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Phiên bản iPhone 18 Pro Max nào khó mua nhất trong đợt đầu?

P.V
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iPhone 18 Pro Max sở hữu nhiều lựa chọn nhằm đáp ứng các phong cách và thói quen sử dụng khác nhau. Bên cạnh màu Đen và Bạc quen thuộc, Băng Thanh cùng Đỏ Burgundy tạo diện mạo mới mẻ.

Dung lượng tối đa 2TB cũng mở rộng lựa chọn cho người dùng chuyên nghiệp. Những khác biệt này có thể khiến một vài phiên bản khó mua hơn trong đợt đầu.

iPhone 18 Pro Max có những phiên bản nào?

iPhone 18 Pro Max mang đến bốn lựa chọn màu sắc gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy. Trong đó, Đen và Bạc tạo diện mạo quen thuộc, còn Băng Thanh cùng Đỏ Burgundy mang phong cách mới mẻ hơn. Sự khác biệt về màu sắc có thể tác động đến lựa chọn của người mua, nhất là khi một màu trở thành xu hướng.

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Về dung lượng, iPhone 18 Pro Max có các phiên bản 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Bản 256GB đáp ứng nhu cầu sử dụng thông thường, trong khi 1TB và 2TB hướng đến nhóm lưu trữ dữ liệu lớn. Khi tham khảo giá iPhone 18 Pro Max, người mua cũng có thể cân nhắc dung lượng để xác định phiên bản phù hợp với ngân sách.

Màu sắc nào có thể được săn đón nhiều hơn?

Bốn màu sắc trên iPhone 18 Pro Max mang đến những lựa chọn khác nhau về phong cách và diện mạo. Trong đó, các tông màu mới có thể tạo sức hút riêng trong giai đoạn đầu, khi người dùng quan tâm đến những phiên bản khác biệt.

Băng Thanh tạo sự khác biệt

Băng Thanh là lựa chọn gây chú ý nhờ sắc xanh lạnh và diện mạo khác biệt. Màu này tạo cảm giác hiện đại, nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ tinh tế của dòng Pro Max. Nếu người dùng ưu tiên một màu mới lạ, Băng Thanh có khả năng nhận được sự quan tâm cao trong giai đoạn đầu.

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Đỏ Burgundy cũng tạo dấu ấn riêng với sắc đỏ trầm, mang vẻ mạnh mẽ và cá tính. Màu này có thể thu hút nhóm khách hàng muốn chiếc iPhone nổi bật hơn khi sử dụng. Tuy nhiên, mức độ được săn đón thực tế của Băng Thanh hay Đỏ Burgundy vẫn cần dựa trên lựa chọn của người mua.

Đen và Bạc vẫn có lợi thế riêng

Đen mang phong cách mạnh mẽ, dễ phối với nhiều phụ kiện và ít tạo cảm giác lỗi thời. Bạc lại có diện mạo sáng, thanh lịch và phù hợp với người thích thiết kế tối giản. Hai màu quen thuộc này vẫn có sức hút riêng dù thế hệ mới xuất hiện thêm các lựa chọn nổi bật.

Màu sắc thường gắn với sở thích cá nhân hơn là khả năng sử dụng của thiết bị. Vì vậy, việc một màu có trở thành phiên bản khó mua hay không còn phụ thuộc vào xu hướng thực tế. Người dùng cũng nên theo dõi từng lựa chọn thay vì mặc định một màu nhất định sẽ khan hiếm.

Dung lượng nào dễ được quan tâm trong đợt đầu?

Phiên bản 256GB có lợi thế nhờ đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày. Người dùng thường chụp ảnh, quay video và cài ứng dụng ở mức vừa phải có thể lựa chọn dung lượng này. Bản 512GB tạo thêm không gian lưu trữ cho nhóm sử dụng điện thoại với cường độ cao hơn.

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Trong khi đó, 1TB và 2TB hướng đến những người thường xuyên quay video chất lượng cao. iPhone 18 Pro Max hỗ trợ ProRes đến 4K 120fps trên ổ đĩa ngoài tương thích cùng nhiều định dạng quay chuyên nghiệp. Những tính năng này khiến dung lượng cao trở thành lựa chọn đáng chú ý với người sáng tạo nội dung.

Vì sao một số phiên bản có thể khó mua hơn?

Mức độ khó mua thường có thể thay đổi theo màu sắc, dung lượng và sức quan tâm của khách hàng. Một phiên bản mới lạ có thể thu hút người dùng thích thiết kế khác biệt, trong khi dung lượng cao lại hấp dẫn nhóm khách hàng chuyên nghiệp. Vì thế, tình trạng khó mua có thể không xảy ra đồng đều trên toàn bộ phiên bản.

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Yếu tố thời điểm cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn máy. Khi nhu cầu tập trung vào một màu hoặc dung lượng cụ thể, phiên bản đó có thể được ưu tiên hơn các lựa chọn còn lại. Người đang theo dõi giá iPhone 18 Pro Max nên đồng thời quan tâm màu và dung lượng để đưa ra lựa chọn sát với nhu cầu.

Phiên bản iPhone 18 Pro Max nào đáng chú ý nhất?

Nếu xét về khả năng tạo sự khác biệt, Băng Thanh và Đỏ Burgundy có lợi thế nhờ màu sắc mới. Hai lựa chọn này dễ thu hút người dùng muốn chiếc iPhone có diện mạo nổi bật hơn. Trong khi đó, Đen và Bạc vẫn là phương án an toàn với phong cách sử dụng lâu dài.

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Xét theo dung lượng, bản 2TB gây chú ý nhờ không gian lưu trữ lớn nhất. Phiên bản này phù hợp với người thường xuyên quay video, lưu dữ liệu hoặc xử lý nội dung trên thiết bị. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định màu hay dung lượng nào chắc chắn khó mua nhất khi chưa có dữ liệu bán hàng thực tế trong đợt đầu.

Sự đa dạng về màu sắc và dung lượng giúp iPhone 18 Pro Max tạo thêm nhiều lựa chọn khi mua máy. Băng Thanh, Đỏ Burgundy hay bản 2TB đều có những ưu thế riêng với từng nhóm khách hàng. Người dùng đã xác định lựa chọn thế hệ mới có thể đặt trước iPhone 18 Pro Max tại ShopDunk để theo dõi thông tin và chuẩn bị nhận máy.

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