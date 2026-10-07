OCR và eKYC trong định danh số: Vision-Language Model mở ra hướng phát triển mới

Sự phát triển của các mô hình Vision-Language Model (VLM) mở ra khả năng xử lý tài liệu dựa trên cả hình ảnh, văn bản và ngữ cảnh.

OCR và eKYC – hai mắt xích quan trọng trong định danh số

OCR viết tắt của Optical Character Recognition hay nhận dạng ký tự quang học, là công nghệ giúp chuyển nội dung chữ trong hình ảnh hoặc tài liệu quét thành dữ liệu mà hệ thống có thể xử lý. Trong các bài toán định danh, OCR có thể hỗ trợ trích xuất những trường thông tin trên CCCD, hộ chiếu và nhiều loại giấy tờ khác.

Từ khả năng số hóa dữ liệu giấy tờ của OCR, eKYC là gì và đóng vai trò như thế nào trong định danh số cũng là vấn đề được quan tâm. eKYC thực hiện định danh và xác minh khách hàng bằng phương thức điện tử, có thể kết hợp nhận diện giấy tờ, đối chiếu khuôn mặt và kiểm tra tính sống.

OCR trích xuất dữ liệu giấy tờ để phục vụ quy trình định danh điện tử.

Vision-Language Model mở rộng khả năng xử lý tài liệu trong eKYC

Vision-Language Model là mô hình xử lý kết hợp hình ảnh và ngôn ngữ. Khi phân tích tài liệu, mô hình có thể xem xét vị trí, hình thức thể hiện và nội dung văn bản cùng lúc. Cách tiếp cận này có tiềm năng hỗ trợ phân loại giấy tờ, tìm trường thông tin trong nhiều kiểu bố cục và khai thác dữ liệu từ hồ sơ phức tạp.

Trong eKYC, VLM có thể bổ sung cho công nghệ OCR và các bước xử lý tài liệu hiện có. Chẳng hạn, sau khi trích xuất chữ, hệ thống có thể dùng ngữ cảnh để xác định một dãy số thuộc trường nào hoặc phát hiện thông tin cần kiểm tra thêm. Khả năng ứng dụng thực tế vẫn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, thiết kế hệ thống và việc đánh giá kết quả trên từng loại hồ sơ.

Vision-Language Model kết hợp hình ảnh và văn bản để phân tích tài liệu.

Khi OCR, eKYC và AI đa phương thức cùng tham gia quy trình định danh

Quy trình định danh có thể gồm các bước: tiếp nhận giấy tờ, trích xuất dữ liệu, phân tích, đối chiếu và xác minh.

OCR đưa nội dung giấy tờ về dạng dữ liệu có thể khai thác. Các mô hình AI hỗ trợ xác định trường thông tin và kiểm tra dữ liệu; VLM mở thêm khả năng xem xét ngữ cảnh giữa hình ảnh và văn bản. Ở bước xác minh người dùng, nhận diện khuôn mặt và kiểm tra tính sống có thể được sử dụng theo yêu cầu của quy trình. eKYC kết nối các thành phần đó thành một trải nghiệm định danh từ xa.

Định danh số đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực

Nhu cầu xác minh danh tính trực tuyến không chỉ tập trung ở tài chính mà đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

- Ngân hàng, tài chính: Hỗ trợ mở tài khoản và xác minh khách hàng trực tuyến.

- Bảo hiểm: Số hóa giấy tờ, tiếp nhận hồ sơ và xác minh thông tin.

- Viễn thông: Hỗ trợ đăng ký và xác thực thông tin thuê bao.

- Thương mại điện tử: Xác minh danh tính trong các quy trình cần kiểm soát người dùng.

- Doanh nghiệp: Số hóa hồ sơ và hỗ trợ onboarding từ xa.

Định danh số đang mở rộng sang ngân hàng, tài chính.

Tương lai của OCR và eKYC trong kỷ nguyên Vision-Language Model

OCR đang phát triển từ nhận dạng ký tự sang xử lý tài liệu thông minh hơn, còn eKYC có xu hướng kết hợp nhiều công nghệ trong một quy trình. VLM hứa hẹn giúp hệ thống thích ứng với tài liệu đa dạng về bố cục và cách trình bày.

Tuy nhiên, khi triển khai định danh số, doanh nghiệp vẫn cần kiểm tra độ chính xác trên dữ liệu thực tế, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thiết lập cách rà soát kết quả và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ liên quan. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong một quy trình có thể kiểm soát.

FPT.AI thúc đẩy ứng dụng AI vào số hóa và định danh khách hàng

Quá trình số hóa đặt ra yêu cầu xử lý hồ sơ và xác minh thông tin khách hàng nhanh chóng, chính xác. Hệ sinh thái FPT.AI cung cấp FPT AI Read hỗ trợ xử lý, trích xuất dữ liệu từ tài liệu và FPT AI eKYC phục vụ định danh khách hàng điện tử. Kết hợp xử lý tài liệu với định danh số có thể giảm thao tác thủ công, rút ngắn quy trình và nâng cao trải nghiệm trực tuyến.

Sự phát triển của AI đang mở rộng cách doanh nghiệp xử lý dữ liệu, vận hành quy trình và tương tác với khách hàng. Khi công nghệ ngày càng đa dạng, lựa chọn giải pháp phù hợp với bài toán và khả năng triển khai thực tế sẽ là yếu tố quan trọng để tạo ra giá trị lâu dài. Hệ sinh thái FPT.AI cung cấp các giải pháp từ xử lý tài liệu, định danh đến tự động hóa, mở ra thêm lựa chọn cho doanh nghiệp trên hành trình ứng dụng AI.