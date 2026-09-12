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iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo: Bước tiến mới của kỷ nguyên iPhone

P.V
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Apple chính thức giới thiệu iPhone 18 Series và iPhone Duo với nhiều nâng cấp về hiệu năng, camera, AI và thiết kế. Trong đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max nổi bật với chip A20 Pro, camera 48 MP Fusion Main với khẩu độ thay đổi, còn iPhone Duo đánh dấu bước tiến mới với thiết kế gập đầu tiên của Apple.

Sự xuất hiện của hai dòng sản phẩm mới cho thấy Apple tiếp tục mở rộng hệ sinh thái iPhone, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng từ thiết bị cao cấp phục vụ sáng tạo nội dung đến smartphone màn hình gập linh hoạt.

iPhone 18 Pro Series nâng cấp mạnh về camera, hiệu năng và AI

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro tiến trình 2 nm với CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Dual 16-core Neural Engine. Bộ xử lý mới có băng thông bộ nhớ cao hơn 50%, GPU nhanh hơn tối đa 40% so với A19 Pro, hỗ trợ tốt hơn cho hiệu năng cao và các tác vụ AI.

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Bên cạnh đó, bộ đôi iPhone Pro mới sử dụng hệ thống tản nhiệt vapor chamber thế hệ mới với diện tích bề mặt lớn gấp 3 lần thế hệ trước, giúp duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý tác vụ nặng.

Về camera, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sở hữu Camera 48 MP Fusion Main với khẩu độ thay đổi, hỗ trợ điều chỉnh khẩu độ cùng các thông số như tốc độ màn trập, cân bằng trắng và histogram qua Pro controls. Apple cũng bổ sung Apple Reference Image, mở rộng Photographic Styles với tùy chỉnh texture, grain và nâng cấp quay video Time-lapse 4K Dolby Vision HDR, Cinematic tối đa 60 fps.

Apple Intelligence mang đến trải nghiệm thông minh hơn trên iPhone 18 Series

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được tích hợp Apple Intelligence trên iOS 27, kết hợp sức mạnh từ chip A20 Pro và Neural Engine để hỗ trợ các tính năng AI trên thiết bị.

Bên cạnh Siri AI với khả năng hỗ trợ cá nhân hóa hơn, bộ đôi iPhone Pro mới còn được trang bị chip mạng N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Modem C2 cũng được cải tiến với tốc độ tải lên nhanh hơn C1X và tiết kiệm năng lượng hơn 15%.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sở hữu thiết kế nguyên khối bằng nhôm, Ceramic Shield ở mặt trước và mặt sau, cùng Dynamic Island thu gọn hỗ trợ tối đa 3 Live Activities. Bộ đôi có bốn màu gồm Burgundy, Glacier, Silver và Black, trong đó iPhone 18 Pro Max đạt tối đa 43 giờ xem video.

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iPhone Duo đánh dấu bước tiến mới với thiết kế gập đầu tiên của Apple

Bên cạnh iPhone 18 Series, Apple cũng giới thiệu iPhone Duo, mẫu iPhone Duo đầu tiên của hãng. Thiết bị kết hợp sự linh hoạt của smartphone với không gian hiển thị lớn hơn nhờ thiết kế màn hình gập.

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Khi mở ra, iPhone Duo sở hữu màn hình trong Super Retina XDR 7,6 inch, hỗ trợ ProMotion, Màn hình Luôn Bật và Dynamic Island. Thiết bị còn có màn hình ngoài Super Retina XDR 5,4 inch, giúp người dùng thực hiện nhanh các thao tác cơ bản khi gập máy.

Apple trang bị cho iPhone Duo thiết kế với khung máy và bản lề titan, kết hợp Ceramic Shield ở mặt trước và mặt sau. Sản phẩm có hai màu sắc gồm Trời Đêm và Trắng Ánh Sao.

Về hiệu năng, iPhone Duo cũng sử dụng chip A20 Pro với CPU 6 lõi, GPU 7 lõi với Neural Accelerators và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi. Nền tảng này hỗ trợ các tính năng AI cùng khả năng xử lý các tác vụ yêu cầu hiệu suất cao.

Camera 48 MP Dual Fusion hỗ trợ sáng tạo trên iPhone Duo

iPhone Duo sở hữu hệ thống camera 48 MP Dual Fusion gồm camera chính 48 MP Fusion Main và camera góc siêu rộng 48 MP Fusion Ultra Wide, hỗ trợ quay video Dolby Vision lên đến 4K 120 fps.

Thiết bị còn có camera 12 MP Center Stage và camera FaceTime dưới màn hình khi mở ra, tối ưu trải nghiệm selfie và gọi video.

iPhone Duo có thời lượng pin lên đến 44 giờ xem video

Thiết bị hỗ trợ thời lượng pin tối đa 44 giờ xem video khi dùng màn hình ngoài và 31 giờ khi dùng màn hình trong.

Mua iPhone 18 Series và iPhone Duo chính hãng tại FPT Shop

Sự xuất hiện của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo mang đến nhiều lựa chọn mới cho người dùng yêu thích công nghệ Apple. Trong đó, iPhone 18 Series phù hợp với nhu cầu hiệu năng cao, chụp ảnh chuyên nghiệp và trải nghiệm AI, còn iPhone Duo tạo điểm nhấn với thiết kế màn hình gập linh hoạt.

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