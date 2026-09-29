Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Điện tử - Điện lạnh

Những mẫu camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng đáng mua năm 2026

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Camera trong nhà có giá dưới 500.000 đồng là lựa chọn phù hợp để giám sát không gian sống, phòng làm việc hoặc các cửa hàng có diện tích nhỏ.

x1-9608.jpg

Các mẫu camera giá rẻ hiện nay vẫn hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích như ghi hình, phát hiện chuyển động và xem từ xa. Lựa chọn sản phẩm phù hợp sẽ giúp việc quan sát khu vực cần thiết thuận tiện hơn.

Những mẫu camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng đáng mua 2026

Các mẫu camera trong phân khúc giá rẻ hiện nay có sự khác biệt về khả năng ghi hình, góc quan sát và tính năng hỗ trợ. Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể cân nhắc thiết bị phù hợp với từng không gian lắp đặt.

Camera IP 3MP Imou C32SP nhỏ gọn

Imou C32SP 3MP có giá khoảng 410.000 đồng, là mẫu camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng phù hợp với nhu cầu giám sát cơ bản trong gia đình. Camera ghi hình 3MP với độ phân giải 2304 x 1296 pixel, giúp hình ảnh có độ chi tiết tốt khi theo dõi phòng khách hoặc phòng ngủ.

x2-9148.jpg
Imou C32SP nhận diện vật thể di chuyển và gửi thông báo tức thì.

Thiết bị có thể kết nối mạng không dây và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng đi kèm của Imou. Camera IMou có khả năng phát hiện người, chuyển động và âm thanh bất thường, đồng thời hỗ trợ quan sát ban đêm và đàm thoại hai chiều. Thiết bị cho phép bạn lưu video trên thẻ nhớ microSD hoặc trên nền tảng lưu trữ trực tuyến.

Camera IP EZVIZ H6C Pro 2K 3MP quay quét linh hoạt

Với mức giá khoảng 430.000 đồng, EZVIZ H6c Pro 3MP là mẫu camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng nổi bật với khả năng ghi hình 2K và quay quét linh hoạt. Camera xoay ngang 340 độ, xoay dọc 55 độ, giúp mở rộng phạm vi quan sát trong phòng.

Tính năng phát hiện chuyển động có thể gửi cảnh báo đến ứng dụng khi có hoạt động xảy ra. Camera cũng hỗ trợ quan sát ban đêm bằng hồng ngoại, đàm thoại hai chiều và lưu trữ video qua thẻ nhớ microSD hoặc dịch vụ đám mây EZVIZ.

Camera IP 3MP TP-Link Tapo TC71 góc rộng

TP-Link Tapo TC71 có giá khoảng 450.000 đồng và thuộc nhóm camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng phù hợp để theo dõi phòng riêng, trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Camera ghi hình 3MP với độ phân giải 2304 x 1296 pixel, đáp ứng nhu cầu quan sát hằng ngày.

Camera Tapo này hỗ trợ xoay 360 độ ngang, 114 độ dọc, mở rộng góc quan sát. Tapo TC71 còn có khả năng phát hiện con người, chuyển động và tiếng khóc trẻ em, đồng thời hỗ trợ đàm thoại hai chiều. Video được lưu bằng thẻ microSD tối đa 512GB hoặc Tapo Care.

Camera IP 3MP Imou IPC-K2MP-3H1WE nhiều tính năng

Imou IPC-K2MP-3H1WE 3MP có giá khoảng 460.000 đồng, phù hợp nếu bạn cần camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng có nhiều tính năng giám sát. Thiết bị ghi hình 3MP chuẩn 2K và quay quét ngang 355 độ, giúp bao quát không gian rộng hơn.

Camera hỗ trợ hồng ngoại trong phạm vi 10m và đèn trợ sáng 5m để theo dõi khi thiếu sáng. Ngoài phát hiện chuyển động, thiết bị có AI nhận diện người, âm thanh bất thường và Smart Tracking. Camera còn hỗ trợ Wi-Fi 6, đàm thoại hai chiều, còi báo động và thẻ microSD tối đa 512GB.

Mua camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng ở đâu uy tín?

Bạn có thể chọn camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng tại CellphoneS. Hệ thống cung cấp nhiều mẫu camera Imou, EZVIZ, TP-Link với các chính sách hỗ trợ và ưu đãi như:

  • Ưu đãi giá: Mức giá và chương trình khuyến mãi được cập nhật theo từng thời điểm.
  • Bảo hành chính hãng: Sản phẩm được áp dụng chính sách bảo hành theo quy định của thương hiệu.
  • Trả góp: Hỗ trợ các hình thức trả góp, giúp phân bổ chi phí mua sắm.
  • Hỗ trợ sau mua: Có chính sách hỗ trợ khi cần bảo hành hoặc xử lý vấn đề trong quá trình sử dụng.
x3-4367.jpg
Đến CellphoneS để chọn mua camera chính hãng, bảo hành rõ ràng.

Với mức giá dưới 500 nghìn đồng, bạn có thể dễ dàng cân nhắc mẫu camera phù hợp với nhu cầu và ngân sách. CellphoneS cũng cung cấp các chính sách hỗ trợ cần thiết để quá trình mua và sử dụng thuận tiện hơn.

Camera trong nhà dưới 500 nghìn đồng phù hợp cho nhu cầu giám sát cơ bản với mức chi phí hợp lý. Bạn có thể lựa chọn sản phẩm dựa trên khả năng ghi hình, lưu trữ và tính năng đi kèm. Tham khảo các mẫu camera chính hãng tại CellphoneS để xem giá bán và ưu đãi phù hợp.

Tags:

#Cửa hàng CellphoneS #hệ thống CellphoneS #CellphoneS

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nam Hải chuyên chế tạo khối đế van thủy lực uy tín, giá tốt

Nam Hải chuyên chế tạo khối đế van thủy lực uy tín, giá tốt

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Công ty Kỹ thuật Nam Hải chuyên thiết kế, gia công và chế tạo đế van thủy lực theo yêu cầu. Từ những sơ đồ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với từng yêu cầu về áp suất, lưu lượng, không gian lắp đặt và điều kiện vận hành thực tế.
Team SEO Center luôn họp hàng tuần để lên chiến lược SEO cho doanh nghiệp.

Dịch vụ SEO tại Mỹ, vươn tầm doanh nghiệp Việt

Cách thức người dùng tìm kiếm thông tin tại Mỹ đang có những thay đổi đáng kể. Thay vì chỉ nhập từ khóa trên Google, ngày càng nhiều người đặt câu hỏi trực tiếp cho các công cụ AI như ChatGPT, Gemini hay AI Overviews để tìm câu trả lời nhanh chóng.
iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo: Bước tiến mới của kỷ nguyên iPhone

iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo: Bước tiến mới của kỷ nguyên iPhone

Apple chính thức giới thiệu iPhone 18 Series và iPhone Duo với nhiều nâng cấp về hiệu năng, camera, AI và thiết kế. Trong đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max nổi bật với chip A20 Pro, camera 48 MP Fusion Main với khẩu độ thay đổi, còn iPhone Duo đánh dấu bước tiến mới với thiết kế gập đầu tiên của Apple.
iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo: Đâu là lựa chọn phù hợp năm 2026?

iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo: Đâu là lựa chọn phù hợp năm 2026?

Apple đã chính thức ra mắt thế hệ iPhone mới, đánh dấu sự xuất hiện của hai mẫu máy cao cấp với định hướng khác biệt: iPhone 18 Pro Max tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm flagship truyền thống, trong khi iPhone Duo mở ra hướng đi đột phá với thiết kế màn hình gập.
Trải nghiệm chơi game trên Nothing Phone 4A: Liệu có xứng đáng?

Trải nghiệm chơi game trên Nothing Phone 4A: Liệu có xứng đáng?

Nothing Phone 4A ra mắt mang đến một luồng gió mới cho thị trường điện thoại thông minh nhờ thiết kế khác biệt. Dù không tập trung chạy đua về mặt thông số phần cứng như nhiều đối thủ, thiết bị vẫn nhận được sự quan tâm về khả năng đáp ứng các nhu cầu giải trí.
Vinatech Solution chính thức chuyển đổi tên miền

Vinatech Solution chính thức chuyển đổi tên miền

Vinatech Solution chính thức chuyển đổi website sang tên miền autosglobal.vn, tạo nền tảng mới cho quá trình phát triển thương hiệu và mở rộng các giải pháp tự động hóa kho, logistics và sản xuất thông minh.
Mua trả góp iPhone có thực sự lợi ích như quảng cáo?

Mua trả góp iPhone có thực sự lợi ích như quảng cáo?

Quảng cáo “trả góp iPhone 0% lãi suất” nhưng người mua vẫn có thể phát sinh thêm phí nếu không đọc kỹ hợp đồng. Bài viết giúp nhận diện các chi phí dễ bỏ qua và cách chọn phương án trả góp minh bạch, phù hợp.
Hai năm cách biệt, iPhone 17 hơn iPhone 15 ở điều gì?

Hai năm cách biệt, iPhone 17 hơn iPhone 15 ở điều gì?

iPhone 15 và iPhone 17 cách nhau hai thế hệ và khoảng thời gian này đã mang đến nhiều thay đổi. Thay vì chỉ tăng cấu hình, iPhone 17 được nâng cấp ở những yếu tố tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng. Sau hai năm, những cải tiến nào thực sự tạo nên khác biệt so với iPhone 15?
5 điểm nhấn đáng cân nhắc trên Nothing Phone 4a

5 điểm nhấn đáng cân nhắc trên Nothing Phone 4a

Thị trường điện thoại thông minh vừa chào đón một đại diện mới mang nhiều đường nét thiết kế mang đậm tính cá nhân. Với sự chỉn chu từ ngoại hình cho đến cấu hình phần cứng bên trong, thiết bị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng công nghệ.
Công suất nồi nấu rượu bao nhiêu là phù hợp?

Công suất nồi nấu rượu bao nhiêu là phù hợp?

Công suất nồi nấu rượu là yếu tố quyết định trực tiếp đến năng suất, thời gian nấu và chi phí đầu tư của mỗi cơ sở sản xuất. Nếu chọn công suất quá nhỏ sẽ không đáp ứng nhu cầu, còn quá lớn lại gây lãng phí điện năng và vốn đầu tư.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!