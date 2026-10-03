MSI Modern 15: Trợ thủ đắc lực từ văn phòng đến giảng đường

Dòng máy cân bằng giữa hiệu năng, tính cơ động và trải nghiệm sử dụng thực tế. Đây là lựa chọn đáng tham khảo cho nhu cầu dùng máy linh hoạt từ giảng đường đến văn phòng.

Giới thiệu dòng laptop MSI Modern 15

MSI Modern 15 thuộc nhóm laptop phục vụ học tập và công việc với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình 15,6 inch cùng bàn phím full-size. Trọng lượng khoảng 1,6-1,7 kg thuận tiện khi mang máy đến lớp hoặc văn phòng. Màn hình lớn cũng tạo thêm không gian khi làm bảng tính, soạn tài liệu hay chia đôi cửa sổ làm việc.

Modern 15 phục vụ học tập và công việc văn phòng.

Điểm đáng chú ý của dòng laptop MSI Modern này nằm ở sự đa dạng cấu hình giữa các thế hệ. Dòng máy có thể được trang bị Intel Core hoặc AMD Ryzen, RAM 8–16 GB và SSD từ 512 GB tùy phiên bản. Một số model còn hỗ trợ nâng cấp RAM, SSD, giúp người dùng có thêm lựa chọn khi nhu cầu sử dụng tăng lên theo thời gian.

MSI Modern 15 có gì phù hợp cho học tập, văn phòng?

MSI Modern 15 không tập trung vào hiệu năng gaming mà được xây dựng xoay quanh các tác vụ năng suất thường ngày. Thiết kế, bàn phím, màn hình và hệ thống kết nối đều hướng đến trải nghiệm sử dụng linh hoạt trong học tập lẫn công việc.

Thiết kế gọn nhẹ, thuận tiện di chuyển

MSI Modern 15 sở hữu kiểu dáng tương đối mỏng nhẹ so với một mẫu laptop 15,6 inch, phù hợp với người thường xuyên di chuyển. Trọng lượng khoảng 1,7 kg giúp máy dễ dàng nằm gọn trong balo, từ đó thuận tiện cho việc di chuyển giữa nhà, lớp học và nơi làm việc.

Một số phiên bản còn được thiết kế đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H, cho thấy MSI rất chú trọng đến khả năng hoạt động ổn định trong nhiều môi trường khác nhau. Bản lề mở rộng đến 180 độ trên một số model cũng tăng tính linh hoạt khi chia sẻ nội dung với người đối diện.

Hiệu năng đáp ứng công việc hằng ngày

MSI Modern 15 có nhiều lựa chọn CPU từ Intel Core 5, Core i5 đến Core i7 hoặc AMD Ryzen 5, Ryzen 7 tùy thế hệ. Với RAM 16 GB và SSD 512 GB, cấu hình này có thể đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng quen thuộc như Word, Excel, PowerPoint, học trực tuyến hay xử lý mượt mà nhiều tab trình duyệt cùng lúc.

Cấu hình đáp ứng nhu cầu xử lý đa nhiệm cơ bản.

Khả năng nâng cấp cũng là yếu tố đáng quan tâm khi chọn dòng laptop Modern 15. Một số model sử dụng hai khe RAM SO-DIMM và hỗ trợ mở rộng dung lượng, tạo điều kiện nâng cấp khi công việc phát sinh thêm nhu cầu về đa nhiệm hoặc lưu trữ.

Màn hình và kết nối phục vụ học tập

MSI Modern 15 sử dụng màn hình 15,6 inch Full HD trên nhiều phiên bản, mang lại không gian hiển thị rộng cho tài liệu, bảng tính và nội dung học trực tuyến. Tấm nền IPS trên một số model cũng giúp hình ảnh dễ quan sát khi sử dụng ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Màn hình hiển thị rộng và hệ thống cổng kết nối đa dạng.

Hệ thống cổng kết nối gồm USB-A, USB-C và HDMI tùy cấu hình, đáp ứng nhu cầu kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, ổ cứng di động, máy chiếu hoặc màn hình ngoài. Với sinh viên thường xuyên thuyết trình hay nhân viên cần kết nối nhiều thiết bị, cách bố trí này giúp hạn chế tối đa việc phải sử dụng thêm hub chuyển đổi rườm rà.

Vì sao nên mua MSI Modern 15 tại CellphoneS?

MSI Modern 15 được CellphoneS phân phối với nhiều phiên bản cấu hình, giúp bạn có thêm lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách. Giá bán, quà tặng và chương trình ưu đãi có thể thay đổi theo từng thời điểm, vì vậy nên kiểm tra đúng mã máy trước khi đặt mua.

Bên cạnh sản phẩm chính hãng, CellphoneS cung cấp các hình thức thanh toán và trả góp theo chính sách từng thời điểm. Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin bảo hành, đổi trả và các ưu đãi đi kèm ngay trên trang sản phẩm để chủ động hơn trước khi mua.