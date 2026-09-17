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Điện tử - Điện lạnh

Máy rửa xe ô tô cao áp mới nhất 2026: Cập nhật các mẫu “hot”

P.V
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Máy rửa xe ô tô cao áp sở hữu áp lực phun mạnh, động cơ bền bỉ cùng nhiều mức công suất khác nhau. Dòng máy này dễ dàng đánh bay bùn đất, dầu mỡ và các vết bẩn cứng đầu trên nhiều bề mặt.

Dưới đây là 5 mẫu máy rửa xe ô tô cao áp nổi bật, được đánh giá cao về độ bền và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Máy rửa xe ô tô cao áp Lutian 2600PSI 15M26-3.7S2

Thông số kỹ thuật:

  • Điện áp: 220V
  • Công suất: 3.7kW
  • Loại motor: Cảm ứng từ
  • Áp lực làm việc: 150 Bar
  • Áp lực tối đa: 180 Bar
  • Lưu lượng nước: 15.4L/phút
  • Độ dài dây cao áp: 15m
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Lutian 2600PSI 15M26-3.7S2

Máy rửa xe Lutian 2600PSI 15M26-3.7S2 là lựa chọn phù hợp cho các tiệm rửa xe ô tô, gara sửa chữa và hộ kinh doanh cần một thiết bị làm việc ổn định mỗi ngày.

Máy được trang bị motor cảm ứng từ công suất 3.7kW giúp vận hành bền bỉ, hạn chế nóng máy khi hoạt động liên tục. Áp lực làm việc 150 bar cùng lưu lượng nước 15.4L/phút đánh bay bùn đất, dầu mỡ và các vết bẩn cứng đầu nhanh chóng.

Máy rửa xe ô tô cao áp Lutian 3600PSI - 7.5T4 7.5KW

Thông số kỹ thuật:

  • Công suất: 7.5kW
  • Điện áp: 380V / 50Hz
  • Áp lực làm việc: 230 Bar
  • Áp lực tối đa: 250 Bar
  • Lưu lượng nước: 16.4L/phút
  • Độ dài dây cao áp: 15m
  • Kích thước: 880 × 630 × 625mm
  • Trọng lượng: 89kg
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Lutian 3600PSI - 7.5T4 7.5KW

Lutian 3600PSI - 7.5T4 sở hữu công suất mạnh mẽ 7.5kW. Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu làm sạch tại các trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp và khu công nghiệp.

Máy tạo áp lực tối đa 250 bar, kết hợp lưu lượng nước 16.4L/phút, loại bỏ nhanh các mảng bám lâu ngày. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức vệ sinh.

Với thiết kế chắc chắn, trọng lượng lớn, máy vận hành ổn định, giảm rung lắc trong quá trình sử dụng.

Máy phun rửa xe ô tô cao áp Kumisai KMS-350/15

Thông số kỹ thuật:

  • Model: KMS-350/15
  • Công suất: 15kW
  • Loại motor: Cảm ứng từ
  • Điện áp: 380V - 50Hz
  • Áp lực làm việc: 350 Bar
  • Áp lực tối đa: 400 Bar
  • Độ dài dây cao áp: 15m
  • Dây hút nước: 2m
  • Chức năng tự động ngắt: Có
  • Kích thước: 1440 × 900 × 1220mm
  • Trọng lượng: 380kg
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Kumisai KMS-350/15

Máy rửa xe ô tô con Kumisai KMS-350/15 là dòng máy phun rửa cao áp công nghiệp. Model được thiết kế cho những công việc vệ sinh cường độ cao tại nhà máy, xưởng sản xuất và công trình.

Máy sử dụng motor cảm ứng từ công suất 15kW, tạo áp lực tối đa 400 bar, dễ dàng đánh bật các lớp bùn đất, dầu mỡ và cặn bẩn bám lâu ngày. Khung máy chắc chắn, đi kèm súng phun và dây cao áp, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu làm việc tại các tiệm rửa xe, gara lớn.

Máy rửa xe ô tô cao áp Kungfu KF 3.0KW

Thông số kỹ thuật:

  • Công suất: 3kW
  • Điện áp: 220V - 50Hz
  • Áp lực tối đa: 140 Bar
  • Lưu lượng nước: 16L/phút
  • Tốc độ vòng quay: 1480RPM
  • Phụ kiện: Súng phun, dây dẫn cao áp, bộ lọc nước, béc phun, dây cấp nước
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Kungfu KF 3.0KW

Máy rửa xe Kungfu KF 3.0KW là giải pháp làm sạch hiệu quả dành cho gara ô tô, tiệm rửa xe quy mô vừa và người dùng có nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Công suất 3kW kết hợp áp lực tối đa 140 bar và lưu lượng nước 16L/phút rửa sạch bụi bẩn, bùn đất trên xe nhanh chóng mà vẫn tiết kiệm nước. Máy được trang bị đầy đủ súng phun, béc phun, dây cao áp, dây cấp nước và bộ lọc nước. Người dùng có thể sử dụng ngay, không cần mua thêm phụ kiện.

Máy rửa xe ô tô cao áp Kumisai KMS 8018

Thông số kỹ thuật:

  • Công suất: 30kW
  • Điện áp: 380V/50Hz
  • Lưu lượng nước: 18L/phút
  • Áp lực làm việc: 800 Bar
  • Loại động cơ: Chạy điện
  • Tốc độ quay: 1450RPM
  • Trọng lượng sản phẩm: 500kg
  • Kích thước: 1350 × 1030 × 1010mm
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Kumisai KMS 8018

Kumisai KMS 8018 là dòng máy rửa xe siêu cao áp chuyên dụng. Thiết bị phù hợp cho các lĩnh vực công nghiệp nặng, vệ sinh thiết bị, kết cấu thép và bề mặt bám bẩn đặc biệt cứng đầu.

Máy sở hữu công suất lên tới 30kW, tạo áp lực làm việc 800 bar cùng lưu lượng nước 18L/phút, mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội. Động cơ chạy điện vận hành ổn định với tốc độ 1450RPM, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc nhiều giờ.

Nếu bạn đang tìm kiếm máy rửa xe ô tô cao áp có hiệu suất mạnh mẽ, độ bền cao và phù hợp với từng quy mô sử dụng, 5 sản phẩm trên đều là những lựa chọn rất đáng để tham khảo. Hy vọng những thông tin trong bài đã giúp bạn dễ dàng so sánh, đánh giá và chọn được thiết bị phù hợp.

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#Kumisai #Máy rửa xe ô tô cao áp

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