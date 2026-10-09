Mua mô tơ giảm tốc cũ từ xa: Kinh nghiệm cho xưởng sản xuất miền Trung

Vì sao hàng bãi Nhật được ưa chuộng

Tại Hà Tĩnh, bên cạnh các nhà máy lớn, còn có nhiều xưởng cơ khí, xưởng mộc, cơ sở xay xát và chế biến nông sản quy mô vừa và nhỏ. Với những cơ sở này, chi phí thiết bị luôn là bài toán cần tính toán kỹ lưỡng.

Motor giảm tốc là cụm gồm động cơ điện và hộp số, có nhiệm vụ hạ tốc độ quay và tăng lực kéo. Thiết bị này có mặt ở hầu hết dây chuyền: băng tải, máy trộn, máy xay, máy cuốn, cửa cuốn kho xưởng. Chỉ một motor hỏng cũng có thể khiến cả dây chuyền phải dừng.

Hàng “bãi Nhật” là thiết bị được tháo ra từ các nhà máy tại Nhật Bản sau một thời gian sử dụng, nhập về Việt Nam, kiểm tra và vệ sinh lại trước khi bán. Nhà máy Nhật thường bảo trì thiết bị đều đặn nên nhiều máy vẫn còn tốt, chạy êm. Các hãng hay gặp là Sumitomo, Mitsubishi, Hitachi, Tsubaki, Fuji và GTR.

Nhờ giá thấp hơn đáng kể so với hàng mới cùng hãng, mô tơ giảm tốc cũ đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều xưởng vừa và nhỏ. Điều quan trọng là chọn đúng thông số và kiểm tra kỹ tình trạng từng máy.

Motor giảm tốc Nhật bãi tại kho Đông Phong.

Chốt thông số trước khi hỏi hàng

Cách đơn giản là chụp tấm mác (nhãn thông số) trên máy cũ rồi gửi cho người bán. Nếu mác đã mờ hoặc mất, chủ xưởng cần ghi lại tối thiểu bốn thông tin:

Công suất, tính bằng kW hoặc HP; ví dụ 0,75 kW tương đương 1 HP.

Điện áp: hàng Nhật phổ biến là 3 pha 380V, loại 1 pha 220V hiếm hơn. Xưởng chỉ có điện 1 pha có thể tính phương án dùng biến tần.

Tỷ số truyền, quyết định tốc độ trục ra. Motor 1.450 vòng/phút lắp hộp số tỷ số 1/30 sẽ cho trục ra khoảng 48 vòng/phút.

Kiểu lắp: chân đế hay mặt bích, trục ra thẳng hay vuông góc, đường kính trục bao nhiêu.

Chọn sai tỷ số truyền khiến máy chạy quá nhanh hoặc quá chậm; chọn thiếu công suất khiến motor nóng và nhanh hỏng. Vì vậy, nên mô tả rõ máy đang kéo tải gì, chạy bao nhiêu giờ mỗi ngày để người bán tư vấn.

Mác máy ghi công suất, điện áp, tỷ số truyền – thông tin cần gửi khi hỏi hàng.

Kiểm tra hàng khi không đến tận nơi

Kho hàng bãi tập trung nhiều ở TP Hồ Chí Minh, nên phần lớn khách miền Trung mua qua điện thoại hoặc Zalo. Để hạn chế rủi ro, chủ xưởng nên đề nghị người bán:

Gửi ảnh thật của đúng chiếc máy sẽ giao: mác máy, trục, vỏ hộp số, chân đế.

Quay video chạy thử: máy phải êm, không có tiếng lạch cạch của bánh răng, không rung mạnh.

Cho xem kỹ phốt chặn dầu, bảo đảm trục ra không rỉ dầu.

Đóng gói chắc chắn, gửi qua chành xe (hình thức vận chuyển hàng hóa bằng xe tải theo tuyến cố định giữa các tỉnh); khi nhận, đối chiếu hàng với ảnh đã gửi.

Người bán uy tín sẽ sẵn sàng làm những việc trên và nói rõ chế độ bảo hành. Khi nhận hàng, nên chạy thử không tải vài phút rồi mới lắp vào dây chuyền.

Chạy thử motor giảm tốc trước khi giao cho khách ở xa.

Motor điện Nhật bãi cho máy bơm, quạt, máy nghiền

Không chỉ motor có hộp số, nhiều xưởng còn cần động cơ Nhật bãi loại thường để chạy máy bơm nước, quạt hút bụi, máy nghiền hay máy nén khí. Khi thay máy, chỉ cần đọc đúng công suất và tốc độ trên mác cũ. Motor 2 cực quay khoảng 2.800 vòng/phút, 4 cực khoảng 1.450 vòng/phút, 6 cực khoảng 960 vòng/phút; lắp sai số cực thì bơm, quạt sẽ không đạt lưu lượng.

Quy đổi công suất cũng cần chính xác: 2 HP tương đương 1,5 kW, 5 HP tương đương 3,7 kW, 10 HP tương đương 7,5 kW. Các dòng hay gặp là Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Fuji và Yaskawa.

Motor điện Nhật bãi các cỡ công suất tại kho.

Đông Phong – Nguồn hàng bãi Nhật tại TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đông Phong chuyên cung cấp motor giảm tốc cũ, motor điện Nhật cũ và hộp số giảm tốc, công suất từ loại mini vài chục W đến hàng trăm kW. Khách ở xa được gửi ảnh và video chạy thử trước khi giao; hàng đi toàn quốc qua chành xe. Riêng motor Nhật bãi được bảo hành 12 tháng.

Ngoài bán hàng, công ty còn thu mua motor cũ và nhận quấn, sửa motor, motor giảm tốc 1 pha, 3 pha.

Cửa hàng Đông Phong tại Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.