So sánh chi tiết HONOR X8d và HONOR X9d: Đâu là lựa chọn đáng tiền hơn?

Vậy đâu mới là lựa chọn đáng tiền hơn trong tầm giá? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong bài so sánh hai mẫu máy đến từ nhà HONOR trong bài viết sau.

So sánh chi tiết HONOR X8d và HONOR X9d

Khi đặt hai mẫu máy cạnh nhau, mình thấy mỗi thiết bị đều mang đến những thế mạnh riêng. Dưới đây là những khác biệt dễ nhận thấy giữa 2 dòng máy đến từ HONOR.

Về thiết kế, màn hình

Về cảm giác cầm nắm, HONOR X8d tạo thiện cảm nhờ thân máy mỏng 7.5 mm và trọng lượng 188 g. Khi sử dụng trong thời gian dài, máy cho cảm giác khá nhẹ tay, các cạnh được hoàn thiện gọn gàng nên không tạo cảm giác cồng kềnh.

Nếu ưu tiên độ bền, điện thoại HONOR X9d lại thuyết phục hơn. Máy dày 7.76 mm, chỉ nhỉnh hơn X8d một chút nhưng được trang bị kính Nano Crystal Shield, đồng thời đạt IP69K và chứng nhận SGS Triple Resistant Performance.

X9d có độ bền ấn tượng hơn.

Trải nghiệm màn hình cũng cho thấy X9d có lợi thế rõ hơn. X8d dùng AMOLED 6.77 inch, Full HD+ và 120 Hz, trong khi X9d sở hữu OLED 6.79 inch, độ phân giải 1.5K và độ sáng tối đa 6.000 nit. Với mình, X8d đã đủ tốt cho xem phim, lướt mạng xã hội, nhưng X9d cho cảm giác hiển thị sắc nét và dễ quan sát hơn.

Về hiệu năng

Ở nhu cầu cơ bản, HONOR X8d với Snapdragon 6s 4G Gen 2 và RAM 8 GB đáp ứng tốt các tác vụ như xem video, mạng xã hội, chụp ảnh hay chơi game nhẹ. Mình thấy cấu hình này phù hợp nếu nhu cầu chủ yếu xoay quanh các tác vụ thường ngày và không đặt nặng hiệu năng cao.

Chấm điểm nhanh qua Antutu, X8d đạt 512.491 điểm với Snapdragon 6s 4G Gen 2. Trong khi đó, X9d sử dụng Snapdragon 6 Gen 4 trên tiến trình 4 nm và đạt gần 1 triệu điểm Antutu. Khoảng cách điểm số này phần nào cho thấy X9d có dư địa hiệu năng tốt hơn khi xử lý các tác vụ nặng.

Khi trải nghiệm các nhu cầu cần nhiều tài nguyên hơn, HONOR X9d có thêm lợi thế từ hệ thống VC Ice Cooling. Máy cũng có 5G và bộ nhớ từ 256 GB, trong khi X8d chỉ dừng lại ở 4G và 128 GB. Với mình, X9d phù hợp hơn nếu muốn dùng máy lâu dài và có nhu cầu chơi game, chỉnh sửa hình ảnh hoặc lưu trữ nhiều nội dung.

Về camera

Về camera, HONOR X8d và X9d đều có camera chính 108 MP nên khả năng ghi lại nhiều chi tiết khi chụp đủ sáng khá tốt. X8d nổi bật với loạt công cụ AI như AI Star Eraser, AI Star Upscale, AI Remove Reflection và AI Star Outpainting, phù hợp nếu thường xuyên chỉnh sửa ảnh ngay trên điện thoại.

X8d được tích hợp nhiều công cụ AI hỗ trợ chỉnh sửa ảnh.

Trong khi đó, điện thoại HONOR X9d cũng dùng camera chính 108 MP nhưng được tích hợp thêm OIS và hỗ trợ quay video 4K. Mình đánh giá X9d phù hợp hơn nếu thường xuyên chụp hoặc quay khi đang di chuyển, còn X8d lại ấn tượng hơn ở khả năng chỉnh sửa ảnh bằng AI sau khi chụp.

Về dung lượng pin

Với nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày, HONOR X8d đã tạo được lợi thế nhờ viên pin 7.000 mAh và sạc nhanh 45 W. Theo thông tin từ HONOR, máy có thể duy trì khoảng hai ngày với nhu cầu sử dụng thông thường. Vì lẽ đó, mình thấy khá phù hợp với người thường xuyên xem video hay dùng mạng xã hội.

Nếu ưu tiên thời lượng sử dụng lâu hơn, HONOR X9d nhỉnh hơn rõ rệt với pin 8.300 mAh và sạc nhanh 66 W. Hãng công bố máy có thể hoạt động khoảng ba ngày trong điều kiện sử dụng phổ thông. Với mình, đây là một trong những nâng cấp đáng giá của X9d nếu nhu cầu sử dụng thường xuyên và không muốn phải sạc pin nhiều lần.

Nên chọn HONOR X8d hay HONOR X9d?

Nếu ưu tiên máy nhẹ, nhu cầu sử dụng cơ bản và muốn tiết kiệm chi phí, mình thấy X8d đã đáp ứng khá tốt với màn hình 120 Hz và pin 7.000 mAh. Ngược lại, X9d phù hợp hơn nếu cần hiệu năng mạnh hơn, màn hình 1.5K sáng hơn, camera có OIS, 5G và pin 8.300 mAh.

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Tạm kết

So sánh HONOR X8d và HONOR X9d cho thấy mỗi máy phù hợp với một nhu cầu khác nhau. X8d ghi điểm ở thiết kế nhẹ, pin lớn và dành cho người dùng cần các công cụ AI tiện dụng. Ngược lại, X9d nổi bật hơn về màn hình độ sáng cao, hiệu năng mạnh và thời lượng pin tốt.