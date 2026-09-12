Giá iPhone 18 Pro 2TB và 18 Pro Max 2TB: Siêu phẩm dành riêng cho người dùng chuyên nghiệp

Ngoài mức chênh giá 3 triệu đồng, điểm cần cân nhắc còn nằm ở kích thước máy, không gian hiển thị và thời lượng sử dụng để chọn đúng phiên bản cho cách làm việc thực tế.

Giá iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB bao nhiêu?

Theo giá Apple Việt Nam công bố, iPhone 18 Pro 2TB có giá 77.999.000 đồng, còn iPhone 18 Pro Max 2TB là 80.999.000 đồng. Cả hai đều cung cấp dung lượng lưu trữ cao nhất 2TB, vì vậy khoản chênh 3 triệu đồng chủ yếu cần được cân nhắc dựa trên kích thước màn hình và cách người dùng làm việc với máy.

iPhone 18 Pro 2TB giá 77.999.000 đồng phù hợp với ai?

iPhone 18 Pro 2TB phù hợp với người thường xuyên quay video, lưu nhiều ảnh hoặc cần mang theo các tệp dung lượng lớn. Màn hình 6,3 inch giữ thiết bị gọn gàng khi di chuyển, trong khi bộ nhớ 2TB cung cấp không gian rộng để lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên máy.

Mức giá gần 78 triệu đồng đi kèm dung lượng 2TB, phù hợp với người muốn có không gian lưu trữ lớn trên một thiết bị gọn nhẹ. Đặc biệt, những ai thường xuyên quay video, chỉnh sửa nội dung hoặc lưu nhiều file dự án sẽ khai thác tốt lợi thế của phiên bản này.

iPhone 18 Pro Max 2TB giá 80.999.000 đồng mang lại thêm gì?

iPhone 18 Pro Max 2TB sở hữu màn hình 6,9 inch, mang lại không gian hiển thị rộng hơn khi xem ảnh, kiểm tra khung hình, chỉnh sửa nội dung hoặc xử lý tài liệu. So với bản 6,3 inch, màn hình lớn phù hợp hơn với người ưu tiên trải nghiệm quan sát và làm việc trực tiếp trên điện thoại.

Bản Pro Max cũng có thời lượng xem video lên đến 43 giờ, cao hơn mức 34 giờ của bản Pro. Thời lượng pin này phù hợp với người thường xuyên quay, dựng hoặc xử lý nội dung khi di chuyển, hạn chế nhu cầu sạc trong ngày. Thời gian sử dụng thực tế sẽ thay đổi tùy tác vụ và điều kiện sử dụng.

Bộ nhớ 2TB có thực sự cần thiết với người dùng chuyên nghiệp?

Dung lượng 2TB phù hợp khi iPhone 18 Pro được sử dụng trong quy trình quay và xử lý nội dung chuyên nghiệp. Máy hỗ trợ quay 4K Dolby Vision và ProRes lên đến 4K 120 fps khi ghi vào ổ đĩa ngoài, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ ảnh, video và tệp dự án dung lượng lớn.

Với nhu cầu hằng ngày như chụp ảnh, dùng ứng dụng và đồng bộ dữ liệu lên đám mây, người dùng nên chọn dung lượng theo lượng dữ liệu thực tế và thời gian sử dụng dự kiến. Trong khi đó, 2TB sẽ tạo lợi thế rõ hơn khi cần duy trì thư viện dữ liệu lớn trực tiếp trên iPhone 18 Pro.

Nên chọn iPhone 18 Pro 2TB hay iPhone 18 Pro Max 2TB?

Nếu ưu tiên sự gọn nhẹ và thao tác bằng một tay, iPhone 18 Pro 2TB có lợi thế nhờ màn hình 6,3 inch và kích thước dễ cầm hơn. Ngược lại, iPhone 18 Pro Max 2TB sở hữu màn hình 6,9 inch, phù hợp hơn khi xem trước khung hình, chỉnh sửa nội dung hoặc xử lý tài liệu trực tiếp trên máy.

Mức chênh 3 triệu đồng chủ yếu nằm ở trải nghiệm phần cứng giữa hai kích thước máy. Vì vậy, lựa chọn nên dựa vào việc bạn ưu tiên tính cơ động của iPhone 18 Pro hay không gian hiển thị và thời lượng pin của iPhone 18 Pro Max.

Mua iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB ở đâu uy tín?

Ở nhóm sản phẩm cao cấp, nguồn gốc chính hãng, chính sách bảo hành và hỗ trợ sau mua nên được đặt ngang hàng với giá bán. Apple cho biết iPhone 18 Pro được đặt trước tại Việt Nam từ 19:00 ngày 12/9 và có hàng từ ngày 18/9, vì vậy người mua nên kiểm tra tình trạng hàng và giá thực tế tại thời điểm mở bán.

CellphoneS đã có trang thông tin dành cho iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB, giúp người dùng theo dõi sản phẩm và cập nhật thông tin mở bán. Khi máy chính thức lên kệ, bạn có thể xem trực tiếp giá bán và các ưu đãi áp dụng cho từng phiên bản để lựa chọn phù hợp.

Việc lựa chọn giữa iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB nên được cân nhắc dựa trên mức giá và giá trị sử dụng lâu dài. Khi xác định rõ nhu cầu, người dùng có thể chọn phiên bản phù hợp ngay từ đầu và tận dụng tốt khoản đầu tư cho thiết bị.