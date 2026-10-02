iPhone 18 Pro mới bóc hộp đã nóng và hơi lag, nguyên nhân nằm ở đâu?

Tối đầu tiên cầm chiếc iPhone 18 Pro, nhiều người thấy mặt lưng ấm lên dù chỉ lướt web, ô tìm kiếm trả kết quả thiếu, vài ứng dụng mở chậm hơn kỳ vọng. Không ít người nghĩ ngay tới lỗi phần cứng, trong khi máy đang làm nhiều việc cùng lúc mà màn hình không cho thấy.

Trong những ngày đầu, iPhone chạy iOS 27 xử lý nhiều tác vụ nền cùng lúc. Ảnh minh hoạ

Tải lại dữ liệu từ bản sao lưu là việc đầu tiên khiến máy nóng lên

Người chuyển từ máy cũ sang thường chọn khôi phục từ bản sao lưu iCloud. Màn hình chính hiện ra sớm, nhưng máy vẫn đang tải lại ứng dụng, tin nhắn, ảnh và video. Trang hỗ trợ của Apple xếp việc thiết lập máy lần đầu và khôi phục bản sao lưu vào nhóm tình huống khiến iPhone ấm lên.

Apple có sẵn cơ chế tự bảo vệ: nếu nhiệt độ vượt ngưỡng, máy báo đã tạm dừng khôi phục và chỉ chạy tiếp khi hạ nhiệt. Khi máy quá ấm, việc sạc, kể cả sạc không dây, cũng có thể chậm lại hoặc tạm dừng.

Trong khối dữ liệu đó, ảnh và video thường nặng nhất, nên máy mất nhiều thời gian nhất cho phần này. Theo MacRumors, iOS 27 cho iPhone tải ảnh lên Ảnh iCloud sớm hơn, đồng thời có thêm nút ép toàn bộ ảnh tải lên bất kể mức pin, tự tắt sau 24 giờ.

Lập chỉ mục cho Tìm kiếm và Siri AI chiếm phần lớn sức xử lý

Song song, iOS 27 phải sắp xếp nội dung trên máy thành chỉ mục, từ tệp, email, tin nhắn đến danh bạ, ghi chú và ảnh, để Spotlight và Siri tìm đúng thứ cần trong tích tắc. Lúc này, dưới tên tài khoản trong Cài đặt có dòng Đang tối ưu hóa Tìm kiếm và Siri. Máy cũ có thể đã làm xong việc này từ lâu, nhưng khi dữ liệu chuyển sang máy mới, chỉ mục vẫn phải dựng lại.

Khối việc năm nay nặng hơn vì Siri AI, trợ lý mới trên iOS 27 hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh, cần đọc sâu vào lịch, thư và dữ liệu cá nhân. Theo trang hỗ trợ của Apple, người bật tính năng sẽ vào danh sách chờ, sau đó mô hình AI mới tự động tải về máy. Vì vậy, phần tải và cài Siri AI có thể diễn ra sau khi máy đã thiết lập xong vài ngày. Mẫu máy gập iPhone Duo 256GB khi lên kệ cũng chạy iOS 27, nhiều khả năng cũng có giai đoạn làm quen tương tự.

Màn hình chính và ứng dụng vẫn dùng được trong lúc hệ thống lập chỉ mục ở chế độ nền. Ảnh minh hoạ

Buồng hơi có diện tích bề mặt gấp ba giúp iPhone 18 Pro chịu tải lúc bận

Bên trong, iPhone 18 Pro dùng chip A20 Pro cùng buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới, diện tích bề mặt gấp ba lần. Apple cho biết nhờ đó hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro, lợi thế khi máy phải chạy tác vụ nặng trong thời gian dài.

Dù vậy, người dùng vẫn có thể giúp máy nhẹ gánh hơn trong mấy ngày đầu. Theo Apple, sạc không dây, chơi trò chơi nặng và phát video chất lượng cao đều làm máy ấm thêm. Mấy ngày đầu, nên tránh dồn các việc này vào lúc máy đang dựng chỉ mục.

Chip A20 Pro đi cùng buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Apple

Xong việc nền, iOS 27 hứa hẹn mở ứng dụng nhanh hơn đến 30%

Theo Apple, trên iOS 27, ứng dụng khởi chạy nhanh hơn đến 30% và ảnh mới chụp tải trong thư viện nhanh hơn đến 70%. Đây là mức cao nhất trong thử nghiệm của hãng, không áp dụng đồng đều cho mọi thao tác, nhưng cho thấy độ mượt thật chỉ nên đánh giá khi máy hết bận việc nền.

Nếu máy đứng hình rồi tự khởi động lại khi mở ứng dụng bị khóa bằng Face ID, đó lại là lỗi khác, đã được vá trong iOS 27.0.1 phát hành ngày 28/9.

Tại thời điểm viết bài (30/09/2026), iPhone 18 Pro có giá 38.990.000 đồng cho bản 256GB, 45.490.000 đồng cho bản 512GB, 58.490.000 đồng cho bản 1TB và 77.990.000 đồng cho bản 2TB.

Vài ngày làm quen là khoảng chờ nhỏ trước khi máy chạy ổn định, còn khoản chi ban đầu có thể được san bớt theo cách người mua chọn. Bạn có thể mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng tại Thế Giới Di Động với nhiều ưu đãi như trả chậm 0%, hỗ trợ thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu đồng, tặng phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng cho đơn hàng từ 500.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận hoàn đến 800.000 đồng khi mở thẻ tín dụng VPBank MWG. Một số ưu đãi có điều kiện áp dụng riêng và có thể không được cộng dồn, vì vậy người mua nên kiểm tra thông tin trực tiếp trên website thegioididong.com hoặc tại cửa hàng trước khi quyết định.