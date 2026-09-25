Đánh giá iPhone 18 Pro và Pro Max: Tăng giá có thực sự xứng đáng?

Diện mạo quen thuộc, thay đổi nằm ở chi tiết

Về kiểu dáng, iPhone 18 Pro và Pro Max giữ nguyên tinh thần thiết kế của các thế hệ gần đây, với khung viền nhôm kết hợp mặt kính Ceramic Shield 2 ở cả mặt trước lẫn mặt sau giúp máy chống trầy xước tốt hơn. Bảng màu năm nay có bốn lựa chọn gồm Đen, Bạc, Xanh Băng và Đỏ Burgundy, đủ đa dạng cho nhiều gu thẩm mỹ khác nhau. Máy vẫn đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68, có thể ngâm ở độ sâu 6 mét trong 30 phút mà không ảnh hưởng đến hoạt động bên trong.

Ảnh: Apple.

Camera linh hoạt hơn nhờ khẩu độ biến thiên

Hệ thống camera sau giữ độ phân giải 48MP nhưng được trang bị khẩu độ biến thiên, dao động từ ƒ/1.48 đến ƒ/4.0, giúp máy tự điều chỉnh lượng sáng thu vào theo từng điều kiện chụp. Ống kính tele hỗ trợ zoom quang 4x cùng khả năng zoom chất lượng cao lên đến 8x, trong khi camera trước 18MP tích hợp Center Stage tự động mở rộng khung hình khi chụp nhóm đông người. Ở mảng quay video, máy hỗ trợ chuẩn 4K Dolby Vision với nhiều tùy chọn khung hình, phù hợp cho người dùng có nhu cầu dựng nội dung thường xuyên.

Ảnh: Apple.

Hiệu năng mạnh hơn nhờ chip A20 Pro

Sức mạnh xử lý được đảm nhiệm bởi chip A20 Pro với CPU 6 nhân và GPU 7 nhân, hứa hẹn xử lý mượt các tác vụ nặng như dựng video 4K hay chơi game đồ họa cao. Hệ thống tản nhiệt trên máy cũng được cải tiến để duy trì hiệu năng ổn định hơn trong thời gian sử dụng liên tục, hạn chế tình trạng giảm xung khi máy nóng lên. Bộ nhớ trong có bốn tùy chọn dung lượng gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB, đáp ứng cả nhu cầu lưu trữ cơ bản lẫn người dùng thường xuyên quay chụp nội dung dung lượng lớn.

Thời lượng pin được cải thiện đáng kể

Pin là một trong những điểm được nâng cấp rõ rệt nhất trên bộ đôi này. iPhone 18 Pro có thể phát video liên tục tới 34 giờ, còn iPhone 18 Pro Max đạt mức 43 giờ, cao hơn hẳn mức trung bình 23 đến 29 giờ khi sử dụng thông thường theo công bố của Apple. Máy hỗ trợ sạc không dây MagSafe và chuẩn Qi2 với công suất tối đa 25W, giúp rút ngắn thời gian sạc đầy so với các dòng iPhone dùng chuẩn Qi cũ.

Giá bán tăng, nhưng đi kèm nhiều nâng cấp thực chất

So với thế hệ trước, mức giá khởi điểm của bộ đôi Pro năm nay nhích lên đáng kể, điều khiến không ít người dùng đắn đo trước khi quyết định xuống tiền. Tại thị trường trong nước, iPhone 18 Pro 256GB hiện được bán ở mức 38.990.000 đồng, trong khi phiên bản màn hình lớn hơn có giá cao hơn tương ứng với những nâng cấp về pin và camera. Giá bán có thể thay đổi theo từng thời điểm và các chương trình khuyến mãi đi kèm.

Với những ai đang dùng iPhone từ đời 16 Pro trở về trước, khoảng cách nâng cấp về camera, hiệu năng và thời lượng pin đủ lớn để cân nhắc lên đời. Người có nhu cầu quay dựng nội dung chuyên nghiệp hoặc chơi game nặng thường xuyên sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt khi chuyển sang iPhone 18 Pro Max 256GB, nhất là ở khả năng chụp thiếu sáng và thời lượng pin dùng cả ngày dài không cần sạc lại. Ngược lại, người đang sở hữu iPhone 17 Pro hoặc Pro Max có thể chưa cần vội, vì phần lớn thay đổi lần này thiên về cải tiến hiệu năng hơn là đột phá về trải nghiệm.

Xét toàn diện, bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max mang lại những cải tiến thực chất về camera, hiệu năng và pin, đủ để thuyết phục nhóm người dùng cần nâng cấp thực sự, dù mức giá cao hơn là điều cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Ưu đãi khi mua iPhone 18 Pro và Pro Max

Hiện iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã được Thế Giới Di Động mở bán chính thức trên toàn hệ thống. Khách hàng mua máy ở giai đoạn này vẫn có thể lựa chọn các chương trình như trả góp linh hoạt, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, ưu đãi khi mua kèm SIM data hoặc phụ kiện, cùng các gói bảo hành mở rộng và nâng cấp 365 tùy từng thời điểm. Người dùng nên truy cập thegioididong.com hoặc đến siêu thị gần nhất để kiểm tra mức giá và điều kiện ưu đãi đang áp dụng.