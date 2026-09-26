Đeo tai nghe chơi game lâu bị đau tai, game thủ nên chọn loại nào?

Vì sao đeo in-ear lâu dễ bị đau và bí tai?

Tai nghe in-ear truyền thống thường cần đưa nút silicon vào sâu trong ống tai để tạo độ kín. Cách làm này giúp tăng bass, hạn chế tiếng ồn bên ngoài và giữ tai nghe chắc hơn. Nhưng với người chơi game nhiều giờ, độ kín đó đôi khi trở thành điểm gây khó chịu: tai có cảm giác bị nén, bí hơi, nóng và đau nhẹ ở vùng ống tai hoặc vành tai.

Cảm giác này không giống nhau ở mọi người. Có người đeo in-ear cả buổi vẫn ổn, nhưng cũng có người chỉ sau một hai trận đã muốn tháo ra. Nguyên nhân thường đến từ kích thước nút tai không hợp, thân tai nghe tì vào vành tai, hoặc ống tai bị bịt kín quá lâu. Một số nguồn y tế cũng lưu ý rằng dùng earbuds lâu có thể khiến độ ẩm tích tụ, làm tai dễ bị kích ứng hơn nếu không vệ sinh và nghỉ tai đúng cách.

Kích thước và chất liệu nút tai quyết định việc đeo tai nghe in-ear có bị đau hay không.

In-ear nhét sâu khác gì kiểu bán mở?

In-ear nhét sâu ưu tiên độ kín. Khi nút tai lấp kín ống tai, âm thanh trong game nghe dày hơn và người chơi ít bị phân tâm bởi tiếng ồn xung quanh. Đổi lại, người dùng phải chấp nhận cảm giác có vật nằm trong ống tai liên tục. Với các phiên chơi dài, áp lực nhỏ nhưng kéo dài này có thể khiến tai mỏi nhanh hơn.

Thiết kế bán mở hoặc kiểu đặt ở hốc vành tai ngoài đi theo hướng khác. Thay vì bịt kín ống tai, tai nghe tựa vào vùng tai ngoài, giảm cảm giác “nút chặt” trong tai. Kiểu này thường không cách âm mạnh như in-ear nhét sâu, nhưng bù lại dễ thở hơn ở nhà, ký túc xá hoặc văn phòng riêng, nơi không nhất thiết phải chặn toàn bộ âm thanh bên ngoài.

Game thủ mobile không phải lúc nào cũng muốn cách âm hoàn toàn

Khi chơi game trên điện thoại, rất nhiều tình huống ngoài đời vẫn cần được nghe thấy: người thân gọi, chuông cửa, tiếng xe, thông báo ở nơi công cộng hoặc đồng đội ngồi cạnh trao đổi nhanh. Nếu tai nghe bịt quá kín, game thủ dễ bị giật mình khi có người chạm vào hoặc bỏ lỡ âm thanh quan trọng quanh mình.

Đó là lý do situational awareness, tức nhận thức âm thanh môi trường, không chỉ dành cho người chạy bộ hay đạp xe. Với game thủ mobile, nghe lọt một phần âm thanh ngoài đời giúp phiên chơi bớt “tách biệt” hơn. Người chơi vẫn tập trung vào trận đấu, nhưng không bị cắt khỏi bối cảnh xung quanh.

Thoải mái không chỉ nằm ở kích thước nút tai

Nhiều người nghĩ chỉ cần đổi sang nút tai nhỏ hơn là hết đau. Thực tế, kích thước nút tai quan trọng, nhưng chưa đủ. Một chiếc tai nghe đeo lâu còn phụ thuộc vào cách thân tai nghe phân bổ lực lên tai ngoài, hướng dây kéo xuống và mức độ thông thoáng của thiết kế.

Với game thủ cày rank, tai nghe còn phải ổn định khi cầm máy ngang, xoay cổ tay hoặc nghiêng người theo trận đấu. Nếu quá lỏng, người dùng phải chỉnh liên tục; nếu quá kín, tai dễ bí và mỏi. Điểm cân bằng nằm ở thiết kế vừa đủ bám nhưng không tạo áp lực sâu trong ống tai.

Kích thước nút tai quan trọng nhưng chưa đủ giúp tai bớt đau khi đeo in-ear.

Khi nào nên chọn tai nghe ít bịt kín tai hơn?

Nếu thường đau ống tai sau vài trận, hay có cảm giác ù nhẹ sau khi tháo tai nghe, hoặc không thích cảm giác bị “đóng kín” trong tai, kiểu tai nghe bán mở có thể đáng cân nhắc. Nó hợp với người chơi ở môi trường tương đối yên tĩnh, ưu tiên đeo lâu thoải mái và vẫn muốn nghe được một phần âm thanh ngoài đời.

Ngược lại, nếu thường chơi ở nơi ồn, cần cách âm tốt hoặc muốn bass dày hơn, in-ear nhét sâu vẫn có lợi thế riêng. Điều quan trọng là không nên chọn tai nghe chỉ theo thông số âm thanh. Với game thủ mobile, cảm giác đeo sau vài giờ đôi khi quyết định trải nghiệm nhiều hơn khác biệt nhỏ về âm sắc.

Gợi ý cho game thủ cần đeo lâu mà vẫn nghe được xung quanh

Trong nhóm tai nghe có dây gaming, Hyperx Cloud Earbuds 3 là ví dụ phù hợp nhờ thiết kế nút tai Intra-Concha được cấp bằng sáng chế, đi kèm 4 kích cỡ đầu tai từ XS đến L. Thiết kế này hướng tới việc giảm áp lực lên tai khi đeo lâu, đồng thời cho phép âm thanh xung quanh thấm qua để người chơi không mất nhận thức tình huống khi chơi game. Mẫu này còn có driver 14mm được HyperX tinh chỉnh, mic đa hướng trên dây và jack 3.5mm góc 90 độ.

2 mẫu tai nghe gaming đến từ nhà HyperX.

Nếu dùng thiết bị ưu tiên USB-C, Hyperx Cloud Earbuds 3 s có cùng hướng tiếp cận Intra-Concha với 4 kích cỡ đầu tai, kết hợp driver 14mm, mic MEMS đa hướng có giảm nhiễu, giắc USB-C góc 90 độ và âm thanh vòm ảo tích hợp. Nhìn chung, với người chơi game nhiều giờ, một chiếc tai nghe không nhét quá sâu, có nhiều kích cỡ đầu tai và vẫn giữ được nhận thức âm thanh môi trường sẽ dễ chịu hơn cho các buổi cày rank dài.