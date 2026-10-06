Carten Pump mở rộng giải pháp bơm cho ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam

Cùng với đó, thiết bị bơm cũng được lựa chọn theo nhiều tiêu chí hơn, từ đặc tính sản phẩm, lưu lượng, cột áp đến nhiệt độ, vật liệu tiếp xúc và yêu cầu vệ sinh. Nắm bắt nhu cầu này, Carten Pump đang mở rộng danh mục giải pháp bơm phục vụ các nhà máy thực phẩm, đồ uống, sữa, dược phẩm, mỹ phẩm và nhiều lĩnh vực sản xuất khác tại Việt Nam.

Carten Pump phát triển đa dạng giải pháp bơm cho nhà máy

Carten Pump Vietnam là thương hiệu thuộc Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hải Nam, chuyên cung cấp các giải pháp bơm công nghiệp, bơm vệ sinh và phụ kiện inox vi sinh, phục vụ nhiều ngành sản xuất tại Việt Nam. Danh mục trên Cartenpumps.vn hiện bao gồm nhiều dòng bơm với nguyên lý hoạt động và phạm vi ứng dụng khác nhau.

Trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, Carten Pump cung cấp các dòng bơm như bơm ly tâm, bơm cánh khế, bơm màng, bơm đồng hóa, bơm trục vít, bơm bánh răng, bơm CIP, bơm áp âm, bơm hình SINE và bơm trộn thực phẩm.

Việc phát triển nhiều dòng bơm giúp doanh nghiệp có thể lựa chọn thiết bị theo từng công đoạn thay vì sử dụng một nguyên lý bơm cho toàn bộ dây chuyền. Tùy đặc tính sản phẩm, nhà máy có thể cần bơm lưu lượng lớn, bơm sản phẩm có độ nhớt cao, bơm nhẹ nhàng hoặc thiết bị phục vụ các công đoạn phối trộn, đồng hóa và vệ sinh.

Bơm ly tâm cho các sản phẩm có độ nhớt thấp

Bơm ly tâm thực phẩm là một trong những dòng bơm phổ biến trong dây chuyền thực phẩm và đồ uống, đặc biệt với các sản phẩm có độ nhớt thấp như nước, sữa, nước giải khát, nước trái cây và nhiều loại dung dịch khác.

Bơm ly tâm thực phẩm Carten Pump có các phiên bản sử dụng Inox 304 và Inox 316L cho các bộ phận tiếp xúc với sản phẩm. Dòng bơm được thiết kế theo hướng vệ sinh, sử dụng kết nối Clamp và có nhiều model với dải lưu lượng khác nhau.

Tùy sản phẩm và điều kiện vận hành, doanh nghiệp có thể lựa chọn vật liệu phù hợp. Với các sản phẩm có hàm lượng muối, axit hoặc môi trường ăn mòn cao, Inox 316L có thể được ưu tiên để tăng khả năng chống ăn mòn.

Bơm cánh khế cho sản phẩm có độ nhớt cao

Bơm cánh khế là dòng bơm thể tích được sử dụng trong nhiều ứng dụng thực phẩm khi sản phẩm có độ nhớt cao hoặc cần được vận chuyển nhẹ nhàng.

Carten Pump cung cấp các model bơm cánh khế với nhiều mức lưu lượng, áp suất và vật liệu khác nhau. Dòng bơm này có thể được sử dụng cho các sản phẩm như sữa, sữa chua, siro, mật ong, nước sốt, mứt và các sản phẩm có đặc tính tương tự.

Tùy thiết kế cánh bơm và cấu hình, bơm cánh khế có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau về độ nhớt, lưu lượng và khả năng giữ nguyên đặc tính của sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

Bơm màng cho các ứng dụng cần tính linh hoạt

Bên cạnh nhóm bơm vệ sinh, Carten Pump còn cung cấp bơm màng khí nén phục vụ nhiều ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.

Bơm màng sử dụng khí nén làm nguồn động lực, hoạt động theo chu kỳ hút và đẩy thông qua màng bơm. Ưu điểm của nguyên lý này là khả năng tự mồi và phạm vi ứng dụng rộng, phù hợp với nhiều loại chất lỏng và những điều kiện vận hành khác nhau.

Trong hệ thống thực phẩm và sản xuất công nghiệp, việc lựa chọn bơm màng cần dựa trên đặc tính sản phẩm, độ nhớt, nhiệt độ, vật liệu tiếp xúc và yêu cầu vệ sinh của từng công đoạn.

Mở rộng sang các dòng bơm chuyên dụng

Bên cạnh bơm ly tâm, bơm cánh khế và bơm màng, Carten Pump đang phát triển thêm nhiều dòng bơm phục vụ các ứng dụng chuyên biệt.

Bơm đồng hóa được sử dụng trong các công đoạn cần trộn, phân tán, nhũ hóa hoặc đồng nhất sản phẩm. Carten Pump hiện cung cấp các dòng bơm đồng hóa 1 tầng và 3 tầng cánh, phục vụ nhiều ứng dụng trong thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm và dược phẩm.

Bơm trục vít và bơm bánh răng phù hợp với những sản phẩm có độ nhớt cao và yêu cầu vận chuyển ổn định. Chẳng hạn, danh mục ứng dụng bơm siro của Carten Pump hiện có bơm bánh răng, bơm trục vít đôi và bơm cánh khế, cho thấy việc lựa chọn thiết bị cần dựa vào đặc tính cụ thể của từng loại sản phẩm.

Ngoài ra, Carten Pump còn phát triển bơm CIP, bơm áp âm, bơm hình SINE và bơm trộn thực phẩm, mở rộng khả năng đáp ứng các công đoạn khác nhau trong dây chuyền sản xuất.

Lựa chọn bơm theo từng công đoạn sản xuất

Một dây chuyền thực phẩm có thể sử dụng nhiều nguyên lý bơm khác nhau. Việc lựa chọn không nên chỉ dựa trên tên sản phẩm mà cần xem xét trạng thái của sản phẩm tại từng công đoạn.

Nước và các sản phẩm có độ nhớt thấp thường phù hợp với bơm ly tâm khi cần lưu lượng lớn. Sản phẩm có độ nhớt cao có thể cần bơm cánh khế, bơm trục vít hoặc bơm bánh răng. Những ứng dụng cần khả năng tự mồi và sử dụng khí nén có thể xem xét bơm màng.

Trong khi đó, các công đoạn cần phân tán, nhũ hóa hoặc đồng nhất có thể sử dụng bơm đồng hóa. Những hệ thống có yêu cầu đặc biệt về vệ sinh, tuần hoàn hoặc xử lý sản phẩm cũng cần lựa chọn thiết bị theo đúng điều kiện vận hành.

Các thông tin như lưu lượng, cột áp, độ nhớt, nhiệt độ, thành phần sản phẩm, kích thước đường ống và yêu cầu vệ sinh là cơ sở để xác định loại bơm và cấu hình phù hợp.

Carten Pump hướng đến hệ sinh thái giải pháp bơm tại Việt Nam

Việc mở rộng danh mục giúp Carten Pump tiếp cận nhiều nhu cầu hơn trong các nhà máy thực phẩm, đồ uống và các lĩnh vực sản xuất liên quan. Thay vì chỉ cung cấp một dòng bơm cho một nhóm ứng dụng, Carten Pump phát triển nhiều giải pháp dựa trên đặc tính sản phẩm và yêu cầu của từng công đoạn.

Danh mục hiện tại trên Cartenpumps.vn bao gồm các nhóm bơm màng, bơm ly tâm, bơm cánh khế, bơm đồng hóa, bơm CIP, bơm trục vít, bơm bánh răng, bơm áp âm, bơm hình SINE và bơm trộn thực phẩm, cùng các nhóm phụ kiện inox vi sinh và inox công nghiệp.

Đây là hướng phát triển phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của các nhà máy tại Việt Nam, khi doanh nghiệp không chỉ cần một thiết bị bơm đơn lẻ mà cần giải pháp phù hợp cho từng công đoạn trong toàn bộ dây chuyền.

Carten Pump tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, ứng dụng và hoạt động tư vấn kỹ thuật, hướng đến việc cung cấp các giải pháp bơm phù hợp cho ngành thực phẩm, đồ uống, sữa, dược phẩm, mỹ phẩm và nhiều lĩnh vực sản xuất khác tại Việt Nam.