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Hiệu năng trên Apple Watch Series 12 có tốt hơn so với Series 11

P.V
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Apple Watch Series 12 nâng cấp hiệu năng theo hướng mở rộng những việc đồng hồ có thể xử lý, thay vì chỉ chạy các thao tác quen thuộc nhanh hơn. Apple chưa công bố mức tăng CPU hay GPU cụ thể so với Series 11.

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Vì vậy, điểm khác biệt đáng quan tâm nằm ở chip S11 phục vụ dữ liệu sức khỏe, AI và theo dõi vận động.

Hiệu năng Apple Watch Series 12 nâng cấp thế nào so với Series 11?

Apple Watch Series 12 nâng cấp lên chip S11, trong khi Series 11 sử dụng chip S10. Thay vì đưa ra tỷ lệ hiệu năng CPU/GPU, Apple tập trung mô tả những tác vụ mới mà S11 đảm nhiệm, đặc biệt ở xử lý dữ liệu sức khỏe và các tính năng thông minh.

Chip S11 mang lại lợi thế gì so với S10?

Chip S11 phát huy vai trò khi kết hợp với Health Sensing System mới trên Series 12 lần này. Đồng hồ có khả năng đo nhịp tim mỗi 5 giây trong ngày và theo dõi HRV với tần suất cao hơn tới 24 lần. Lượng dữ liệu bổ sung này được sử dụng cho các tính năng như daytime vitals và readiness.

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Chip S11 trên Series 12 hỗ trợ xử lý dữ liệu sức khỏe nhanh.

Cách nâng cấp này mang lại giá trị rõ hơn với người thường xuyên theo dõi trạng thái cơ thể hoặc điều chỉnh lịch tập dựa trên mức độ hồi phục. Thay vì chỉ thể hiện qua điểm benchmark, sức mạnh xử lý mới được thể hiện trực tiếp qua lượng dữ liệu mà đồng hồ có thể thu thập và phân tích.

Chip S11 mở rộng khả năng xử lý AI và dữ liệu cảm biến

Trên Apple Watch Series 12, chip S11 còn tham gia vào Audio Intelligence. Tính năng này kết hợp micro của đồng hồ với các mô hình Apple Intelligence trên iPhone và Private Cloud Compute để xử lý nhiều tác vụ liên quan đến âm thanh.

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Thiết bị xử lý AI và dữ liệu thông qua cảm biến S11.

Khi cập nhật lên watchOS 27, Series 12 hỗ trợ Siri tích hợp AI, cho phép trợ lý nhận biết ngữ cảnh cá nhân để đưa ra phản hồi phù hợp với nhu cầu của người dùng. Ở mảng theo dõi vận động, Apple sử dụng thuật toán machine learning mới để thiết kế lại cách đếm bước.

Theo Apple, thì Series 11 góp phần nâng cao độ chính xác khi ghi nhận số bước trong ngày. Như vậy, hướng nâng cấp của S11 chủ yếu nằm ở khả năng xử lý AI và dữ liệu cảm biến, thay vì đơn thuần tăng tốc độ phản hồi của giao diện.

Hiệu năng Apple Watch Series 12 có đủ khác biệt để nâng cấp từ Series 11 không?

Giá trị nâng cấp của Apple Watch Series 12 nằm nhiều hơn ở những tính năng mới có sự tham gia của chip S11. Các thay đổi đáng chú ý gồm Health Sensing System, tần suất ghi nhận nhịp tim và HRV cao hơn, Audio Intelligence, Siri AI cùng thuật toán đếm bước mới.

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Với người thường xuyên khai thác các tính năng theo dõi sức khỏe, AI và vận động, những bổ sung này là cơ sở rõ ràng hơn để cân nhắc thế hệ mới. Series 12 có giá tại Việt Nam từ 11.490.000 đồng, cao hơn 800.000 đồng so với mức 10.690.000 đồng của Series 11. Người mua mới có thể cân nhắc chi thêm khoản chênh này, còn người đang dùng Series 11 nên ưu tiên nhu cầu thực tế trước khi nâng cấp.

Mua Apple Watch Series 12 ở đâu uy tín?

Khi Apple Watch Series 12 được mở bán chính thức, người mua nên lựa chọn đơn vị cung cấp rõ nguồn gốc, giá bán và chính sách bảo hành. CellphoneS là một địa chỉ có thể tham khảo khi mẫu đồng hồ này được kinh doanh chính thức tại Việt Nam. Mức giá cùng các chương trình ưu đãi và chính sách bán hàng có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm, vì vậy bạn nên tham khảo thông tin trước khi mua.

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