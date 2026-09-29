Những mẫu camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng đáng mua năm 2026

Các mẫu camera giá rẻ hiện nay vẫn hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích như ghi hình, phát hiện chuyển động và xem từ xa. Lựa chọn sản phẩm phù hợp sẽ giúp việc quan sát khu vực cần thiết thuận tiện hơn.

Những mẫu camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng đáng mua 2026

Các mẫu camera trong phân khúc giá rẻ hiện nay có sự khác biệt về khả năng ghi hình, góc quan sát và tính năng hỗ trợ. Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể cân nhắc thiết bị phù hợp với từng không gian lắp đặt.

Camera IP 3MP Imou C32SP nhỏ gọn

Imou C32SP 3MP có giá khoảng 410.000 đồng, là mẫu camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng phù hợp với nhu cầu giám sát cơ bản trong gia đình. Camera ghi hình 3MP với độ phân giải 2304 x 1296 pixel, giúp hình ảnh có độ chi tiết tốt khi theo dõi phòng khách hoặc phòng ngủ.

Imou C32SP nhận diện vật thể di chuyển và gửi thông báo tức thì.

Thiết bị có thể kết nối mạng không dây và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng đi kèm của Imou. Camera IMou có khả năng phát hiện người, chuyển động và âm thanh bất thường, đồng thời hỗ trợ quan sát ban đêm và đàm thoại hai chiều. Thiết bị cho phép bạn lưu video trên thẻ nhớ microSD hoặc trên nền tảng lưu trữ trực tuyến.

Camera IP EZVIZ H6C Pro 2K 3MP quay quét linh hoạt

Với mức giá khoảng 430.000 đồng, EZVIZ H6c Pro 3MP là mẫu camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng nổi bật với khả năng ghi hình 2K và quay quét linh hoạt. Camera xoay ngang 340 độ, xoay dọc 55 độ, giúp mở rộng phạm vi quan sát trong phòng.

Tính năng phát hiện chuyển động có thể gửi cảnh báo đến ứng dụng khi có hoạt động xảy ra. Camera cũng hỗ trợ quan sát ban đêm bằng hồng ngoại, đàm thoại hai chiều và lưu trữ video qua thẻ nhớ microSD hoặc dịch vụ đám mây EZVIZ.

Camera IP 3MP TP-Link Tapo TC71 góc rộng

TP-Link Tapo TC71 có giá khoảng 450.000 đồng và thuộc nhóm camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng phù hợp để theo dõi phòng riêng, trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Camera ghi hình 3MP với độ phân giải 2304 x 1296 pixel, đáp ứng nhu cầu quan sát hằng ngày.

Camera Tapo này hỗ trợ xoay 360 độ ngang, 114 độ dọc, mở rộng góc quan sát. Tapo TC71 còn có khả năng phát hiện con người, chuyển động và tiếng khóc trẻ em, đồng thời hỗ trợ đàm thoại hai chiều. Video được lưu bằng thẻ microSD tối đa 512GB hoặc Tapo Care.

Camera IP 3MP Imou IPC-K2MP-3H1WE nhiều tính năng

Imou IPC-K2MP-3H1WE 3MP có giá khoảng 460.000 đồng, phù hợp nếu bạn cần camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng có nhiều tính năng giám sát. Thiết bị ghi hình 3MP chuẩn 2K và quay quét ngang 355 độ, giúp bao quát không gian rộng hơn.

Camera hỗ trợ hồng ngoại trong phạm vi 10m và đèn trợ sáng 5m để theo dõi khi thiếu sáng. Ngoài phát hiện chuyển động, thiết bị có AI nhận diện người, âm thanh bất thường và Smart Tracking. Camera còn hỗ trợ Wi-Fi 6, đàm thoại hai chiều, còi báo động và thẻ microSD tối đa 512GB.

Mua camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng ở đâu uy tín?

Bạn có thể chọn camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng tại CellphoneS. Hệ thống cung cấp nhiều mẫu camera Imou, EZVIZ, TP-Link với các chính sách hỗ trợ và ưu đãi như:

Ưu đãi giá: Mức giá và chương trình khuyến mãi được cập nhật theo từng thời điểm.

Bảo hành chính hãng: Sản phẩm được áp dụng chính sách bảo hành theo quy định của thương hiệu.

Trả góp: Hỗ trợ các hình thức trả góp, giúp phân bổ chi phí mua sắm.

Hỗ trợ sau mua: Có chính sách hỗ trợ khi cần bảo hành hoặc xử lý vấn đề trong quá trình sử dụng.

Đến CellphoneS để chọn mua camera chính hãng, bảo hành rõ ràng.

Với mức giá dưới 500 nghìn đồng, bạn có thể dễ dàng cân nhắc mẫu camera phù hợp với nhu cầu và ngân sách. CellphoneS cũng cung cấp các chính sách hỗ trợ cần thiết để quá trình mua và sử dụng thuận tiện hơn.

Camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng phù hợp cho nhu cầu giám sát cơ bản với mức chi phí hợp lý. Bạn có thể lựa chọn sản phẩm dựa trên khả năng ghi hình, lưu trữ và tính năng đi kèm. Tham khảo các mẫu camera chính hãng tại CellphoneS để xem giá bán và ưu đãi phù hợp.