So sánh IMOU A32EP 3MP hay A52P 5MP: nên mua mẫu nào cho trong nhà?

Điểm khác biệt chính nằm ở độ phân giải, góc nhìn và mức giá; trong khi khả năng quay quét, theo dõi và lưu trữ có nhiều điểm tương đồng. Bài viết so sánh hai mẫu theo nhu cầu sử dụng thực tế để bạn chọn được thiết bị phù hợp với không gian nhà mình.

So sánh IMOU A32EP 3MP hay A52P 5MP: nên mua mẫu nào?

Khi đặt 2 mẫu camera IMou cạnh nhau, IMOU A32EP 3MP và A52P 5MP có nhiều điểm tương đồng về khả năng xoay, theo dõi chuyển động và lưu trữ. Tuy nhiên, những khác biệt sau đây có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng camera trong nhà:

Tiêu chí

IMOU A32EP 3MP

IMOU A52P 5MP

Độ phân giải

3MP (2304 × 1296)

5MP (2688 × 1664)

Góc nhìn

83° ngang / 46° dọc / 100° chéo

87° ngang / 48° dọc / 108° chéo

Pan/Tilt

355° ngang; -5° đến 80° dọc

355° ngang; -5° đến 80° dọc

Kết nối

Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n; LAN; ONVIF

Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n; LAN; ONVIF

Lưu trữ

MicroSD tối đa 256GB

MicroSD tối đa 256GB

Phù hợp ai

Ưu tiên chi phí, 3MP đủ nhu cầu xem lại

Ưu tiên 5MP và góc nhìn rộng hơn một chút



Về độ phân giải

IMOU A32EP sử dụng độ phân giải 3MP, đạt 2304 x 1296 pixel, phù hợp để theo dõi các khu vực như phòng khách, phòng ngủ hoặc lối đi. Hình ảnh ở mức 2K đủ rõ cho nhu cầu quan sát hằng ngày, đồng thời hỗ trợ tối đa 25/30 fps để các chuyển động được ghi lại tương đối mượt mà.

IMOU A52P nhỉnh hơn với độ phân giải 5MP.

Trong khi đó, A52P nâng lên 5MP với độ phân giải 2688 x 1664 pixel, giúp giữ nhiều chi tiết hơn khi xem lại hoặc phóng to khung hình. Nếu thường xuyên cần xem lại các chi tiết nhỏ, độ phân giải cao hơn của A52P sẽ mang lại lợi thế rõ rệt so với A32EP.

Về góc quan sát

A32EP có góc nhìn 83° theo chiều ngang, 46° theo chiều dọc và 100° theo đường chéo. Kết hợp khả năng xoay ngang 355° và xoay dọc từ -5° đến 80°, camera có thể bao quát khá linh hoạt trong một căn phòng mà không cần cố định theo một hướng duy nhất.

A52P có góc nhìn rộng hơn một chút, lần lượt 87°, 48° và 108° theo ngang, dọc và chéo. Chênh lệch cả hai mẫu không quá lớn, nhưng phần góc nhìn được mở rộng giúp IMOU A52P thu được phạm vi rộng hơn khi đặt trong cùng một vị trí.

Về kết nối

IMOU A32EP hỗ trợ Wi-Fi 802.11b/g/n trên băng tần 2.4GHz, tương đương chuẩn Wi-Fi 4. Ngoài kết nối không dây, camera vẫn có cổng LAN và hỗ trợ ONVIF, nên có thể kết nối mạng có dây hoặc tích hợp với các hệ thống giám sát tương thích.

A52P cũng hỗ trợ Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n trên băng tần 2.4GHz. Cả hai mẫu camera đều có kết nối LAN, hỗ trợ ONVIF và lưu trữ qua thẻ MicroSD tối đa 256GB, nên kết nối không phải là điểm khác biệt chính giữa hai model.

Về mức giá

IMOU A32EP 3MP có giá khoảng gần 400 nghìn đồng, thấp hơn A52P 5MP khoảng gần 200 nghìn đồng. Với mức giá này, A32EP vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như theo dõi phòng, phát hiện chuyển động, đàm thoại hai chiều và lưu video.

Ưu tiên camera IMOU A32EP nếu muốn tiết kiệm ngân sách.

Ở chiều ngược lại, A52P 5MP có giá khoảng 580.000 đồng, cao hơn gần 49% so với A32EP. Khoản chênh lệch của 2 mẫu camera trong nhà này chủ yếu đổi lại độ phân giải 5MP và góc nhìn rộng hơn một chút. Do đó, người dùng cần cân nhắc giữa việc tiết kiệm để mua thẻ nhớ hay đầu tư thêm để có mức chi tiết hình ảnh cao hơn.

Nên mua camera IMOU A32EP 3MP hay A52P 5MP?

IMOU A32EP 3MP phù hợp khi ưu tiên chi phí và 3MP đã đủ mức chi tiết cần xem lại. Trong khi đó, A52P 5MP phù hợp hơn nếu ưu tiên giữ nhiều chi tiết hơn và muốn góc nhìn rộng hơn một chút, với mức đầu tư cao hơn.

Hiện, người dùng có thể tham khảo IMOU A32EP 3MP và A52P 5MP tại CellphoneS để cập nhật giá bán và tình trạng hàng trước khi mua. Hệ thống có thể giúp người dùng sở hữu sản phẩm dễ dàng hơn với chương trình trả góp lãi suất thấp cùng các ưu đãi dịp sale hằng năm.

Tạm kết

IMOU A32EP 3MP và A52P 5MP đều đáp ứng tốt nhu cầu giám sát trong nhà với khả năng xoay linh hoạt và nhiều tính năng thông minh. A32EP phù hợp khi ưu tiên tiết kiệm, còn A52P nổi bật hơn ở độ phân giải 5MP và góc nhìn rộng hơn một chút. Tùy ngân sách và mức chi tiết cần xem lại, người dùng có thể chọn mẫu phù hợp.