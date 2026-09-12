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Chi tiết giá iPhone 18 series tại Việt Nam, đặc biệt iPhone 18 Pro

P.V
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Sau khi Apple chính thức công bố giá bán iPhone 18 Series tại Việt Nam, mức giá của iPhone 18 và iPhone 18 Pro đang nhận được sự quan tâm rất lớn.

Việc nắm rõ bảng giá chi tiết theo từng phiên bản dung lượng sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu lẫn ngân sách.

Giá iPhone 18 và giá iPhone 18 Pro mới nhất là bao nhiêu?

Tại CellphoneS, giá iPhone 18 Pro khởi điểm từ 38.990.000 đồng. Hệ thống bắt đầu mở đặt trước từ 19:00 ngày 12/9 theo giờ Việt Nam và xác nhận sản phẩm sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 18/9.

Chi tiết giá iPhone 18 Pro theo từng dung lượng

Giá iPhone 18 và giá iPhone 18 Pro đang được quan tâm khi Apple công bố mức giá chính thức tại thị trường Việt Nam. Trong đó, iPhone 18 Pro có bốn phiên bản dung lượng với mức giá tương ứng, được Apple niêm yết chi tiết trong bảng dưới đây để dễ dàng theo dõi và so sánh.

Dung lượng
Giá iPhone 18 Pro
256GB
38.990.000 đồng
512GB
45.490.000 đồng
1TB
58.490.000 đồng
2TB
77.990.000 đồng
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iPhone 18 Pro có nhiều mức giá theo từng phiên bản.

Từ 256GB lên 512GB, chi phí tăng 6,5 triệu đồng; từ 512GB lên 1TB tăng 13 triệu đồng, còn từ 1TB lên 2TB tăng 19,5 triệu đồng. Người dùng lưu nhiều video 4K, ảnh ProRAW nên chọn dung lượng lớn, còn nếu lưu trữ qua đám mây có thể ưu tiên phiên bản thấp hơn để tiết kiệm chi phí.

Giá iPhone 18 Pro Max chênh bao nhiêu so với bản Pro?

Giá iPhone 18 và giá iPhone 18 Pro cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai phiên bản Pro và Pro Max khi cùng mức dung lượng. Cụ thể, iPhone 18 Pro Max có giá cao hơn iPhone 18 Pro đúng 3 triệu đồng ở cả bốn tùy chọn lưu trữ.

Dung lượng
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Max
Chênh lệch
256GB
38.990.000 đồng
41.990.000 đồng
3.000.000 đồng
512GB
45.490.000 đồng
48.490.000 đồng
3.000.000 đồng
1TB
58.490.000 đồng
61.490.000 đồng
3.000.000 đồng
2TB
77.990.000 đồng
80.990.000 đồng
3.000.000 đồng
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iPhone 18 Pro Max cao hơn bản Pro 3 triệu đồng ở cùng dung lượng.

Mức chênh lệch này cũng cần được cân nhắc cùng nhu cầu về kích thước màn hình, khi iPhone 18 Pro sở hữu màn hình 6,3 inch còn Pro Max đạt 6,9 inch. Người thường cầm máy lâu, mang máy trong túi nhỏ hoặc không cần không gian hiển thị lớn có thể thấy bản Pro hợp lý hơn về kích thước lẫn ngân sách.

Giá iPhone 18 Pro có gì đáng chú ý?

Giá iPhone 18 và giá iPhone 18 Pro cho thấy sự khác biệt giữa hai phiên bản khi iPhone 18 Pro Max cao hơn iPhone 18 Pro 3 triệu đồng ở cùng mức dung lượng. Tuy nhiên, cả hai mẫu máy vẫn chia sẻ nhiều trang bị cốt lõi thuộc dòng Pro series cao cấp, mang đến trải nghiệm sử dụng mạnh mẽ.

iPhone 18 Pro và Pro Max cùng sử dụng chip A20 Pro, màn hình ProMotion 120Hz và hệ thống camera 48MP Pro Fusion gồm Fusion Main, Ultra Wide cùng Telephoto. Những điểm tương đồng này giúp cả hai mang lại trải nghiệm tương đương ở nhiều tác vụ hằng ngày, từ hiệu năng xử lý, giải trí đến khả năng chụp ảnh chất lượng cao.

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Giá iPhone 18 Pro tương xứng với công nghệ cao cấp.

Người muốn sở hữu các tính năng Pro nhưng không cần màn hình 6,9 inch có thể chọn iPhone 18 Pro để tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. Ngược lại, người thường xem nội dung trên màn hình lớn hoặc cần không gian hiển thị rộng có thể thêm 3 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max để trải nghiệm tốt hơn.

Mua iPhone 18 Pro ở đâu uy tín?

Khi tham khảo giá iPhone 18 và giá iPhone 18 Pro, người mua nên chọn nhà bán lẻ có bảo hành rõ ràng. CellphoneS mở đặt trước iPhone 18 Pro / Pro Max chính hãng với nhiều ưu đãi. Trong đó có thu cũ lên đời trợ giá đến 5 triệu đồng hoặc thanh toán 2 triệu đồng, trả góp 0% - không phụ phí - không trả trước.

Ngoài ra, CellphoneS triển khai chương trình S-Buyback đảm bảo thu lại tối thiểu 65% giá trị máy trong vòng 15 tháng. Thời gian đặt hàng từ 19h ngày 12.09, nhận hàng từ 8:00 ngày 18.09. Số lượng ưu đãi có hạn, người mua có thể đặt ngay hoặc gọi 1800.2097 để được hỗ trợ.

Giá iPhone 18 và giá iPhone 18 Pro cho thấy bản Pro thấp hơn Pro Max 3 triệu đồng ở cùng dung lượng. Nếu ưu tiên A20 Pro, ProMotion và camera Pro Fusion trong thiết kế gọn, iPhone 18 Pro là lựa chọn đáng cân nhắc. iPhone 18 Pro Max phù hợp với người cần màn hình lớn và trải nghiệm cao cấp hơn.

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