iPhone 18 Pro Max xuất hiện bạc màu sau 2 tuần sử dụng, lý do là gì?

Nguyên nhân của hiện tượng này được nghi ngờ đến từ lớp hoàn thiện khung nhôm, nhiệt độ khi máy hoạt động và cách vệ sinh máy.

Vệt bạc màu chỉ khoanh tròn quanh từng ống kính, không lan ra toàn bộ mặt lưng

iPhone 18 Pro Max bị bạc màu sau 2 tuần là hiện tượng vùng mặt lưng quanh cụm camera chuyển sang tông sáng hơn, hơi ngả hồng so với phần còn lại của máy. Theo phản ánh của người dùng, vệt màu này tập trung thành vòng quanh từng ống kính chứ không lan ra toàn bộ mặt lưng, nên dễ nhận thấy khi nhìn vào cụm camera.

Cụm camera mặt lưng, nơi chủ máy phản ánh vệt bạc màu.

Nhiều chủ máy ban đầu tưởng đó là dầu mỡ hoặc vết bẩn bám lâu ngày, nhưng sau khi lau kỹ thì vệt màu vẫn không mất đi. Về màu sắc, hiện tượng chủ yếu xuất hiện trên hai bản màu tối là Đỏ Burgundy và Đen, còn hai bản Bạc và Băng Thanh chưa ghi nhận trường hợp tương tự.

Các trường hợp bạc màu hiện mới dừng ở phản ánh của một số chủ máy trên mạng xã hội và diễn đàn, nên chưa thể kết luận đây là lỗi xảy ra hàng loạt. Apple cũng chưa có phản hồi chính thức về các phản ánh này, vì vậy người dùng nên theo dõi thông báo của hãng trong thời gian tới.

Nghi vấn lớp anod hóa khiến iPhone 18 Pro Max bị phai màu

Nghi vấn đầu tiên hướng tới lớp anod hóa, tức lớp oxit mỏng được nhuộm màu trên bề mặt khung nhôm nguyên khối của iPhone 18 bản Pro Max. Lớp màu này nếu tiếp tục bị oxy hóa sau khi xuất xưởng có thể nhạt dần, khiến bề mặt máy chuyển sang tông sáng hơn màu gốc.

Hiện tượng tương tự từng xảy ra trên iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ năm ngoái, khi một số máy chuyển dần sang tông hồng sau thời gian sử dụng. Việc hai bản Bạc và Băng Thanh của iPhone 18 Pro Max chưa ghi nhận lỗi cũng khiến lớp nhuộm màu tối trở thành điểm bị nghi ngờ nhiều.

Chơi game, quay video dài dưới nắng có thể là nguyên nhân thứ hai

Giả thuyết thứ hai cho rằng nhiệt tỏa ra quanh cụm camera khi quay video dài hoặc chơi game liên tục có thể làm biến đổi lớp hoàn thiện ở mặt lưng. Giả thuyết này chưa được Apple xác nhận, chỉ dựa trên việc vệt bạc màu tập trung thành vòng quanh từng ống kính, không lan ra toàn bộ mặt lưng.

Buồng hơi mới có diện tích bề mặt gấp ba đời trước.

Theo Apple, iPhone 18 Pro Max dùng buồng hơi thế hệ mới có diện tích bề mặt gấp 3 lần buồng hơi trên iPhone 17 Pro, giúp hiệu năng duy trì cao hơn đến 40% so với thế hệ trước. Dù vậy, Apple vẫn khuyến nghị dùng iPhone ở nhiệt độ môi trường từ 0°C đến 35°C, nên người dùng hạn chế ghi hình, chơi game lâu khi máy đặt dưới nắng.

Lau máy bằng chất tẩy, thói quen vệ sinh sai cách cũng là nghi phạm

Nghi vấn thứ ba đến từ thói quen lau iPhone 18 bản Pro Max bằng dung dịch chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide (oxy già). Trong hướng dẫn vệ sinh iPhone, Apple khuyến cáo không dùng sản phẩm có hai thành phần này, cũng như nước lau kính, chất tẩy rửa gia dụng và dung môi.

Để khử khuẩn mặt lưng, Apple cho phép lau nhẹ bằng khăn tẩm cồn isopropyl 70%, cồn ethyl 75% hoặc khăn khử khuẩn Clorox. Sau bước này, người dùng nên lau lại bằng khăn mềm, không xơ, hơi ẩm nước và tránh để hơi ẩm lọt vào các khe hở trên máy.

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Tình trạng bạc màu ở iPhone 18 Pro Max mới ghi nhận ở một số máy màu Đỏ Burgundy và Đen. Trong lúc chờ Apple công bố nguyên nhân, người dùng nên vệ sinh máy đúng hướng dẫn và hạn chế để máy hoạt động nặng dưới nắng. Bạn hãy để lại thông tin trên website CellphoneS để được tư vấn màu và nhận báo giá hot!