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So sánh Xiaomi Redmi A7 với Redmi A7 Pro, có khác biệt lớn?

P.V
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Redmi A7 và A7 Pro đều hướng đến phân khúc smartphone phổ thông với thiết kế hiện đại, màn hình lớn và hiệu năng ổn định.

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Không chỉ khác nhau ở tên gọi, hai mẫu điện thoại này còn có một số khác biệt về trang bị và trải nghiệm sử dụng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn so sánh Redmi A7 và A7 Pro để chọn phiên bản phù hợp hơn.

So sánh Redmi A7 và A7 Pro: Hai mẫu máy khác biệt ở điểm nào?

Hai mẫu smartphone này có nhiều điểm tương đồng về thiết kế, màn hình và hiệu năng do cùng sử dụng chip UNISOC T7250. Tuy nhiên, phiên bản Pro vẫn sở hữu một số nâng cấp đáng chú ý về màn hình, bộ nhớ và hiệu năng, cụ thể như:

Về thiết kế

Redmi A7 sở hữu thân máy khá gọn với kích thước 171,79 x 77,8 x 8,26 mm và trọng lượng 193 g. Máy có ba tùy chọn màu gồm đen, xanh mây trời và tím phong lan hướng đến phong cách trẻ trung, đơn giản. Độ dày 8,26 mm kết hợp trọng lượng 193 g giúp thiết bị khá thuận tiện khi cầm nắm và sử dụng hằng ngày.

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Phiên bản tiêu chuẩn với kích thước gọn nhẹ.

Trong khi đó Xiaomi A7 Pro có kích thước 171,56 x 79,47 x 8,15 mm và nặng 208g, lớn hơn đôi chút về bề ngang nhưng mỏng hơn phiên bản tiêu chuẩn. Máy có bốn tùy chọn màu gồm đen, xanh sương mai, xanh nhiệt đới và cam hoàng hôn, mang đến nhiều lựa chọn hơn về ngoại hình.

Về màn hình

Điện thoại Xiaomi Redmi A7 sở hữu màn hình LCD 6,88 inch, hỗ trợ độ phân giải 1640 x 720 pixel, mật độ điểm ảnh 260 PPI cùng tần số quét lên đến 120 Hz. Độ sáng đạt 450 nit, kết hợp độ sâu màu 8 bit, tỷ lệ tương phản 1500:1 và gam màu 70% NTSC đáp ứng tốt các nhu cầu hiển thị cơ bản.

Ngược lại, phiên bản Pro được nâng kích thước màn hình lên 6,9 inch với độ phân giải 1600 x 720 pixel và mật độ điểm ảnh 254 PPI. Điểm đáng chú ý là độ sáng cao hơn với 650 nit ở mức thông thường và tối đa 800 nit HBM đi kèm gam màu 83% NTSC và tỷ lệ tương phản 1500:1.

Về hiệu năng

Redmi A7 được trang bị chip UNISOC T7250 với 8 nhân kết hợp 3GB RAM LPDDR4X và bộ nhớ eMMC 5.1. Cấu hình này đáp ứng các tác vụ cơ bản như lướt web, nhắn tin, xem video và sử dụng những ứng dụng phổ biến. Ngoài ra, khả năng mở rộng RAM lên tối đa 6GB giúp máy có thêm tài nguyên khi xử lý nhiều tác vụ cùng lúc.

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Bản Pro hiệu năng đa nhiệm mạnh mẽ.

Trong khi đó, Xiaomi A7 Pro sử dụng cùng chip UNISOC T7250 nhưng được nâng lên 4GB RAM LPDDR4X và bộ nhớ UFS 2.2 với tùy chọn 64GB hoặc 128GB. Dung lượng RAM lớn hơn hỗ trợ đa nhiệm tốt hơn, trong khi chuẩn UFS 2.2 giúp tăng tốc độ đọc, ghi dữ liệu và rút ngắn thời gian mở ứng dụng.

Nên mua Redmi A7 hay A7 Pro?

Redmi A7 sẽ phù hợp với những người ưu tiên một chiếc smartphone phổ thông, đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như liên lạc, giải trí và xem nội dung trực tuyến. Đặc biệt, đây là lựa chọn hợp lý cho học sinh, sinh viên hoặc người lớn tuổi cần một thiết bị dễ sử dụng.

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Redmi A7 phù hợp với sinh viên.

Trong khi đó, Redmi A7 Pro phù hợp hơn với những người muốn trải nghiệm sử dụng thoải mái và ổn định hơn trong thời gian dài. Do đó, thiết bị thích hợp với người dùng thường xuyên sử dụng nhiều ứng dụng, xem nội dung trên màn hình lớn hoặc cần không gian lưu trữ linh hoạt.

Mua Redmi A7 và A7 Pro ở đâu uy tín, chất lượng?

Nếu bạn đang tìm mua Redmi A7 và Xiaomi A7 Pro, CellphoneS là một địa chỉ đáng cân nhắc với đa dạng sản phẩm công nghệ và chính sách mua sắm rõ ràng. Tại đây, người mua có thể dễ dàng tham khảo thông tin, so sánh phiên bản và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Khi mua tại CellphoneS, người mua có thể hưởng các chính sách bảo hành, đổi trả theo quy định cùng nhiều chương trình ưu đãi theo từng thời điểm. Đội ngũ tư vấn cũng hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, giúp quá trình lựa chọn thiết bị trở nên đơn giản hơn.

Nhìn chung, Redmi A7 và A7 Pro có nhiều điểm tương đồng nhưng vẫn khác biệt ở trải nghiệm hiển thị, khả năng đa nhiệm và nhóm nhu cầu phù hợp. Đến ngay CellphoneS để được tư vấn chi tiết, tham khảo giá bán và lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng.

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