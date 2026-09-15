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Dịch vụ SEO tại Mỹ, vươn tầm doanh nghiệp Việt

P.V
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Cách thức người dùng tìm kiếm thông tin tại Mỹ đang có những thay đổi đáng kể. Thay vì chỉ nhập từ khóa trên Google, ngày càng nhiều người đặt câu hỏi trực tiếp cho các công cụ AI như ChatGPT, Gemini hay AI Overviews để tìm câu trả lời nhanh chóng.

Với các doanh nghiệp Việt Nam muốn tiếp cận thị trường Mỹ, chỉ tối ưu SEO theo cách truyền thống là chưa đủ.

Khi Google không còn là cuộc chơi duy nhất

Trước đây, một website chỉ cần lên top 3 Google là đã nắm phần lớn traffic. Nhưng hiện tại, một lượng lớn người dùng Mỹ đặt câu hỏi trực tiếp cho AI và nhận câu trả lời tổng hợp mà không cần click vào bất kỳ website nào. Nếu thương hiệu không xuất hiện trong dữ liệu mà AI sử dụng để trả lời, doanh nghiệp gần như vô hình trước một nhóm khách hàng tiềm năng khổng lồ.

Đây chính là lý do GEO, viết tắt của Generative Engine Optimization, trở thành mảnh ghép bắt buộc bên cạnh SEO truyền thống. SEO Center là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam cung cấp dịch vụ GEO kết hợp cùng SEO truyền thống, giúp khách hàng vừa giữ vững thứ hạng Google, vừa tăng khả năng được AI nhắc đến như một nguồn thông tin đáng tin cậy.

7 năm kinh nghiệm thực chiến tại thị trường Mỹ

SEO Center sở hữu đội ngũ hơn 7 năm kinh nghiệm triển khai dịch vụ SEO tại Mỹ, với hơn 100 dự án trải dài từ Việt Nam đến các thị trường khó tính như Mỹ, Anh, Đức và Australia. Việc trực tiếp làm việc với thị trường Mỹ trong nhiều năm giúp đội ngũ hiểu rõ hành vi tìm kiếm của người dùng bản địa, cách các mô hình AI thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như mức độ cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ đã có nền tảng vững chắc từ trước.

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Global Project Team tại SEO Center.

Từ kinh nghiệm thực chiến đó, SEO Center phát triển phương pháp luận riêng mang tên SEO Conversion, làm nền tảng cho dịch vụ SEO AI được nâng cấp để phù hợp với kỷ nguyên AI. Phương pháp này không chỉ tối ưu nội dung để xếp hạng cao trên Google mà còn cấu trúc dữ liệu, ngữ nghĩa và độ tin cậy của thương hiệu để các công cụ AI ưu tiên trích dẫn khi trả lời người dùng.

Kết quả thực tế: Doanh thu 60.000 USD/tháng chỉ sau 9 tháng

Hiệu quả của chiến lược SEO AI được chứng minh bằng những con số cụ thể. Nhiều dự án do SEO Center triển khai đã đạt mức doanh thu hơn 60.000 USD mỗi tháng chỉ sau 9 tháng, một tốc độ tăng trưởng vượt xa mặt bằng chung của ngành. Song song đó, nhiều website đạt hơn 10.000 organic traffic mỗi tháng tại thị trường Mỹ, cùng với 100 đến 200 từ khóa lọt vào top 3 kết quả tìm kiếm trên Google.

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Đáng chú ý, SEO Center từng triển khai những dự án chỉ đạt 3.000 đến 5.000 traffic mỗi tháng nhưng vẫn mang về 30.000 đến 50.000 USD doanh thu cho khách hàng. Điều này chứng minh triết lý cốt lõi của đội ngũ, không chạy theo lượng traffic ảo hay thứ hạng phù phiếm, mà tập trung vào đúng khách hàng, đúng ý định tìm kiếm và đúng thời điểm trong hành trình mua hàng, dù traffic đến từ Google hay từ các câu trả lời của AI.

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SEO AI - bệ phóng cho thương hiệu Việt vươn tầm toàn cầu

Với các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm cách bước chân vào thị trường Mỹ, SEO AI không đơn thuần là một xu hướng công nghệ mà là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với các đối thủ bản địa đã hoạt động nhiều năm.

Một thương hiệu nhỏ nhưng có chiến lược GEO bài bản hoàn toàn có thể xuất hiện song song với các tên tuổi lớn trong câu trả lời của AI, thay vì bị chôn vùi ở trang thứ hai của Google như trước đây.

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Team SEO Center luôn họp hàng tuần để lên chiến lược SEO cho doanh nghiệp.

Với dịch vụ SEO AI và dịch vụ GEO được triển khai song song, SEO Center cam kết đồng hành cùng khách hàng xây dựng nền tảng nội dung, kỹ thuật và uy tín thương hiệu đủ mạnh để chinh phục cả hai mặt trận, công cụ tìm kiếm truyền thống và công cụ tìm kiếm AI.

Đội ngũ chuyên môn cao, am hiểu cả SEO và AI

SEO Center hiện quy tụ hơn 10 nhân sự chuyên trách, bao gồm chuyên gia content, kỹ thuật SEO, xây dựng liên kết, phân tích dữ liệu và tối ưu GEO. Toàn bộ quy trình được chuẩn hóa để đảm bảo chất lượng đồng đều cho từng dự án, dù là thị trường Việt Nam hay các thị trường quốc tế yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe hơn về nội dung và trải nghiệm người dùng.

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Nguyễn Trường Phú - Global Project Leader.

Với 7 năm kinh nghiệm thực chiến, hơn 100 dự án đã triển khai và tầm nhìn tiên phong về SEO AI tại Việt Nam, SEO Center đang khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp Việt muốn vươn tầm tại thị trường Mỹ.

Thông tin liên hệ:

  • Website: seocenter.vn
  • Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà K&M, 33 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0965 3333 02

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