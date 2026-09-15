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Nam Hải chuyên chế tạo khối đế van thủy lực uy tín, giá tốt

P.V
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Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Công ty Kỹ thuật Nam Hải chuyên thiết kế, gia công và chế tạo đế van thủy lực theo yêu cầu. Từ những sơ đồ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với từng yêu cầu về áp suất, lưu lượng, không gian lắp đặt và điều kiện vận hành thực tế.

Khối đế van thủy lực là gì?

Đế van thủy lực là một khối kim loại được gia công các đường dầu, cổng kết nối và vị trí lắp đặt van theo sơ đồ mạch thủy lực. Thay vì sử dụng nhiều đường ống, co nối và đầu nối, các van được lắp trực tiếp trên đế và kết nối với nhau thông qua hệ thống đường dầu bên trong.

Đế van không chỉ có chức năng liên kết các van mà còn là trung tâm điều khiển dòng dầu trong hệ thống thủy lực. Thông qua các van được tích hợp trên đế, dòng dầu có thể được kiểm soát về hướng, áp suất và lưu lượng, từ đó điều khiển chính xác hoạt động của xi lanh hoặc motor thủy lực.

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Hình ảnh khối van thủy lực thế hệ mới.

Cấu tạo của một đế van thủy lực

Một đế van thủy lực gồm các bộ phận sau:

- Thân đế van: Được chế tạo từ nhôm, thép nguyên khối. Trên thân đế được gia công các vị trí lắp van, cổng kết nối và hệ thống đường dầu bên trong.

- Đường dầu: Đây là các lỗ khoan được bố trí theo sơ đồ mạch thủy lực, có nhiệm vụ kết nối các van và dẫn dầu đến các cổng chức năng.

- Vị trí lắp van: Các vị trí được gia công để lắp nhiều loại van khác nhau và theo cavity tiêu chuẩn của từng loại van.

- Cổng kết nối: Các cổng P, T, A, B hoặc cổng chức năng khác được bố trí để kết nối khối van với bơm piston thủy lực hoặc bơm bánh răng, thùng dầu, xi lanh, motor thủy lực và các thiết bị khác.

- Van thủy lực: Một đế van thủy lực sẽ được lắp nhiều van khác nhau, có nhiệm vụ kiểm soát áp suất và lưu lượng và hướng dòng dầu, từ đó điều khiển hoạt động của các cơ cấu chấp hành.

- Các thiết bị khác như sensor, đồng hồ áp suất, van khóa...

Các loại đế van thủy lực

Đế van xếp chồng

Đế van xếp chồng truyền thống được thiết kế để lắp các van chồng lên nhau theo từng tầng và cố định bằng bulông. Dạng này có ưu điểm là cấu tạo đơn giản, dễ lắp ráp, thay thế và phù hợp với nhiều hệ thống thủy lực tiêu chuẩn.

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Thiết kế 3D của một đế van thủy lực dạng xếp chồng truyền thống.

Đế van tích hợp

Đế van tích hợp đang được sử dụng phổ biến hơn. Ưu điểm là giúp tối ưu không gian lắp đặt nhờ lắp chìm van vào đế, giảm đáng kể số lượng đường ống và đầu nối. Thiết kế này không chỉ hạn chế nguy cơ rò rỉ dầu mà còn giúp hệ thống gọn gàng, dễ lắp đặt và thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo trì.

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Hình ảnh một đế van thủy lực tích hợp cả van cartridge và van xếp chồng.

Khối van thủy lực được ứng dụng ở đâu?

Khối van được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trên các hệ thống có nhiều chức năng điều khiển thủy lực. Một số ứng dụng tiêu biểu như:

- Máy ép thủy lực.

- Máy chấn, máy cắt.

- Máy công trình.

- Cẩu và thiết bị nâng hạ.

- Hệ thống thủy lực trong ngành thép.

- Thiết bị khai thác mỏ.

- Dây chuyền sản xuất tự động.

- Hệ thống điều khiển xi lanh và motor thủy lực.

- Trạm nguồn thủy lực HPU.

- Máy móc OEM cần thiết kế cụm van riêng..

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Đế van được lắp trên trạm nguồn thủy lực.

Nam Hải chuyên thiết kế chế tạo đế van thủy lực theo yêu cầu

Mỗi hệ thống thủy lực có đặc điểm khác nhau về áp suất, lưu lượng, số lượng van, không gian lắp đặt và yêu cầu điều khiển. Vì vậy, không phải mọi ứng dụng đều có thể sử dụng một mẫu đế van tiêu chuẩn.

Công ty kỹ thuật Nam Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm thiết kế, chế tạo các loại khối van thủy lực hiện đại theo yêu cầu, dựa trên thông số và điều kiện vận hành thực tế của từng hệ thống, giúp tối ưu không gian lắp đặt và tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Quy trình thiết kế và chế tạo khối van thủy lực tại Nam Hải

Bước 1 - Tiếp nhận yêu cầu: Khách hàng cung cấp sơ đồ mạch thủy lực, bản vẽ cũ hoặc thông số yêu cầu của hệ thống.

Bước 2 - Thiết kế mạch thủy lực và bản vẽ 3D: Kỹ sư tiến hành xây dựng đường dầu và bố trí vị trí lắp van trên đế. Sau đó lên thiết kế 3D giúp kiểm tra kích thước tổng thể, vị trí các cổng kết nối và khả năng lắp đặt trước khi gia công.

Bước 3 - Gia công CNC: Khối vật liệu được đưa vào gia công CNC theo bản vẽ. Các vị trí cavity, đường dầu, cổng kết nối và lỗ bắt bu lông được gia công bằng máy chuyên dụng đảm bảo độ chính xác cao.

Bước 4 - Lắp ráp và thử nghiệm: Sau khi gia công, đế van sẽ được làm sạch và lắp ráp các van theo đúng thiết kế. Đế van hoàn chỉnh được thử nghiệm thực tế trên giàn thử chuyên dụng để cài đặt áp suất theo yêu cầu hệ thống và đảm bảo hoạt động ổn định, chính xác.

Bước 5 - Bàn giao và hỗ trợ kỹ thuật: Sau khi hoàn thiện, khối van được bàn giao cho khách hàng cùng các thông tin kỹ thuật cần thiết. Nam Hải hỗ trợ tư vấn lắp đặt, vận hành và xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

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Một khối van từ thiết kế 3D đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Báo giá và thời gian thực hiện

Mỗi đế van thủy lực không có một mức giá cố định, mà phụ thuộc vào loại đế và loại van, theo yêu cầu hoạt động thực tế của hệ thống. Một hệ thống điều khiển nhiều chức năng phức tạp, sử dụng nhiều van sẽ có mức giá thành cao hơn so với các khối van đơn giản.

Để có báo giá chính xác, khách hàng nên cung cấp bản vẽ, sơ đồ mạch hoặc các thông số kỹ thuật của hệ thống. Dựa trên thông tin này, Nam Hải sẽ tư vấn phương án thiết kế và đưa ra báo giá phù hợp.

Nếu bạn đang cần tìm đơn vị gia công lại khối van cũ, hoặc chế tạo mới theo yêu cầu hoạt động của hệ thống, hãy liên hệ đến Công ty kỹ thuật Nam Hải để đội ngũ kỹ sư tư vấn giải pháp tối ưu nhất.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần kỹ thuật Nam Hải

Hotline: 0904127778

Email: info@hydraulics.vn

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