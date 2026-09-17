So sánh SIM Data 4G và SIM Data 5G khác nhau thế nào?

Các nhà SIM mạng phổ biến như SIM Viettel và SIM VinaPhone hiện đều cung cấp SIM hỗ trợ kết nối dữ liệu di động với nhiều lựa chọn gói cước. Điểm khác nhau giữa 4G và 5G chủ yếu nằm ở tốc độ truy cập, độ trễ, độ phủ sóng và các gói Data đi kèm.

So sánh SIM Data 4G và SIM Data 5G có gì khác biệt?

SIM Data hiện được nhiều nhà mạng cung cấp với các lựa chọn 4G và 5G, trong đó SIM Viettel và SIM VinaPhone, SIM Mobifone là những lựa chọn phổ biến cho nhu cầu truy cập Internet di động. Tùy thiết bị, khu vực sử dụng và gói cước, người dùng có thể lựa chọn loại SIM phù hợp.

Tiêu chí

SIM Data 4G

SIM Data 5G

Công nghệ

Sử dụng mạng 4G LTE

Hỗ trợ kết nối mạng 5G

Tốc độ

Có thể đạt 1 Gbps

Có thể đạt tốc độ lên đến 10 Gbps

Độ trễ

Cao hơn 5G

Thấp hơn, phù hợp với các tác vụ cần phản hồi nhanh

Độ phủ sóng

Phổ biến, độ phủ rộng tại Việt Nam

Đang được mở rộng, tập trung mạnh tại các khu vực có hạ tầng 5G

Thiết bị sử dụng

Phù hợp với điện thoại hỗ trợ 4G

Cần thiết bị có hỗ trợ 5G để kết nối mạng 5G

Mức tiêu thụ pin

Thường tiết kiệm pin hơn khi sử dụng mạng di động

Có thể tiêu thụ pin nhiều hơn tùy thiết bị và điều kiện sóng

Gói cước Data

Nhiều lựa chọn, thường có mức giá đa dạng

Nhiều gói dung lượng lớn, phù hợp nhu cầu sử dụng cao



Khác nhau giữa SIM 4G và 5G.

Nhìn chung, SIM Data 4G đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng Internet thông thường như lướt mạng xã hội, xem video và làm việc trực tuyến. Trong khi đó, SIM Data 5G mang đến tốc độ cao, hữu ích khi tải dữ liệu lớn, livestream hoặc chơi game online.

Nên chọn SIM Data 4G hay SIM Data 5G?

Việc lựa chọn SIM Data 4G hay 5G nên dựa trên thiết bị, khu vực sử dụng và nhu cầu truy cập Internet thực tế. Không phải lúc nào SIM 5G cũng là lựa chọn cần thiết nếu bạn chủ yếu sử dụng SIM các tác vụ cơ bản.

Chọn SIM Data 4G nếu nhu cầu sử dụng cơ bản

SIM Data 4G là lựa chọn phù hợp với ai có nhu cầu truy cập Internet hằng ngày ở mức cơ bản đến trung bình. Bạn có thể sử dụng SIM 4G để đọc báo, lướt Facebook, TikTok,... mà không cần đến tốc độ cao của mạng 5G. Với độ phủ sóng rộng và ổn định, 4G đặc biệt phù hợp với người thường xuyên di chuyển.

Ngoài ra, các gói cước Data 4G hiện có nhiều lựa chọn về dung lượng, thời hạn sử dụng và mức giá. Từ đó đáp ứng đa dạng nhu cầu của học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng. Tùy vào tần suất sử dụng, bạn có thể chọn gói theo ngày, tuần hoặc tháng với dung lượng phù hợp, từ đó kiểm soát chi phí tốt hơn.

Chọn SIM Data 5G nếu cần tốc độ cao

So sánh SIM Data 4G và SIM Data 5G cho thấy SIM Data 5G là lựa chọn phù hợp với người dùng cần tốc độ mạng cao tại khu vực có vùng phủ sóng 5G ổn định. Nhờ tốc độ truyền tải nhanh và độ trễ thấp, SIM 5G giúp cải thiện trải nghiệm hơn so với 4G. Tuy nhiên, tốc độ thực tế phụ thuộc vào vị trí, chất lượng sóng và gói cước Data.

SIM Data 5G mang lại tốc độ cao hơn.

Người dùng nên cân nhắc nhu cầu sử dụng, thiết bị đang sở hữu và khu vực thường xuyên di chuyển. Mỗi loại SIM có những ưu điểm riêng, vì vậy việc lựa chọn phù hợp sẽ giúp tối ưu chi phí và đảm bảo trải nghiệm kết nối ổn định.

Mua SIM Data 4G và 5G ở đâu uy tín?

Nếu đang tìm mua SIM Data để sử dụng Internet di động, CellphoneS là một địa chỉ đáng tham khảo với nhiều lựa chọn SIM và gói cước Data từ 1GB đến hơn 10GB mỗi tháng từ các SIM Viettel, SIM Vinaphone, Mobifone ,.... Nhân viên thường trực hotline và các bạn tại cửa hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn để bạn tìm được SIM Data phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của mình.

Mua SIM Data tốc độ cao tại CellphoneS.

Hy vọng những thông tin so sánh SIM Data 4G và SIM Data 5G đã giúp bạn hiểu rõ hai loại này khác nhau thế nào. Tùy vào khu vực và thiết bị, bạn có thể lựa chọn SIM 4G để tối ưu chi phí hoặc SIM 5G để tận hưởng tốc độ kết nối nhanh hơn. Đừng quên ghé CellphoneS để lựa chọn SIM Data chất lượng cao nhé!