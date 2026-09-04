Tiết lộ mới về iPhone gập

Trong một chia sẻ gần đây, cây bút Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ iPhone màn hình gập (tạm gọi là iPhone Ultra) sẽ hỗ trợ sạc MagSafe.

Bản dựng iPhone màn hình gập (Ảnh: Apple Insider).

"Theo những thông tin mà tôi biết được, chiếc điện thoại gập này sẽ hỗ trợ sạc MagSafe. Apple đã tích hợp công nghệ này trên iPhone Air. Do đó, tôi không thấy có lý do gì mà công ty không thể đưa tính năng này lên mẫu điện thoại gập của hãng", Gurman cho biết.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tài khoản Evan Blass đã chia sẻ một số hình ảnh về các phiên bản màu sắc khác nhau trên iPhone màn hình gập. Đáng chú ý, hình ảnh được đăng tải cho thấy iPhone gập sẽ có 3 phiên bản màu sắc khác nhau, bao gồm trắng, xám và đỏ.

Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Mark Gurman cũng lên tiếng nghi ngờ tính xác thực của các hình ảnh này.

"Đây không phải là hình ảnh thực tế của chiếc iPhone màn hình gập. Hơn nữa, thiết bị này cũng không có tùy chọn màu đỏ hay xanh lá", Gurman chia sẻ.

Theo Mark Gurman, đối với dòng sản phẩm iPhone màn hình gập, Apple có kế hoạch tránh xa các màu sắc sặc sỡ và trung thành với những tông màu truyền thống như xám không gian và trắng.

Ngược lại, một số thông tin rò rỉ trước đây cho rằng iPhone gập sẽ không cung cấp tùy chọn màu đen. Thay vào đó, công ty sẽ phát hành phiên bản màu sắc tối là màu chàm (Indigo).

Dự kiến, Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới vào 10h ngày 9/9 (giờ Thái Bình Dương), tức 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Tại đây, công ty sẽ công bố bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Apple được cho là sẽ phát hành chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên tại thị trường Mỹ. Sau đó, công ty mới lên kế hoạch mở bán sản phẩm đến các thị trường trọng điểm như Trung Quốc trong 2-3 tháng tiếp theo. Việc phát hành theo từng đợt được cho là do những trở ngại về nguồn cung và vấn đề về giá cả.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Apple áp dụng chiến lược phát hành sản phẩm mới theo từng đợt. Khi Vision Pro ra mắt vào tháng 2/2024, thiết bị này ban đầu chỉ có mặt tại Mỹ.

Theo MacRumors, iPhone gập sẽ có màn hình khoảng 7,8 inch khi mở ra. Kích thước này tương đương với màn hình trên mẫu iPad mini. Camera selfie sẽ được đặt ở góc trên bên trái của màn hình.

Màn hình ngoài của máy có kích thước 5,5 inch. Màn hình này có tỷ lệ ngắn hơn và vuông vức hơn so với những chiếc iPhone hiện tại. Thiết kế này gần giống kiểu dáng của một cuốn hộ chiếu.