các chi phí dễ bỏ qua và cách chọn phương án trả góp minh bạch, phù hợp.

Mỗi dòng iPhone mới ra mắt đều khiến thị trường điện thoại sôi động với hàng loạt chương trình trả góp được quảng bá bằng những thông điệp hấp dẫn như “lãi suất 0%”, “duyệt trong 15 phút”, “trả trước từ 0 đồng”. Những lời chào mời hấp dẫn này khiến không ít người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm nhanh chóng mà chưa thực sự hiểu rõ bản chất của giải pháp tài chính đã lựa chọn. Vậy mua trả góp iPhone có thực sự mang lại lợi ích như những gì được quảng cáo, hay còn những yếu tố nào người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định?

“Lãi suất 0%” có thực sự là 0%?

Theo quy định tại Điều 9, Thông tư 43/2016/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 18/2019/TT-NHNN), lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính được thực hiện theo cơ chế thỏa thuận giữa các bên, trên cơ sở quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay đối với khách hàng. Đồng thời, công ty tài chính có trách nhiệm ban hành khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống, trong đó quy định mức lãi suất cho vay cao nhất và thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng.

Mua trả góp là một công cụ tài chính hợp lý, giúp người tiêu dùng sở hữu sản phẩm công nghệ giá trị cao mà không cần chi trả toàn bộ số tiền cùng lúc, từ đó giữ được sự chủ động cho dòng tiền cá nhân. Đây là lợi ích thực chất, đặc biệt với những người có thu nhập ổn định hằng tháng nhưng chưa đủ tích lũy để thanh toán một lần cho một chiếc iPhone đời mới. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ thực sự phát huy khi người mua hiểu rõ toàn bộ chi phí và điều khoản đi kèm, thay vì chỉ nhìn vào con số trả góp mỗi tháng được in đậm trên bảng quảng cáo.

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cụm từ “trả góp 0%”. Trên thực tế, mức lãi suất 0% thường chỉ áp dụng cho phần dư nợ gốc, trong khi các khoản phí khác vẫn được áp dụng theo quy định. Nếu cộng dồn các khoản phí này, tổng chi phí thực tế mà người tiêu dùng phải trả đôi khi vẫn cao hơn với giá niêm yết của sản phẩm mặc dù lãi suất trả góp 0%. Đây là điều mà người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu và yêu cầu minh bạch trước khi ký kết hợp đồng.

Ba khoản chi phí thường bị bỏ qua khi tính nhẩm

Khi so sánh giữa mua trả góp và mua trả thẳng, nhiều người chỉ tính số tiền trả trước và các kỳ thanh toán hàng tháng. Trên thực tế, tổng chi phí sở hữu một chiếc iPhone qua hình thức trả góp thường bao gồm một số khoản khác như phí thẩm định hồ sơ được thu một lần khi ký hợp đồng, phí bảo hiểm khoản vay nếu khách hàng lựa chọn, và phí phạt trả chậm áp dụng khi thanh toán không đúng hạn. Đặc biệt, nếu chậm thanh toán nhiều kỳ liên tiếp, các khoản phí và lãi chậm trả có thể làm tăng đáng kể tổng chi phí phải thanh toán.

Ngoài ra, một số chương trình ưu đãi có thể đi kèm các điều kiện như mua thêm gói bảo hiểm hoặc phụ kiện để được hưởng mức lãi suất hoặc chính sách trả góp hấp dẫn hơn. Vì vậy, khi so sánh các phương án, người mua nên cộng toàn bộ các khoản chi phí liên quan vào tổng số tiền phải thanh toán, thay vì tách riêng như một khoản mua sắm độc lập.

Khi nào trả góp thực sự mang lại lợi ích?

Không thể phủ nhận, trả góp là công cụ tài chính hữu ích nếu được sử dụng đúng cách, đặc biệt khi cần sở hữu sản phẩm có giá trị tương đối cao lên đến vài chục triệu đồng như iPhone. Với những người có thu nhập ổn định hàng tháng nhưng chưa tích lũy đủ để thanh toán toàn bộ giá trị thiết bị trong một lần, việc chia nhỏ khoản thanh toán giúp giảm áp lực tài chính trước mắt, đồng thời duy trì nguồn tiền cho các nhu cầu chi tiêu và dự phòng khác.

Lợi ích mua iPhone trả góp thực sự được khai thác triệt để nhất chỉ khi đáp ứng đồng thời ba điều kiện: tổng chi phí trả góp (bao gồm cả phí và lãi nếu có) không chênh lệch đáng kể so với giá mua trả thẳng, kỳ hạn trả góp phù hợp với khả năng thanh toán hàng tháng mà không ảnh hưởng đến các khoản chi thiết yếu và người mua có kế hoạch thanh toán đúng hạn để tránh phát sinh phí hoặc lãi chậm trả. Ngược lại, nếu không đáp ứng một trong những điều kiện này, khoản trả góp có thể làm gia tăng áp lực tài chính và ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu trong những tháng tiếp theo.

Để việc vay không trở thành gánh nặng tài chính, người tiêu dùng cần đọc kỹ hợp đồng nhằm nắm rõ lãi suất và các khoản phí, đồng thời lựa chọn kỳ hạn trả góp phù hợp với khả năng chi trả và ưu tiên các đơn vị cho vay uy tín, minh bạch.

Mua trả góp iPhone không phải là lựa chọn tốt hay xấu, nhưng lợi ích thực sự chỉ đến khi người mua hiểu rõ tổng chi phí phải thanh toán, lựa chọn kỳ hạn phù hợp với khả năng tài chính và thanh toán đúng hạn trong suốt thời gian vay. Một quyết định mua sắm thông minh không nằm ở việc trả góp hay trả thẳng, mà ở việc hiểu rõ mình đang chi trả cho những gì và chủ động kiểm soát kế hoạch tài chính của bản thân.

Tags:

#FE CREDIT #Mua trả góp iPhone

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trải nghiệm chơi game trên Nothing Phone 4A: Liệu có xứng đáng?

Trải nghiệm chơi game trên Nothing Phone 4A: Liệu có xứng đáng?

Nothing Phone 4A ra mắt mang đến một luồng gió mới cho thị trường điện thoại thông minh nhờ thiết kế khác biệt. Dù không tập trung chạy đua về mặt thông số phần cứng như nhiều đối thủ, thiết bị vẫn nhận được sự quan tâm về khả năng đáp ứng các nhu cầu giải trí.
Vinatech Solution chính thức chuyển đổi tên miền

Vinatech Solution chính thức chuyển đổi tên miền

Vinatech Solution chính thức chuyển đổi website sang tên miền autosglobal.vn, tạo nền tảng mới cho quá trình phát triển thương hiệu và mở rộng các giải pháp tự động hóa kho, logistics và sản xuất thông minh.
Hai năm cách biệt, iPhone 17 hơn iPhone 15 ở điều gì?

Hai năm cách biệt, iPhone 17 hơn iPhone 15 ở điều gì?

iPhone 15 và iPhone 17 cách nhau hai thế hệ và khoảng thời gian này đã mang đến nhiều thay đổi. Thay vì chỉ tăng cấu hình, iPhone 17 được nâng cấp ở những yếu tố tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng. Sau hai năm, những cải tiến nào thực sự tạo nên khác biệt so với iPhone 15?
5 điểm nhấn đáng cân nhắc trên Nothing Phone 4a

5 điểm nhấn đáng cân nhắc trên Nothing Phone 4a

Thị trường điện thoại thông minh vừa chào đón một đại diện mới mang nhiều đường nét thiết kế mang đậm tính cá nhân. Với sự chỉn chu từ ngoại hình cho đến cấu hình phần cứng bên trong, thiết bị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng công nghệ.
Công suất nồi nấu rượu bao nhiêu là phù hợp?

Công suất nồi nấu rượu bao nhiêu là phù hợp?

Công suất nồi nấu rượu là yếu tố quyết định trực tiếp đến năng suất, thời gian nấu và chi phí đầu tư của mỗi cơ sở sản xuất. Nếu chọn công suất quá nhỏ sẽ không đáp ứng nhu cầu, còn quá lớn lại gây lãng phí điện năng và vốn đầu tư.
Dùng điện thoại OPPO có bền không: Đánh giá độ mượt, sạc nhanh và khả năng giữ giá

Dùng điện thoại OPPO có bền không: Đánh giá độ mượt, sạc nhanh và khả năng giữ giá

Dùng điện thoại OPPO có bền không là câu hỏi được nhiều người quan tâm trước khi chọn mua. Bên cạnh thiết kế hiện đại, hiệu năng ổn định và công nghệ sạc nhanh, độ mượt khi sử dụng lâu dài, tuổi thọ pin và khả năng giữ giá cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của thiết bị.
So sánh camera giám sát 2MP, 3MP, 4MP chi tiết, nên chọn loại nào?

So sánh camera giám sát 2MP, 3MP, 4MP chi tiết, nên chọn loại nào?

Việc lựa chọn camera để bảo vệ an ninh cho không gian sống bắt đầu từ việc lựa chọn độ phân giải ghi hình phù hợp. Tùy thuộc vào ngân sách và mức độ chi tiết hình ảnh mong muốn, mỗi mức độ phân giải 2MP, 3MP hay 4MP sẽ đáp ứng từng nhu cầu sử dụng.
Kinh nghiệm lắp mạng Internet tại Hà Tĩnh

Kinh nghiệm lắp mạng Internet tại Hà Tĩnh

Lắp mạng Internet tại Hà Tĩnh giờ có khá nhiều lựa chọn, nên một chút kinh nghiệm so sánh nhà mạng và nắm rõ bảng giá sẽ giúp bạn quyết định nhanh và đỡ tốn kém, vừa hợp nhu cầu, vừa đúng ngân sách của bạn.
IMALL Việt Nam - nhà phân phối dụng cụ đo lường, thiết bị điện chính hãng hàng đầu Việt Nam

IMALL Việt Nam - nhà phân phối dụng cụ đo lường, thiết bị điện chính hãng hàng đầu Việt Nam

Trong bối cảnh nền công nghiệp chuyển đổi mạnh sang sản xuất thông minh, tự động hóa và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, thiết bị đo lường và thiết bị điện chính xác ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn là thước đo cho chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và uy tín doanh nghiệp.
Giải pháp internet và camera FPT cho gia đình hiện đại

Giải pháp internet và camera FPT cho gia đình hiện đại

Gia đình hiện đại ngày càng gắn bó với các thiết bị kết nối, từ học tập, làm việc trực tuyến đến quan sát và quản lý ngôi nhà từ xa. Một đường truyền internet ổn định cùng hệ thống camera giám sát tiện lợi giúp cuộc sống chủ động và an tâm hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!