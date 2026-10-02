Thử hết các màu iPhone 18 Pro ngoài đời: Burgundy và Băng Thanh hợp gu ai

Nhìn qua ảnh render thì màu nào cũng đẹp, nhưng cầm trên tay dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau mới lộ ra khác biệt thật sự giữa hai tông màu mới của dòng Pro.
Đỏ Burgundy đẹp trên ảnh nhưng trầm hơn ngoài đời
Trên các bản render kỹ thuật số, Đỏ Burgundy hiện lên như một tông vang đỏ sẫm sang trọng. Nhưng dưới ánh đèn huỳnh quang thông thường, sắc màu này lại có phần trầm hơn nhiều so với kỳ vọng, thậm chí ngả sang tông nâu tím mờ khi rời khỏi ánh sáng mạnh, hiện tượng quen thuộc với dân công nghệ gọi là metamerism. Không dùng ốp lưng, lớp hoàn thiện nhám tối màu này cũng khá dễ bám vân tay.
Băng Thanh mới là màu gây ấn tượng thật sự khi cầm tay
Ngược lại, Băng Thanh, tông xanh băng nhạt, mang cảm giác tươi mát hơn hẳn khi cầm trên tay iPhone 18 Pro. Dưới ánh sáng mạnh, màu lên rất trong và lạnh, còn dưới ánh sáng tự nhiên lại chuyển sang sắc pastel ấm hơn, mềm mại hơn. Vì là tông sáng, màu này cũng ít lộ dấu vân tay hay vệt dầu trên mặt lưng so với các phiên bản tối màu.
Không có màu nào là câu trả lời chung cho tất cả
Cảm nhận màu sắc vốn mang tính cá nhân. Người thấy Burgundy trầm ổn lại có thể là người khác thấy đó là điểm cộng, trong khi Băng Thanh dù được đánh giá cao vẫn không phải gu của tất cả mọi người dùng thế hệ iPhone 18 năm nay. Với ai đang phân vân, cách chắc chắn nhất vẫn là cầm thử trực tiếp cả hai màu trước khi quyết định, thay vì chỉ nhìn qua ảnh chụp sản phẩm trên mạng.
Dung lượng nào cũng có đủ hai màu mới
Cả hai tông màu mới đều được phân phối đầy đủ trên các phiên bản dung lượng, từ iPhone 18 Pro cho đến bản cao nhất, nên người mua không phải lo tình trạng thiếu hàng theo màu như một số đợt ra mắt trước đây.
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