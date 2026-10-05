Top tablet Xiaomi đáng mua: Chọn Redmi Pad hay POCO Pad đáng tiền hơn?

Trong khi Redmi Pad làm mưa làm gió nhờ sự đa dạng phân khúc và đa dụng thì POCO Pad lại nổi lên với hiệu năng và mức giá ấn tượng. Vậy đâu mới là lựa chọn đáng tiền và phù hợp? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

So sánh trực diện Redmi Pad và POCO Pad - khác biệt về hiệu năng và kết nối

Dòng sản phẩm Redmi Pad và người anh em POCO Pad đang tạo nên một cuộc đua vô cùng hấp dẫn trong phân khúc tầm trung. Để biết đâu mới là thiết bị đáng mua, chúng ta cần bóc tách từng khía cạnh của hai dòng sản phẩm này.

Phân khúc giá rẻ đối đầu tính thực dụng

Ưu điểm lớn của Redmi Pad là mang đến cho người dùng rất nhiều sự lựa chọn tùy theo ngân sách, trải dài từ phân khúc giá rẻ đến tầm trung với các đại diện tiêu biểu như Redmi Pad SE hay Redmi Pad Pro. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm thấy các phiên bản máy gọn nhẹ đáp ứng nhu cầu học tập, xem phim cơ bản với mức chi phí rất mềm.

Redmi Pad giá rẻ, POCO Pad thực dụng.

Ngược lại, dòng máy POCO Pad chọn lối đi thực dụng hơn khi không dàn trải quá nhiều phiên bản. Thiết bị này tập trung đánh thẳng vào một lựa chọn cấu hình cốt lõi có màn hình lớn để tối ưu chi phí sản xuất. Điều này hướng đến nhóm người dùng trẻ thích săn sale trên các sàn thương mại điện tử với mức giá cạnh tranh.

Hiệu năng xử lý và lưu trữ giữa hai dòng máy

Về sức mạnh, POCO Pad nhỉnh hơn nhờ chip Snapdragon đời mới hơn, giúp xử lý mượt mà các tựa game đồ họa phổ biến và hạn chế tối đa tình trạng giật lag. Trong khi đó, dòng Redmi Pad sở hữu cấu hình đa dạng từ Helio đến Snapdragon. Từ đó đáp ứng trọn vẹn từ nhu cầu lướt web cơ bản đến làm việc đa nhiệm.

POCO Pad thường chiếm ưu thế lớn về dung lượng lưu trữ khi được trang bị sẵn mức dung lượng lớn là 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Dung lượng bộ nhớ lớn giúp thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm, lưu trữ video chất lượng cao và tài liệu học tập dễ dàng.

Trong khi đó, Redmi Pad ở phiên bản tiêu chuẩn thường có mức RAM chỉ 3GB và bộ nhớ 64GB để kéo giá thành xuống thấp cho người dùng phổ thông. Nếu muốn sở hữu phiên bản cao hơn, bạn sẽ phải chi thêm tiền để nâng cấp.

Khả năng kết nối di động 4G/5G của Redmi Pad

Một điểm cộng lớn giúp Redmi Pad chiếm ưu thế hơn hẳn tablet Xiaomi POCO Pad là khả năng hỗ trợ kết nối mạng linh hoạt. Xiaomi rất ưu ái dòng sản phẩm này khi tung ra các phiên bản tích hợp khe cắm SIM điển hình như Redmi Pad 2 Pro 5G.

Redmi Pad có hỗ trợ kết nối mạng di động linh hoạt với SIM/eSIM.

Tiện ích này giúp bạn dễ dàng mang máy ra quán cà phê, công viên hay đi công tác mà không phải phụ thuộc vào Wi-Fi. Đây là điều mà dòng POCO Pad thường bỏ qua khi đa số các thiết bị tại thị trường Việt Nam chỉ hỗ trợ Wi-Fi.

Trải nghiệm màn hình và hệ sinh thái phụ kiện hỗ trợ công việc

Cả hai dòng tablet này đều mang lại trải nghiệm thị giác xuất sắc với màn hình lớn lên tới 12.1 inch, độ phân giải 2K và tần số quét cao mượt mà. Nhờ chạy chung hệ điều hành Xiaomi HyperOS, giao diện của cả hai đều rất trực quan và mượt mà.

Tuy nhiên, Redmi Pad được tối ưu tốt hơn cho nhu cầu làm việc nhờ hệ sinh thái phụ kiện chính hãng phong phú từ bút cảm ứng đến bàn phím không dây. Dòng máy Redmi luôn có lợi thế về độ phủ sóng linh kiện chính hãng tại các chuỗi đại lý lớn. Lợi thế này giúp bạn dễ dàng tìm mua phụ kiện tương thích, trải nghiệm thực tế và yên tâm về dịch vụ bảo hành.

Nên mua tablet Xiaomi Redmi Pad hay POCO Pad?

Cả hai đều hướng đến nhóm người dùng cần tablet phục vụ học tập, làm việc và giải trí nhưng có cách định vị khác nhau. Chọn Xiaomi Redmi Pad nếu:

Học tập và làm việc cơ bản: Phù hợp để học online, đọc tài liệu, tra cứu thông tin, xem email và sử dụng các ứng dụng văn phòng phổ biến.

Giải trí hằng ngày: Đáp ứng nhu cầu xem phim, YouTube, nghe nhạc, đọc báo hoặc lướt mạng xã hội.

Ưu tiên thiết kế dễ mang theo: Phù hợp với người thường xuyên di chuyển giữa nhà, trường học và văn phòng.

Không cần hiệu năng quá cao: Nếu chủ yếu sử dụng các tác vụ phổ thông, Redmi Pad có thể đáp ứng mà không cần đầu tư vào cấu hình cao hơn.

Muốn tiết kiệm ngân sách: Dòng Redmi Pad phù hợp với người tìm tablet có mức giá dễ tiếp cận để phục vụ những nhu cầu cơ bản.

Dòng tablet cho khả năng xử lý linh hoạt cả nhu cầu học tập và làm việc hằng ngày.

Bên cạnh đó, bạn nên chọn mua POCO Pad nếu:

Cần hiệu năng cao hơn: Phù hợp với người thường xuyên đa nhiệm, sử dụng nhiều ứng dụng.

Chơi game thường xuyên: POCO Pad phù hợp hơn với người có nhu cầu chơi game và muốn duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình sử dụng.

Sử dụng tablet lâu dài: Nếu bạn muốn một thiết bị duy trì hiệu năng ổn định, đáp ứng mượt mà các bản cập nhật ứng dụng lâu dài, POCO Pad là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Nhìn chung, Redmi Pad phù hợp với người ưu tiên nhu cầu học tập, làm việc và giải trí cơ bản. Trong khi POCO Pad hướng đến người cần hiệu năng cao hơn và không gian hiển thị rộng. Nếu đang tìm mua tablet Xiaomi chính hãng, bạn có thể tham khảo tại CellphoneS để có mức giá ưu đãi và chính sách bảo hành chính hãng nhé!