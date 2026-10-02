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POCO F9 Ultra: Trải nghiệm thực tế tốt hơn những gì bạn mong đợi

P.V
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POCO F9 Ultra đang là một trong những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường di động thời gian gần đây.

Chiếc máy này không chỉ sở hữu những thông số phần cứng đáng chú ý mà còn mang lại trải nghiệm thực tế rất khác biệt so với hình dung ban đầu. Thay vì định vị ở một mức chi phí khó tiếp cận, máy lại mang đến những giá trị sử dụng thiết thực, đáp ứng trọn vẹn từ nhu cầu làm việc, giải trí cho đến nhiếp ảnh hằng ngày.

Thiết kế bền bỉ cùng màn hình mượt mà

Cảm giác đầu tiên khi cầm POCO F9 Ultra là máy khá nhẹ với trọng lượng chỉ khoảng 200 gram cùng thiết kế mỏng. Dù mỏng nhẹ, thiết bị vẫn được đầu tư kỹ lưỡng về độ bền với khả năng chống nước, chống bụi đạt chuẩn IP68 và IP69. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng máy trong nhiều điều kiện thời tiết hoặc môi trường khác nhau. Khả năng chịu lực khi va đập vô tình cũng được gia cố, giúp bảo vệ thiết bị tốt hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Mặt trước của máy là màn hình AMOLED kích thước lớn 6.9 inch cùng độ phân giải 1.5K sắc nét. Hãng cũng tích hợp công nghệ vân tay siêu âm dưới màn hình để tăng tính tiện lợi và bảo mật. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên màn hình này là tần số quét lên đến 185Hz, mang lại độ mượt mà cao khi cuộn trang hoặc thao tác các ứng dụng đồ họa nặng.

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Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng mạnh mẽ và viên pin dung lượng lớn

Sức mạnh bên trong của máy đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, giúp thiết bị xử lý dễ dàng các tác vụ phức tạp. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM lên đến 16GB và chuẩn bộ nhớ lưu trữ tốc độ cao UFS 4.1, giúp việc đọc ghi dữ liệu diễn ra nhanh chóng. Những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại Xiaomi có không gian lưu trữ rộng rãi sẽ cảm thấy hài lòng khi phiên bản tiêu chuẩn của máy đã bắt đầu từ mức 256GB.

Thời lượng sử dụng cũng là một điểm cộng lớn khi POCO F9 Ultra được trang bị viên pin dung lượng lớn, có thể duy trì hoạt động từ 2 đến 3 ngày tùy thuộc vào cường độ sử dụng của mỗi người. Khi cần nạp lại năng lượng, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, chỉ cần khoảng 20 phút cắm sạc là đủ pin để dùng cho cả ngày. Ngoài ra, máy còn có tính năng sạc không dây công suất 50W rất tiện lợi.

Hệ thống camera sắc nét và âm thanh sống động

Khả năng nhiếp ảnh của POCO F9 Ultra được đầu tư kỹ lưỡng với camera chính có độ phân giải lên tới 200MP, mang lại những bức ảnh chi tiết. Hệ thống này còn kết hợp ống kính tele tiềm vọng 5x, khả năng zoom không mất chi tiết 10x và công nghệ AI hỗ trợ zoom xa đến 100x. Phía trước là camera selfie 32MP. Đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa camera trước và sau ngay trong lúc đang quay video 4K mà không cần phải dừng lại.

Phần nghe của máy cũng được chăm chút với hệ thống ba loa ngoài được bố trí ở cạnh trên, cạnh dưới và mặt lưng. Âm thanh trên thiết bị được tinh chỉnh bởi Bose, mang lại mức âm lượng lớn, rõ ràng và không bị méo tiếng, đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc hay xem phim.

realme.jpg
Ảnh: thegioididong.com

Lựa chọn dễ tiếp cận với nhiều ưu đãi thiết thực

Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại Thế Giới Di Động với các chính sách hấp dẫn. Tham khảo giá POCO F9 Ultra, phiên bản 12GB/256GB hiện có mức giá 25.990.000 đồng. Đối với người dùng cần không gian lưu trữ cực lớn, phiên bản 16GB/1TB được bán với giá 31.990.000 đồng.

Khi mua sắm trong thời điểm này, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm ngay đến 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình thu cũ đổi mới còn hỗ trợ trợ giá thêm đến 3 triệu đồng. Để người dùng an tâm sử dụng, hệ thống áp dụng chính sách bảo hành dài hạn lên đến 24 tháng, kèm theo gói bảo hành rơi vỡ 6 tháng. Khách hàng cũng có thể chọn phương thức trả chậm 0% với kỳ hạn lên đến 14 tháng để linh hoạt hơn trong việc quản lý tài chính.

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#Thế Giới Di Động #POCO F9 Ultra

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