Techno - điểm đến tin cậy cung cấp máy test rơi và thiết bị kiểm tra lão hóa tại Việt Nam

Sự kết hợp giữa phép kiểm tra độ bền va đập, rơi tự do và các bài thử nghiệm lão hóa gia tốc đóng vai trò quyết định giúp nhà sản xuất chủ động kiểm soát chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.

Techno chính là điểm đến tin cậy cung cấp giải pháp đo lường, kiểm định vật liệu và thiết bị phòng lab, đặc biệt là các dòng máy test rơi và thiết bị kiểm tra lão hóa chính hãng hàng đầu tại Việt Nam.

1. Máy test rơi Shinyei, Sanwood: Đo lường độ bền cơ học chuẩn xác

Trong quá trình đóng gói, lưu kho và vận chuyển, sản phẩm luôn phải chịu nguy cơ va đập, rung xóc hoặc rơi tự do từ các độ cao khác nhau. Nếu kết cấu bao bì hay vỏ nhựa, linh kiện bên trong không đủ độ bền cơ học, sản phẩm rất dễ bị móp méo, nứt vỡ hoặc hỏng hóc bo mạch. Hệ thống máy test rơi (Drop Tester) ra đời nhằm mô phỏng chính xác các kịch bản va chạm thực tế này.

Máy test rơi Shinyei (Nhật Bản) - Tiêu chuẩn vàng trong thử nghiệm va đập gia tốc

Shinyei là thương hiệu danh tiếng toàn cầu đến từ Nhật Bản, tiên phong trong việc phát triển các dòng máy thử nghiệm rơi tự do và gia tốc va đập chính xác cao. Các dòng máy test rơi của Shinyei được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm thử quốc tế như ISO, JIS, ASTM và ISTA.

Với cơ cấu thả tự do độc quyền, bàn nâng hạ linh hoạt và khả năng định vị chính xác góc rơi (rơi mặt, rơi cạnh, rơi góc), Shinyei giúp ghi nhận năng lượng va đập và phản ứng cơ học của sản phẩm ở tốc độ cao. Dòng thiết bị này là sự lựa chọn ưu tiên của các tập đoàn điện tử bán dẫn, thiết bị di động, pin năng lượng và linh kiện hàng không vũ trụ.

Máy test rơi Shinyei (Nhật Bản) - Tiêu chuẩn vàng trong thử nghiệm va đập gia tốc.

Máy test rơi Sanwood - Giải pháp tối ưu chi phí và đa dạng mẫu thử

Bên cạnh thương hiệu đến từ Nhật Bản, Sanwood (Trung Quốc) mang đến các dòng máy test rơi đa dạng như máy test rơi bao bì tải trọng lớn, máy test rơi cho linh kiện nhỏ và máy thử rơi lặp lại (Tumble Drop Tester). Thiết bị của Sanwood nổi bật với hệ thống điều khiển màn hình cảm ứng PLC trực quan, khung cơ khí chắc chắn và cảm biến quang học có độ nhạy cao. Nhờ khả năng vận hành linh hoạt và chi phí đầu tư hợp lý, máy test rơi Sanwood được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất đồ gia dụng, nhựa kỹ thuật, bao bì carton và phụ tùng ô tô.

Để tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm máy test rơi Sanwood, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Techno qua Hotline 0911.559.559 để được tư vấn cụ thể.

Máy test rơi Sanwood - giải pháp thử rơi toàn diện cho ngành công nghiệp sản xuất.

2. Thiết bị kiểm tra lão hóa Toyo Seiki Và Sanwood: Giám sát tuổi thọ vật liệu theo thời gian

Bên cạnh tác động va đập cơ học, hiện tượng suy giảm chất lượng vật liệu dưới ảnh hưởng của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, tia cực tím (UV) và oxy hóa cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến sản phẩm bị biến màu, giòn gãy hay mất đi đặc tính ban đầu. Thiết bị kiểm tra lão hóa (Aging Tester) giúp tái tạo tác động khắc nghiệt của môi trường tự nhiên trong nhiều năm chỉ sau vài chục đến vài trăm giờ thử nghiệm tại phòng lab.

Thiết bị kiểm tra lão hóa Toyo Seiki (Nhật Bản) - Độ chính xác tuyệt đối cho cao su và polymer

Toyo Seiki Seisaku-sho là thương hiệu hàng đầu Nhật Bản với gần 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị thử nghiệm vật liệu. Các dòng buồng thử lão hóa nhiệt và thử nghiệm độ bền thời tiết của Toyo Seiki luôn được coi là tiêu chuẩn tham chiếu trong ngành công nghiệp cao su và chất dẻo. Nhờ hệ thống kiểm soát nhiệt độ đồng đều tuyệt đối và luồng khí lưu thông chuẩn xác, thiết bị đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn kiểm thử khắt khe như ISO 188, JIS K 6257 hay ASTM D573. Đây là công cụ đắc lực giúp các nhà sản xuất lốp xe, gioăng phớt, dây cáp điện và nhựa cao cấp đánh giá chính xác tốc độ lão hóa nhiệt của vật liệu.

Buồng thử lão hóa Sanwood - Đa dạng môi trường giả lập hiện đại

Sanwood cung cấp các giải pháp buồng thử nghiệm lão hóa đa năng bao gồm buồng thử lão hóa nhiệt độ, buồng thử bức xạ tia UV và buồng thử sốc nhiệt (Thermal Shock Chamber). Thiết bị sử dụng hệ thống làm lạnh và nâng nhiệt tiên tiến, giúp tiết kiệm điện năng và duy trì độ ẩm chính xác. Hệ thống quản lý an toàn đa tầng giúp bảo vệ mẫu thử trong các chu kỳ vận hành liên tục. Buồng thử lão hóa Sanwood được các doanh nghiệp sản xuất đồ nhựa ngoại thất, sơn phủ, dệt may và thiết bị chiếu sáng tin dùng để dự đoán chính xác tuổi thọ sản phẩm trước khi tung ra thị trường.

Buồng thử nghiệm lão hóa Toyo Seiki (Nhật Bản) và Sanwood (Trung Quốc) giúp doanh nghiệp dự đoán chính xác tuổi thọ của sản phẩm trước khi tung ra thị trường.

3. Techno - Đơn vị phân phối thiết bị đo lường chính hãng và uy tín tại Việt Nam

Việc đầu tư các hệ thống máy test rơi và buồng thử lão hóa chính xác đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn một nhà cung cấp uy tín, có năng lực chuyên môn cao và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật lâu dài. Techno tự hào là đối tác chiến lược chuyên cung cấp các giải pháp đo lường và kiểm định chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

- Sản phẩm chính hãng 100%: Cam kết nhập khẩu trực tiếp các dòng máy test rơi Shinyei, Sanwood cũng như thiết bị lão hóa Toyo Seiki, Sanwood với đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) và chất lượng (CQ) minh bạch.

- Tư vấn giải pháp kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ giàu kinh nghiệm của TECHNO luôn sẵn sàng khảo sát thực tế, tư vấn cấu hình máy tối ưu chi phí và đáp ứng đúng các tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM, ISO, JIS, ISTA của từng ngành hàng.

- Dịch vụ hậu mãi trọn gói và chuyên nghiệp: TECHNO đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời thiết bị, từ khâu vận chuyển, lắp đặt, chuyển giao công nghệ đến hiệu chuẩn định kỳ, bảo trì 24/7.

Techno - địa chỉ tin cậy cung cấp máy test rơi và thiết bị kiểm tra lão hóa chất lượng tại Việt Nam.

Đầu tư vào hệ thống máy test rơi (Shinyei, Sanwood) và thiết bị kiểm tra lão hóa (Toyo Seiki, Sanwood) chính là bước đi chiến lược giúp các doanh nghiệp sản xuất khẳng định chất lượng vượt trội, thắt chặt quy trình QA/QC và tự tin nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.