Z Fold 8 Ultra với iPhone Duo: iPhone gập đầu tiên có cạnh tranh với "trùm" Samsung Z8 Series

Đến tháng 9/2026, iPhone Duo chính thức ra mắt, tạo dấu ấn với màn hình trong 7,6 inch cùng vi xử lý Apple A20 Pro. Hai mẫu máy gập này khác nhau ở độ mỏng, độ bền, camera và giá bán.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra và iPhone Duo: iPhone gập đầu tiên có đủ sức cạnh tranh?

iPhone Duo đủ sức cạnh tranh với Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ở khả năng kháng nước đạt chuẩn IP68 và thời lượng pin bền bỉ. Ngược lại, điện thoại Samsung giữ lợi thế ở độ mỏng nhẹ, màn hình lớn hơn, cụm ba camera và mức giá dễ tiếp cận hơn.

Thiết kế và độ bền: mỏng nhẹ đối đầu kháng nước

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dày 8,9mm khi gập, mỏng hơn mức 11,3mm của iPhone Duo nên dễ bỏ vào túi quần hơn. Mẫu Fold 8 Ultra cũng nhẹ hơn, chỉ 215g so với 254g của iPhone Duo, giúp người dùng đỡ mỏi tay khi cầm máy mở để xem video lâu.

Thân máy dày 8,9mm và nặng 215g, gập gọn dễ mang.

Đổi lại, iPhone Duo đạt chuẩn IP68 và kháng nước ở độ sâu tối đa 6 mét trong 30 phút, cao hơn chuẩn IP48 trên Galaxy Z Fold 8 Ultra. Bạn không nên tự thử giới hạn kháng nước của cả hai máy và cần tránh cho máy tiếp xúc với nước biển, nước hồ bơi hoặc hóa chất.

Màn hình gập: 8 inch và 7,6 inch

Z Fold 8 Ultra có màn hình trong 8 inch và màn hình ngoài 6,5 inch, lớn hơn cặp màn hình 7,6 inch và 5,4 inch của iPhone Duo. Màn hình ngoài cỡ lớn của mẫu điện thoại Samsung này cho phép người dùng gõ phím và đọc tin nhắn thoải mái mà không cần mở máy.

Cả hai máy đều có tần số quét tối đa 120Hz và độ sáng tối đa 3.000 nit, nên nội dung vẫn dễ đọc khi dùng ngoài trời. Nếu thường xem phim hoặc chia đôi màn hình để làm việc, bạn nên ưu tiên Galaxy Z Fold 8 Ultra vì màn hình trong của máy rộng hơn.

Camera: 200MP đối đầu cụm camera kép 48MP

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dùng camera chính 200MP, đi cùng camera góc siêu rộng 50MP để chụp khung cảnh rộng như phong cảnh hay ảnh nhóm. Camera tele 10MP của máy hỗ trợ zoom quang học 3x, giúp bạn chụp chủ thể ở xa như sân khấu mà không cần tiến lại gần.

Camera chính 200MP giúp ảnh chụp chi tiết, sắc nét hơn.

iPhone Duo dùng 2 camera 48MP gồm camera Fusion chính và camera Fusion góc siêu rộng, trong đó camera chính zoom 2x với chất lượng tương đương quang học theo công bố của Apple. Nếu hay chụp sự kiện ở khoảng cách xa, bạn nên cân nhắc mẫu Fold 8 Ultra vì iPhone Duo không có ống kính tele riêng.

Mua Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra và iPhone Duo chính hãng tại CellphoneS

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra đang có giá ưu đãi từ 46.990.000 đồng cho bản 12GB/256GB tại CellphoneS. Mẫu iPhone Duo nhận đặt trước từ ngày 16/10/2026 và mở bán từ ngày 23/10/2026, với giá từ 64.990.000 đồng cho bản 256GB. Một số ưu đãi nổi bật dành cho người mua khi chọn hai model này tại CellphoneS gồm:

Thu cũ đổi mới: Galaxy Z Fold 8 Ultra được trợ giá thu cũ đến 6.000.000 đồng. Mức trợ giá thu cũ khi đặt trước iPhone Duo lên đến 5.000.000 đồng.

Trả góp 0%: Galaxy Z Fold 8 Ultra hỗ trợ trả góp 0% với kỳ hạn đến 24 tháng. Người mua iPhone Duo được trả góp 0% trong tối đa 18 tháng, cùng ưu đãi thanh toán đến 2.000.000 đồng.

Ưu đãi mua kèm: Người mua Galaxy Z Fold 8 Ultra cùng Galaxy Watch hoặc Galaxy Buds được giảm thêm đến 2.000.000 đồng. Galaxy Z Fold 8 Ultra còn tặng gói Google AI Pro 6 tháng.

S-BuyBack: CellphoneS cam kết thu lại iPhone Duo với tối thiểu 65% giá trị máy trong vòng 15 tháng. Hãy gọi hotline 1800.2097 để được tư vấn chọn phiên bản bộ nhớ phù hợp với nhu cầu.

Trả góp 0% tối đa 24 tháng, mua máy nhẹ gánh hơn.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra phù hợp với người cần màn hình lớn, mỏng nhẹ và camera tele để chụp xa. iPhone Duo hợp với người dùng ưu tiên độ bền cao, thời gian xem video dài và muốn ở lại hệ sinh thái Apple. Xét về ngân sách, điện thoại Samsung gập đang có giá khởi điểm thấp hơn 18.000.000 đồng tại CellphoneS.