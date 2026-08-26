Hai năm cách biệt, iPhone 17 hơn iPhone 15 ở điều gì?

Hai năm giúp hai dòng máy thay đổi trải nghiệm nhiều đến đâu?

Khoảng cách hai năm không chỉ khiến hai dòng điện thoại khác nhau về thế hệ, mà còn đặt ra câu hỏi về giá trị của những nâng cấp mới.

Sự nâng cấp trải nghiệm màn hình

Màn hình iPhone 17 tạo ra khác biệt rõ hơn ở trải nghiệm hiển thị thay vì kích thước. Với dòng điện thoại mới, thiết bị được trang bị ProMotion tần số quét 120Hz thay vì chỉ dừng ở 60Hz trên thế hệ cũ.

Trải nghiệm màn hình tần số quét đến 120Hz.

Sự khác biệt này thể hiện thường xuyên khi cuộn nội dung, chuyển ứng dụng hay chơi các tựa game hỗ trợ tần số quét cao trở nên mượt mà hơn. Độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit, so với 2.000 nit trên iPhone 15, cũng giúp màn hình dễ quan sát hơn dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Sự khác biệt của chip A19 và A16 Bionic

Cả hai dòng điện thoại đều sử dụng CPU 6 lõi và GPU 5 lõi, nhưng thuộc hai thế hệ chip khác nhau. Ở thế hệ trước, điện thoại được trang bị A16 Bionic với Neural Engine 16 lõi. Đối với dòng điện thoại mới, chip A19 được bổ sung Neural Accelerators trong GPU và hỗ trợ công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng.

Chip A16 Bionic vẫn đáp ứng tốt các tác vụ thường ngày, nhưng chip A19 đã tạo ra khoảng cách rõ hơn về sức mạnh xử lý. Thêm vào đó, chip A19 có CPU nhanh hơn đến 40% và GPU 5 lõi nhanh hơn đến 80% so với iPhone 15. Nhờ vậy, thiết bị mang lại lợi thế khi chơi game đồ họa cao hoặc xử lý các tác vụ nặng.

Camera chính và camera sau của hai thiết bị nâng cấp thế nào?

Camera chính 48MP trên hai dòng máy không tạo ra khoảng cách quá lớn về mặt thông số, bởi cả hai đều có khẩu độ f/1.6 và hỗ trợ tùy chọn Telephoto 2x. Điểm nâng cấp đáng quan tâm hơn trên iPhone 17 nằm ở camera Fusion Ultra Wide 48MP, thay cho camera Ultra Wide 12MP của dòng tiền nhiệm.

Nhờ được nâng cấp hệ thống camera mà người dùng có thể thỏa sức sáng tạo với góc siêu rộng hoặc chụp phong cảnh. Khả năng chụp macro 48MP trên thế hệ mới cũng mang lại nhiều không gian hơn cho người thích ghi lại chủ thể nhỏ hoặc các chi tiết ở khoảng cách gần.

Hệ thống camera kép với góc siêu rộng.

Camera trước 18MP Center Stage cũng là một nâng cấp mới trên iPhone 17. So với TrueDepth 12MP trên dòng trước, lợi thế không chỉ nằm ở độ phân giải mà còn ở khả năng tự điều chỉnh khung hình và Ghi Hình Kép. Nhờ vậy, người dùng có thể quay chụp linh hoạt hơn trong nhiều tình huống.

Dung lượng pin được cải thiện đáng kể

Về dung lượng pin iPhone 15 hỗ trợ xem video tối đa 20 giờ, trong khi dòng mới đạt tối đa đến 30 giờ. Mức chênh 10 giờ trong cùng điều kiện thử nghiệm cho thấy thế hệ mới có thêm lợi thế với người thường xuyên xem nội dung hoặc cần sử dụng điện thoại cả ngày.

Khả năng nạp pin của hai dòng điện thoại cũng có sự khác biệt. Mẫu điện thoại tiền nhiệm có thể đạt tối đa 50% pin trong khoảng 30 phút với bộ tiếp hợp nguồn từ 20W. Với điện thoại thế hệ mới, máy chỉ cần khoảng 20 phút khi sử dụng bộ tiếp hợp nguồn 40W trở lên.

Giá của hai dòng máy chênh bao nhiêu sau hai thế hệ?

Hiện tại, iPhone 15 256GB có giá tham khảo hơn 20 triệu đồng, iPhone 17 256GB ở mức gần 24 triệu đồng, chênh khoảng 3 triệu đồng. Đây là mức chênh đáng cân nhắc khi đặt hai thế hệ cạnh nhau.

Phiên bản

Giá tham khảo

iPhone 15 128GB

18.690.000 đồng

iPhone 15 256GB

20.890.000 đồng

iPhone 17 256GB

23.890.000 đồng

iPhone 17 512GB

29.790.000 đồng



Mức chi phí cao hơn đổi lại iPhone 17 có những tính năng hiện đại. Ngược lại, với những ai chỉ có nhu cầu cơ bản như nghe gọi, lướt web hay giải trí nhẹ nhàng, iPhone 15 vẫn là sự lựa chọn tối ưu giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu năng mượt mà.

Mua iPhone 17 và iPhone 15 ở đâu uy tín?

Người dùng có thể tìm mua iPhone chính hãng tại CellphoneS với các chương trình ưu đãi theo từng thời điểm. Hệ thống cũng áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả và hỗ trợ sau bán hàng, giúp quá trình mua và nâng cấp thiết bị thuận tiện hơn.

Hai dòng máy cho thấy hai năm cách biệt tạo ra những thay đổi đáng chú ý. Nếu những nâng cấp này phù hợp với thói quen sử dụng, iPhone 17 là lựa chọn đáng cân nhắc. Ngược lại, iPhone 15 vẫn có giá trị khi cấu hình hiện tại đã đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày.