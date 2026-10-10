HATISO – Đồng hành cùng khách hàng tối ưu chi phí điện năng, hướng tới tương lai xanh

Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật Hatiso thi công dự án Điện mặt trời cho showroom Ford và VinFast từ TP Huế đến Ninh Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 02/5/2026 về triển khai tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, việc tìm kiếm các giải pháp năng lượng hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường đang trở thành mối quan tâm của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình.

Điện mặt trời là một trong những giải pháp đáng cân nhắc, giúp tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, góp phần giảm chi phí tiền điện và hướng đến sử dụng năng lượng bền vững. Đồng hành cùng xu hướng này, Công ty Cổ phần Điện mặt trời HATISO cung cấp các giải pháp điện mặt trời phù hợp với nhu cầu thực tế của từng khách hàng.

Đội ngũ HATISO thi công dự án điện mặt trời cho Công ty Cổ phần Đăng Kiểm Hà Tĩnh.

Giải pháp phù hợp – Hiệu quả thiết thực

Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, HATISO chú trọng khảo sát thực tế, tư vấn phương án và thiết kế hệ thống phù hợp với điều kiện công trình, khả năng đầu tư và mục đích sử dụng điện. Từ hộ gia đình, cơ sở kinh doanh đến nhà xưởng, doanh nghiệp và các đơn vị có nhu cầu sử dụng điện lớn, mỗi giải pháp đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời.

Đầu tư hệ thống điện mặt trời phù hợp giúp khách hàng chủ động hơn trong sử dụng năng lượng vào ban ngày, giảm lượng điện mua từ lưới điện khi sản lượng điện mặt trời đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ. Hiệu quả tiết kiệm thực tế phụ thuộc vào công suất lắp đặt, điều kiện bức xạ mặt trời, đặc điểm phụ tải và phương án vận hành của từng công trình.

Hình ảnh Hatiso thi công cho khách hàng ở khu đô thị VINCOM Hà Tĩnh.

Đồng hành từ tư vấn đến vận hành

Không chỉ tập trung vào lắp đặt, HATISO hướng đến cung cấp giải pháp đồng bộ từ tư vấn, thiết kế, thi công đến hỗ trợ bảo trì, kiểm tra hệ thống. Công ty chú trọng các yêu cầu về an toàn điện, chất lượng thiết bị, kỹ thuật lắp đặt và khả năng vận hành ổn định, góp phần giúp khách hàng yên tâm trong quá trình sử dụng.

Mỗi công trình có đặc thù riêng về nhu cầu sử dụng điện, chi phí đầu tư và hiệu quả khai thác. Vì vậy, khảo sát thực tế và lựa chọn phương án phù hợp ngay từ đầu đóng vai trò quan trọng, giúp hạn chế các chi phí không cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống trong dài hạn.

Phát triển điện mặt trời không chỉ hướng đến lợi ích kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, nâng cao ý thức tiết kiệm điện và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống. Với tinh thần đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp và người dân, HATISO mong muốn góp phần đưa các giải pháp điện mặt trời đến gần hơn với cộng đồng, đáp ứng điều kiện thực tế và định hướng phát triển bền vững.

Hình ảnh hệ điện mặt trời cho một khách hàng ở Hà Tĩnh.

HATISO – Đồng hành hôm nay, tiết kiệm dài lâu!

HATISO hoạt động trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời, với đội ngũ kỹ sư có chuyên môn sâu về điện mặt trời, từng là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Bách khoa.

HATISO đã thi công gần 1.000 công trình điện mặt trời cho hộ gia đình và hơn 30 dự án điện mặt trời điện áp cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Một số công trình, dự án tiêu biểu gồm: Sun World Hà Nam, Sun World Hạ Long, Công ty TNHH Tuan TSIKI Hà Nam, Công ty Nhựa Tin tại Khu công nghiệp Hồng Lĩnh, các showroom Ford và VinFast từ Ninh Bình đến Huế, Công ty Đăng kiểm Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Hà Tĩnh, Công ty TNHH và Xây dựng Hoàng Ngọc tại Hương Khê, Nhà máy Sakurai tại Khu công nghiệp Thăng Long I (Hà Nội)...

Trong quá trình triển khai, HATISO thực hiện từng bước từ khảo sát, thiết kế đến thi công, với sự phân công các bộ phận chuyên trách, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của từng công trình.

Để được tư vấn giải pháp điện mặt trời phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng đầu tư, khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Điện mặt trời HATISO.