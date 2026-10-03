Từ iPhone 15 Pro Max lên iPhone 18 Pro Max: 3 năm chờ đổi lại được gì?

Khi dòng iPhone 18 năm nay mở bán tại Việt Nam từ 18/9, nhiều chủ iPhone 15 Pro Max bắt đầu tính chuyện đổi máy, và lựa chọn gần nhất là iPhone 18 Pro Max. Trang so sánh của Apple Việt Nam nêu ba mức chênh: CPU nhanh hơn đến 50%, GPU nhanh hơn đến 2,1 lần, thời gian xem video dài hơn đến 14 giờ.

iPhone 15 Pro (trái) và iPhone 18 Pro (phải) đặt cạnh nhau để so sánh. Ảnh: Cult of Mac

Dù vậy, chiếc máy cũ vẫn lên được iOS 27 và xử lý mượt phần lớn tác vụ thường ngày. Điều cần xem là từng nâng cấp thay đổi gì trong cách mỗi người dùng máy.

Hiệu năng và tản nhiệt: Khoảng cách rõ sau 3 thế hệ chip

15 Pro Max dùng chip A17 Pro với CPU 6 lõi, GPU 6 lõi. Đời mới chuyển sang A20 Pro, CPU 6 lõi gồm 2 lõi siêu xử lý và 4 lõi tiết kiệm điện, GPU 7 lõi có Neural Accelerators, đi cùng Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi.

Với game nặng hay quay video dài, giữ hiệu năng quan trọng hơn điểm số. Máy mới có buồng hơi thế hệ mới với diện tích bề mặt gấp ba, và theo Apple, hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro. Hãng không công bố con số tương tự khi so với 15 Pro Max.

Buồng hơi thế hệ mới trên dòng iPhone 18 Pro giúp máy giữ hiệu năng lâu hơn khi chạy tác vụ nặng. Ảnh: Apple

Pin và sạc: Nâng cấp dễ cảm nhận trong ngày dùng

Theo thông số Apple Việt Nam, 15 Pro Max xem video tối đa 29 giờ, còn đời mới đạt 43 giờ xem video và 29 giờ sử dụng thông thường. Pin máy cũ sau ba năm cũng thường đã chai, nên khoảng cách thực tế còn rõ hơn.

Sạc cũng nhanh hơn. 15 Pro Max cần khoảng 30 phút để lên 50% với bộ tiếp hợp 20W, đời mới rút xuống khoảng 15 phút khi dùng bộ tiếp hợp tương thích. Sạc không dây MagSafe và Qi2 tăng từ 15W lên 25W.

Camera: Khẩu độ thay đổi thay đổi cách chụp

Trên 15 Pro Max, chỉ camera chính đạt 48MP, còn Ultra Wide và Telephoto 5x đều 12MP. Đời mới nâng cả ba camera lên 48MP, ống tele chuyển sang 4x ở 100 mm kèm mức 8x chất lượng quang học, phạm vi thu phóng quang học 16x so với 10x.

Thay đổi lớn hơn là khẩu độ thay đổi trên camera Fusion Main với bốn mức ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 và ƒ/4,0. Khẩu độ lớn thu nhiều sáng khi chụp trong nhà, còn ƒ/4,0 giữ nét nhiều chủ thể khi chụp nhóm. Máy có thêm các điều khiển Pro cho khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng, biểu đồ, cùng Phong Cách Nhiếp Ảnh 3 và nút Điều Khiển Camera mà 15 Pro Max chưa có.

Cụm ba camera 48MP trên dòng iPhone 18 Pro, camera chính có khẩu độ thay đổi bốn mức. Ảnh: Apple

Màn hình, thiết kế và AI: Thay đổi nhỏ hơn kỳ vọng

Màn hình tăng từ 6,7 inch lên 6,9 inch, vẫn ProMotion 120Hz. Khung máy chuyển từ titan sang thiết kế nguyên khối nhôm, trọng lượng 249 gram so với 221 gram, độ dày 8,75 mm thay vì 8,25 mm. Người quen dùng một tay nên cầm thử trước.

Về phần mềm, 15 Pro Max vẫn dùng được phiên bản Apple Intelligence mới trên iOS 27 có hỗ trợ tiếng Việt. Riêng Siri AI, theo Apple, chỉ hỗ trợ tiếng Anh khi ra mắt.

Ai sẽ thấy rõ giá trị khi lên đời, ai vẫn có thể giữ 15 Pro Max thêm một thời gian?

Người hay quay video dài, chơi game nặng, chụp ảnh có chủ đích hoặc thường phải tìm ổ sạc giữa ngày sẽ thấy rõ giá trị của pin, tản nhiệt và camera mới. Nếu chủ yếu liên lạc, lướt mạng và chụp ảnh đời thường, 15 Pro Max vẫn đáp ứng tốt, còn pin yếu thì thay pin chính hãng là phương án tiết kiệm hơn.

Tại thời điểm viết bài (30/09/2026), iPhone 18 Pro Max, mẫu màn hình lớn nhất của dòng iPhone 18, có giá 41.990.000 đồng bản 256GB, 48.490.000 đồng bản 512GB, 61.490.000 đồng bản 1TB và 80.990.000 đồng bản 2TB.

Khi đã chốt lên đời, khoản chi cho máy mới có thể chia theo kỳ hạn. TopZone tiếp tục triển khai loạt ưu đãi khi mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại hệ thống. Người mua có thể chọn hình thức trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng và linh hoạt kỳ hạn đến 18 tháng để giảm áp lực chi trả ban đầu.

Bên cạnh đó, chương trình còn đi kèm phiếu mua hàng 500.000 đồng dành cho SIM data 500GB/tháng và ưu đãi đến 50% đối với phụ kiện mua kèm. Chi tiết điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên tham khảo trên topzone.vn, tại cửa hàng TopZone hoặc liên hệ 1900 9696 42 trước khi mua.