5 điểm nhấn đáng cân nhắc trên Nothing Phone 4a

Dưới đây là những đặc điểm nổi bật trên mẫu máy mới này để bạn dễ dàng cân nhắc trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Thiết kế lộ bảng mạch và mặt lưng bo cong

Đặc điểm đầu tiên trên thiết bị mới chính là ngôn ngữ thiết kế lộ diện các chi tiết bên trong rất đặc trưng. Nhà sản xuất đã tinh chỉnh phần mặt lưng với các đường bo cong mềm mại hơn, giúp người dùng cầm nắm thoải mái và hạn chế cảm giác cấn tay khi sử dụng liên tục. Vật liệu hoàn thiện bề mặt cũng hỗ trợ giảm thiểu tình trạng bám dính mồ hôi hay dấu vân tay trong các hoạt động hàng ngày.

Ảnh: thegioididong.com

Hệ thống đèn báo hiệu trực quan

Hệ thống đèn LED ở mặt sau tiếp tục là một chi tiết hữu ích và tạo nên bản sắc riêng cho dòng máy này. Các dải đèn được bố trí hài hòa quanh cụm camera, cho phép người dùng tùy chỉnh hiệu ứng nhấp nháy theo từng loại thông báo hoặc cuộc gọi đến.

Nhờ vậy, bạn có thể dễ dàng nhận biết thông tin mà không cần phải liên tục mở sáng màn hình. Nếu bạn ưu tiên một thiết bị có thiết kế mỏng nhẹ đi kèm tính năng giao tiếp thông minh này, mẫu Nothing Phone (4a) là một gợi ý rất đáng để tham khảo.

Ảnh: thegioididong.com

Không gian hiển thị chi tiết và mượt mà

Chuyển sang mặt trước, thiết bị cung cấp một không gian hiển thị có viền mỏng đều và cân đối. Tấm nền độ phân giải cao kết hợp với khả năng tái tạo màu sắc trung thực mang lại trải nghiệm quan sát rõ nét, dễ chịu cho mắt. Tần số quét màn hình được thiết lập ở mức cao giúp đảm bảo các thao tác vuốt chạm, cuộn nội dung hay chuyển đổi ứng dụng luôn diễn ra trơn tru.

Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng vận hành ổn định

Nằm bên trong thiết kế khác biệt là một cấu hình được tối ưu tốt cho các tác vụ thường ngày. Vi xử lý hoạt động mát mẻ, kết hợp với dung lượng bộ nhớ RAM lớn giúp máy chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng lúc mà vẫn giữ được sự ổn định. Giao diện người dùng được thiết kế sát với hệ điều hành nguyên bản, loại bỏ các ứng dụng không cần thiết nên máy khởi động nhanh và tiết kiệm tài nguyên đáng kể.

Dung lượng pin tốt và tốc độ sạc nhanh

Yếu tố thứ năm giúp hoàn thiện trải nghiệm sử dụng chính là thời gian hoạt động liền mạch cả ngày dài. Viên pin dung lượng lớn đủ sức đáp ứng các tác vụ từ làm việc, tra cứu tài liệu đến giải trí đa phương tiện. Công nghệ sạc nhanh đi kèm giúp nạp lại phần lớn dung lượng chỉ trong thời gian ngắn, rất phù hợp cho những người có nhịp sống bận rộn và phải di chuyển nhiều.

Ưu đãi và mức giá chính thức tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, dòng thiết bị này đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động với bản tiêu chuẩn 8GB/128GB có giá 11.490.000 đồng, bản 8GB/256GB giá 12.490.000 đồng và bản 12GB/256GB giá 13.490.000 đồng. Đối với những ai cần không gian lưu trữ và khả năng xử lý cao hơn, mức Nothing Phone (4a) Pro giá bán chính thức được niêm yết là 15.490.000 đồng.

Khi tham gia mua sắm trong thời điểm này, khách hàng sẽ được giảm ngay 500.000 đồng trực tiếp vào hóa đơn và nhận thêm bộ quà tặng gồm túi Tote cùng quạt tản nhiệt. Hệ thống còn mang đến gói bảo hành toàn diện trị giá 2,5 triệu đồng, bao gồm quyền lợi một đổi một trong 6 tháng, bảo hành mở rộng 12 tháng và bảo hiểm rơi vỡ 12 tháng.