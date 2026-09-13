Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Điểm hay nhưng ít người để ý trên iPhone 18 Pro

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trên iPhone 18 Pro, Dynamic Island được thu nhỏ và có thể hiển thị 3 luồng thông tin trực tiếp cùng lúc, cho thấy Apple vẫn chưa muốn từ bỏ khu vực này.

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro được thu nhỏ đáng kể, nhưng vẫn giữ vai trò hiển thị các hoạt động và thông tin theo thời gian thực trên iOS. Ảnh: 9to5Mac.
Dynamic Island trên iPhone 18 Pro được thu nhỏ đáng kể, nhưng vẫn giữ vai trò hiển thị các hoạt động và thông tin theo thời gian thực trên iOS. Ảnh: 9to5Mac.

Khi Apple lần đầu giới thiệu Dynamic Island trên iPhone 14 Pro năm 2022, phần khoét hình viên thuốc nhanh chóng trở thành một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất trên iPhone. Bốn năm sau, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tiếp tục giữ lại khu vực này, nhưng thu nhỏ đáng kể và bổ sung khả năng hiển thị nhiều thông tin hơn.

Theo Apple, Dynamic Island mới sử dụng công nghệ màn hình cải tiến để tạo thêm không gian hiển thị. Khu vực này hiện có thể cho thấy tối đa 3 thông tin trực tiếp (Live Activities) cùng lúc, trong khi vẫn chứa hệ thống Face ID phục vụ mở khóa, xác thực thanh toán và đăng nhập ứng dụng.

The Verge cũng ghi nhận Dynamic Island nhỏ hơn là một trong số ít thay đổi dễ nhận thấy ở mặt trước iPhone 18 Pro. Dù thiết kế tổng thể gần như không thay đổi so với iPhone 17 Pro, khu vực khoét màn hình mới giúp Apple mở rộng phần hiển thị nội dung mà không loại bỏ hoàn toàn hệ thống nhận diện khuôn mặt phía trước.

Điều đáng chú ý là vai trò của Dynamic Island đã thay đổi khá nhiều so với thời điểm ra mắt.

Ban đầu, đây chủ yếu là cách Apple biến phần khuyết màn hình thành một thành phần giao diện. Thay vì cố che đi camera và cảm biến, hãng dùng phần mềm để mở rộng khu vực này thành nơi hiển thị cuộc gọi, nhạc đang phát, bộ đếm giờ hay trạng thái kết nối.

Qua các phiên bản iOS tiếp theo, Live Activities khiến Dynamic Island trở thành nơi theo dõi những tác vụ đang diễn ra mà người dùng không cần mở ứng dụng. Chẳng hạn, trạng thái chuyến xe, giao đồ ăn, tỷ số thể thao, bộ đếm giờ hoặc quá trình ghi âm có thể được cập nhật ngay trên màn hình.

Khả năng hiển thị 3 Live Activities trên iPhone 18 Pro đẩy ý tưởng này đi xa hơn. Thay vì chỉ là một thông báo nổi, Dynamic Island đang gần với một khu vực trạng thái thường trực của iOS. Người dùng có thể theo dõi nhiều hoạt động cùng lúc trong khi tiếp tục sử dụng ứng dụng khác.

Tuy nhiên, việc Apple đồng thời thu nhỏ khu vực này cũng cho thấy một nghịch lý. Dynamic Island trở nên hữu ích hơn về phần mềm, nhưng ít chiếm diện tích hơn về phần cứng.

Điều đó khác với giai đoạn đầu, khi Dynamic Island tự thân đã là một dấu hiệu nhận diện của iPhone Pro. Trên iPhone 18 Pro, Apple dường như không còn muốn người dùng chú ý quá nhiều tới phần khoét màn hình.

Apple cũng chưa loại bỏ Face ID khỏi khu vực này, đồng nghĩa Dynamic Island vẫn gắn chặt với giới hạn phần cứng của mặt trước iPhone. Khi camera và cảm biến chưa thể hoàn toàn ẩn dưới màn hình mà vẫn đáp ứng yêu cầu của hãng, phần khoét này vẫn còn lý do tồn tại.

Việc thu nhỏ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro vì vậy không đồng nghĩa Apple đang chuẩn bị khai tử nó ngay lập tức. Ngược lại, hãng đang cố khiến khu vực này ít gây chú ý hơn nhưng hữu ích hơn.

Sau 4 thế hệ, Dynamic Island đã đi từ giải pháp che phần khoét màn hình thành một lớp giao diện riêng của iOS. Khi phần cứng Face ID và camera trước vẫn cần không gian trên màn hình, Apple có xu hướng tiếp tục thu gọn khu vực này thay vì loại bỏ ngay.

tech.zingnews.vn
Link bài gốc Copy link
https://tech.zingnews.vn/diem-hay-nhung-it-nguoi-de-y-tren-iphone-18-pro-post1682515.html

Tin liên quan

Tags:

#iPhone 18 Pro #Dynamic Island #Apple #Thiết kế #Công nghệ màn hình #Live Activities #Face ID

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cách ẩn lượt thích trên Facebook nhanh chóng

Cách ẩn lượt thích trên Facebook nhanh chóng

Không muốn bận tâm đến số lượt thích khi dùng Facebook? Bạn có thể ẩn tổng số cảm xúc trên bài viết của mình với tùy chọn thực hiện trên cả điện thoại và máy tính.
Apple sắp tăng giá iPhone?

Apple sắp tăng giá iPhone?

Tình trạng khan hiếm chip nhớ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều này có thể buộc Apple phải tăng giá iPhone.
iPhone gập gây ấn tượng

iPhone gập gây ấn tượng

Thử nghiệm ban đầu cho thấy iPhone gập được đánh giá cao về cảm giác cầm nắm, song vẫn còn thiếu sót về camera.
iPhone X thành đồ cổ

iPhone X thành đồ cổ

Sản phẩm đánh dấu kỉ niệm 10 năm ra mắt iPhone, đồng thời định hình ngôn ngữ thiết kế cho cả thập kỉ, vừa bị xếp vào danh sách lỗi thời.
Tin buồn cho người chờ iPhone 18

Tin buồn cho người chờ iPhone 18

Việc thiếu DRAM đang khiến khâu đóng gói chip A20 Pro chậm lại, buộc Apple tìm thêm nguồn cung cho iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.
5 thay đổi dự kiến trên iPhone 2028

5 thay đổi dự kiến trên iPhone 2028

iPhone 2028 được cho là sẽ hoàn thiện thiết kế kính cong tràn bốn cạnh, đồng thời nâng cấp về camera, vi xử lý và công nghệ màn hình.
Cách nhận tick trắng Facebook miễn phí

Cách nhận tick trắng Facebook miễn phí

Người dùng Facebook giờ đây đã có thêm cơ hội sở hữu huy hiệu tick trắng mà không mất phí nhờ tính năng mới từ Meta. Cùng tìm hiểu cách đăng ký và kích hoạt nhanh.
Có nên bật chế độ máy bay khi sạc pin?

Có nên bật chế độ máy bay khi sạc pin?

Mẹo bật chế độ máy bay để sạc pin nhanh hơn đã được truyền tai nhau từ lâu. Thực tế cách này có hiệu quả, nhưng lợi ích không lớn như nhiều người nghĩ.
Apple bắt đầu cho thuê iPhone

Apple bắt đầu cho thuê iPhone

Apple vừa triển khai một chương trình cho thuê iPhone với tên gọi Upgrade. Sau khi vượt qua các bước kiểm tra tín dụng cơ bản, khách hàng sẽ được cung cấp gói thuê iPhone 1-2 năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!