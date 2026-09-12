Sôi động mùa Back to School 2026: Loạt deal không thể bỏ lỡ dịp năm học mới

Apple Back to School 2026 có gì đáng chú ý trong mùa tựu trường?

Mùa Back to School 2026 có nhiều điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách ưu đãi giáo dục. Các chính sách này tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu dài hạn.

Ưu đãi Apple Back to School 2026 có gì nổi bật?

Chương trình giáo dục Back to School Apple 2026 tập trung vào hai dòng thiết bị chủ lực là MacBook và iPad. Hãng áp dụng ưu đãi trực tiếp trên giá niêm yết, đi kèm các phần quà thiết thực. Đây là cơ hội để người học đầu tư trang thiết bị chính hãng phục vụ nhu cầu học tập và đào tạo.

Bộ quà tặng AirTag và Apple Pencil Pro dành cho sinh viên.

Điểm nhấn là chính sách tặng kèm bộ 4 AirTag khi mua Mac hoặc iPad theo diện giáo dục. Người mua có thêm lựa chọn bù tiền chênh lệch để nâng cấp quà tặng thành bút Apple Pencil Pro. AirTag hỗ trợ bảo vệ ba lô hành trang, trong khi Apple Pencil Pro đáp ứng nhu cầu ghi chép và vẽ đồ họa.

Gói quà tặng thiết thực này gia tăng giá trị sử dụng ngay từ những ngày đầu năm học. Với Apple Back to School, việc tích hợp đồng bộ các phụ kiện tạo không gian thao tác hiện đại, thuận tiện cho quá trình nghiên cứu và trao đổi bài vở. Nhờ đó, người học có thể chủ động sắp xếp kế hoạch học tập cùng hệ thống thiết bị phù hợp.

Ai nên tận dụng Apple Back to School trong năm học mới?

Chương trình hướng đến sinh viên đại học, cao đẳng, cùng cán bộ và giảng viên đang công tác trong ngành giáo dục. MacBook và iPad đáp ứng nhu cầu từ tra cứu giáo trình, học trực tuyến đến dựng đồ án hay lập trình phần mềm. Hệ điều hành tối ưu mượt mà tạo nền tảng vững chắc cho quá trình học tập xuyên suốt cả khóa học.

Sinh viên hoàn tất xác minh để nhận ưu đãi giáo dục.

Người tham gia cần hoàn tất thủ tục xác minh qua cổng UNiDAYS hoặc cung cấp giấy tờ minh chứng hợp lệ. Thẻ học viên hoặc bảng quyết định công tác là những giấy tờ cơ bản để hệ thống ghi nhận đối tượng. Tùy vào thời điểm Apple Back to School triển khai, điều kiện xét duyệt cụ thể sẽ được áp dụng theo từng chính sách.

Apple Back to School 2026 tại CellphoneS có gì khác?

Hệ thống bán lẻ mang đến nhiều phương án tài chính linh hoạt trong đợt mua sắm tựu trường. Các giải pháp bổ sung tạo cơ hội tối ưu ngân sách và phân bổ chi phí hợp lý khi mua sắm thiết bị cá nhân.

Ưu đãi Apple Back to School tại CellphoneS giúp tối ưu chi phí ra sao?

Chương trình tựu trường năm nay kết hợp nhiều hình thức ưu đãi, từ giảm trực tiếp trên đơn hàng đến các chính sách thanh toán và thu cũ đổi mới. Dưới đây là những chính sách tiết kiệm đáng chú ý dành cho người học trong mùa tựu trường:

Đổi điểm thi: mức ưu đãi căn cứ theo kết quả thi thực tế, giảm tới 3.000.000 đồng theo thông tin tham khảo.

S-Student: giảm thêm đến 5%, mức giảm lên tới 500.000 đồng theo điều kiện áp dụng của chương trình.

Trả góp 0%: hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán, giảm áp lực chi phí ban đầu.

Thu cũ đổi mới: trợ giá thêm theo chương trình, giảm chi phí khi nâng cấp thiết bị.

Quà tặng hóa đơn: quà tặng theo giá trị đơn hàng, số lượng có hạn.

Mỗi chương trình khuyến mãi Apple Back to School đều có điều kiện đi kèm riêng và khả năng áp dụng đồng thời tùy từng thời điểm. Người dùng nên chủ động tham khảo tư vấn viên để lựa chọn phương án thanh toán có lợi cho bản thân.

Chọn MacBook hay iPad cho mùa Back to School 2026?

MacBook đóng vai trò máy trạm trung tâm cho nhu cầu soạn thảo tiểu luận, lập trình và xử lý đồ họa dài giờ. Bàn phím vật lý kết hợp màn hình lớn mang đến không gian làm việc đa nhiệm trực quan. Tùy vào yêu cầu ngành học, người dùng có thể lựa chọn MacBook Neo, Air M5 hay Pro M5.

Chọn thiết bị phù hợp nhu cầu học tập mùa tựu trường.

iPad đáp ứng xuất sắc tính cơ động, tiện lợi khi đọc tài liệu PDF và ghi chú nhanh trên giảng đường. Màn hình cảm ứng kết hợp cùng bút thông minh cho thao tác vuốt chạm và phác thảo linh hoạt. Các phiên bản tiêu chuẩn A16, mini hoặc Air M4 là những phương án đa năng rất đáng tham khảo.

Mua Apple Back to School 2026 ở đâu uy tín?

Người mua có thể tìm đến hệ thống bán lẻ khi các chương trình Apple Back to School và sản phẩm tựu trường chính thức áp dụng. Các sản phẩm Apple được phân phối với nguồn gốc rõ ràng cùng chính sách bảo hành minh bạch.

Hệ thống cửa hàng rộng khắp tạo điều kiện trải nghiệm máy thực tế trước khi mua sắm. Tại CellphoneS, đội ngũ nhân viên có thể tư vấn quy trình xác thực và các ưu đãi phù hợp với từng sản phẩm.