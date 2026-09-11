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iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo: Đâu là lựa chọn phù hợp năm 2026?

P.V
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Apple đã chính thức ra mắt thế hệ iPhone mới, đánh dấu sự xuất hiện của hai mẫu máy cao cấp với định hướng khác biệt: iPhone 18 Pro Max tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm flagship truyền thống, trong khi iPhone Duo mở ra hướng đi đột phá với thiết kế màn hình gập.

Vậy nên chọn phiên bản nào? Cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây.

1. iPhone 18 Pro Max tối ưu cho người cần hiệu năng mạnh và trải nghiệm cao cấp ổn định

Trong nhóm sản phẩm cao cấp, iPhone 18 Pro Max được định vị là mẫu máy toàn diện dành cho người dùng ưu tiên sự ổn định và hiệu năng đỉnh cao. Máy được trang bị chip A20 Pro sở hữu CPU 6 lõi (2 lõi siêu xử lý và 4 lõi tiết kiệm điện), GPU 7 lõi với Neural Accelerators và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi, mang lại khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ nặng lẫn tính năng Apple Intelligence.

iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6,9 inch toàn phần với độ phân giải 2868x1320 pixel (460 ppi), hỗ trợ công nghệ ProMotion 120Hz, Dynamic Island và Màn hình Luôn Bật. Tốc độ làm mới thích ứng giúp thao tác cuộn trang mượt mà đồng thời tối ưu hóa thời lượng pin.

Hệ thống camera là điểm nâng cấp vượt trội với hệ thống camera 48MP Pro Fusion:

● Camera chính 48MP Fusion: Hỗ trợ khẩu độ thay đổi (ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8, ƒ/4,0) giúp kiểm soát ánh sáng linh hoạt trong nhiều điều kiện.

● Khả năng thu phóng: Camera 48MP Fusion Ultra Wide kết hợp cùng 48MP Fusion Telephoto (4x tetraprism) và Telephoto 8x chất lượng quang học, mang lại phạm vi thu phóng quang học 16x (phóng đại 8x) và thu phóng kỹ thuật số lên đến 40x.

Bên cạnh đó, iP 18 PRM sử dụng thiết kế nguyên khối nhôm với mặt trước Ceramic Shield 2, mặt sau Ceramic Shield, bảo mật Face ID, kết nối 5G qua Modem di động Apple C2 và Chip mạng không dây Apple N1. Máy đạt thời lượng pin xem video vượt trội lên đến 43 giờ.

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iPhone 18 Pro Max tối ưu cho người cần hiệu năng mạnh và trải nghiệm cao cấp ổn định.

2. iPhone Duo mang đến trải nghiệm đột phá với thiết kế màn hình gập đầu tiên

Khác với iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo là đại diện cho dòng smartphone màn hình gập Titanium đầu tiên của Apple. Sản phẩm hướng đến nhóm người dùng cao cấp muốn kết hợp tính di động với không gian hiển thị rộng rãi.

iPhone Duo sở hữu màn hình ngoài Super Retina XDR 5,4 inch (1398x2034 pixel) để sử dụng tiện lợi khi gập lại. Khi mở ra, máy mang đến màn hình gập trong Super Retina XDR 7,6 inch (1878x2670 pixel) với lớp phủ Nano-texture và hỗ trợ cả Apple Pencil (USB-C).

Về cấu hình, iPhone Duo cũng được trang bị chip A20 Pro, hệ thống camera 48MP Dual Fusion (gồm chính 48MP ƒ/1.6, Ultra Wide 48MP ƒ/2.2 và Telephoto 2x 12MP), bảo mật bằng cảm biến Touch ID tích hợp ở nút sườn và sử dụng công nghệ eSIM kép. Thời lượng pin hỗ trợ xem video lên đến 44 giờ ở màn hình ngoài và 31 giờ ở màn hình trong.

So với iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo tạo ra một phân khúc trải nghiệm hoàn toàn mới. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng yêu thích công nghệ mới, cần không gian hiển thị lớn trên một thiết bị di động sang trọng.

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iPhone Duo đại diện cho dòng iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

3. Chọn iPhone 18 Pro Max hay iPhone Duo phụ thuộc vào cách sử dụng thực tế

Sự khác biệt lớn nhất giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo nằm ở triết lý thiết kế. iPhone 18 Pro Max tiếp tục phát triển những yếu tố đã tạo nên thành công của dòng Pro Max truyền thống: hiệu năng mạnh mẽ từ chip A20 Pro, hệ thống camera 48MP Pro Fusion chuyên nghiệp (khẩu độ thay đổi, dải thu phóng quang học 16x), màn hình Super Retina XDR OLED 6,9 inch, thời lượng xem video lên đến 43 giờ và trải nghiệm bảo mật Face ID quen thuộc.

Trong khi đó, iPhone Duo mang đến một hướng tiếp cận đột phá khi ưu tiên tính linh hoạt của thiết kế gập Titanium. Thiết bị sở hữu màn hình gập trong 7,6 inch (có hỗ trợ Apple Pencil) cùng màn hình ngoài 5,4 inch, kết hợp bảo mật cảm biến vân tay Touch ID tích hợp ở nút sườn và công nghệ eSIM kép. Sản phẩm phù hợp với người dùng muốn khai thác không gian hiển thị rộng rãi cho công việc đa nhiệm, đọc tài liệu hay giải trí.

Nếu nhu cầu chính là quay chụp chuyên nghiệp, chơi game đồ họa cao, xử lý công việc và sử dụng ổn định trong nhiều năm, iPhone 18 Pro Max là lựa chọn toàn diện. Ngược lại, nếu mong muốn sở hữu một thiết bị tiên phong, có thiết kế gập ấn tượng và tối ưu cho trải nghiệm đa màn hình, Phone Duo sẽ là lựa chọn nổi bật.

Về giá, ngay sau sự kiện ra mắt iPhone 18 series, các nhà bán lẻ giá bán tại Việt Nam đều đã nhanh chóng công bố giá bán. Tại Viettel Store, iPhone 18 Pro Max 256GB có giá niêm yết 41.999.000 VND, trong khi iPhone Duo 256GB có giá niêm yết 64.990.000 VND - nhỉnh hơn đến 24 triệu VND.

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iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo hướng đến hai nhóm nhu cầu khác nhau thay vì cạnh tranh trực tiếp.

Sự xuất hiện đồng thời của hai mẫu máy cao cấp trong cùng thế hệ cho thấy Apple đang mở rộng cách tiếp cận với người dùng iPhone. Thay vì chỉ nâng cấp cấu hình, hãng tập trung phát triển những trải nghiệm phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau.

Tags:

#ViettelStore #iPhone 18 Pro Max #iPhone 18

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