Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Internet Việt Nam lần đầu vào top 10 thế giới cả di động và cố định

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Internet di động tại Việt Nam tăng 10 bậc, trong khi Internet cố định vươn lên vị trí thứ 7, đưa cả hai loại hình kết nối của Việt Nam lần đầu cùng lọt top 10 toàn cầu.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Ookla, hãng đứng sau công cụ đo SpeedTest, tốc độ tải xuống Internet di động trung vị tại Việt Nam trong tháng 7 đạt 205,58 Mbps, tăng đáng kể so với 156,48 Mbps của tháng trước. Việt Nam nhờ đó tăng 10 bậc, từ vị trí thứ 20 lên thứ 10 thế giới. Trong khi đó, tốc độ tải lên đạt 35,93 Mbps.

Ở mạng băng rộng cố định, Việt Nam đạt tốc độ tải xuống trung vị 307,11 Mbps, giảm nhẹ so với 307,36 Mbps của tháng trước đó, nhưng vẫn tăng một bậc lên vị trí thứ bảy thế giới.

Với kết quả này, Việt Nam lần đầu đồng thời nằm trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ Internet di động và cố định cao nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Ookla.

Ookla không đưa ra lý giải về mức tăng đột biến này. Tuy nhiên theo thống kê của đơn vị này, Việt Nam là thị trường chứng kiến mức tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 7, khi phần lớn các thị trường khác đều giữ nguyên. Một số thị trường cũng chứng kiến mức tăng trưởng cao về tốc độ Internet di động như Malaysia tăng bốn bậc, lên thứ 19, hay New Zealand tăng tám bậc, lên thứ 25 toàn cầu.

Tốc độ và xếp hạng Internet di động, cố định của Việt Nam theo Ookla. Ảnh chụp màn hình
Tốc độ và xếp hạng Internet di động, cố định của Việt Nam theo Ookla. Ảnh chụp màn hình

Hồi tháng 3 năm ngoái, Việt Nam cũng chứng kiến mức tăng mạnh về tốc độ và thứ hạng của mạng Internet di động, khi Ookla thay đổi phương pháp đo cũng như việc mạng 5G ngày càng phổ biến. Từ tháng 9/2024, khi kết nối di động thế hệ mới bắt đầu được triển khai, biểu đồ tốc độ Internet đã có dấu hiệu đi lên sau nhiều năm đi ngang.

Theo thống kê từ công cụ i-Speed của Bộ Khoa học và Công nghệ, tốc độ mạng 5G của Việt Nam có dấu hiệu đi lên trong những tháng gần đây, đạt hơn 462 Mbps vào tháng 7.

Với Internet băng rộng cố định, Việt Nam đã có mặt trong top 10 thế giới từ lâu, liên tục vào nhóm những nước có tốc độ Internet cao nhất trong bảng xếp hạng của Ookla.

Tốc độ Internet Việt Nam thế nào so với thế giới?

Theo bảng tháng 7, tốc độ tải xuống của Internet di động toàn cầu đạt mức trung vị 109,73 Mbps, trong khi Việt Nam đạt 205,58 Mbps, tức gần gấp hai lần. Với mạng cố định, tốc độ trung vị toàn cầu là 127,70 Mbps, chưa bằng một nửa mức 307,11 Mbps của Việt Nam.

Giao diện đo bằng ứng dụng i-Speed trong ngày đầu 5G được thương mại hóa tại Việt Nam, tháng 10/2024. Ảnh: Lưu Quý
Giao diện đo bằng ứng dụng i-Speed trong ngày đầu 5G được thương mại hóa tại Việt Nam, tháng 10/2024. Ảnh: Lưu Quý

Tuy nhiên, đây là các số liệu trung vị tốc độ tải xuống từ các phép đo trên Speedtest, tức mức nằm giữa khi toàn bộ kết quả đo được sắp xếp từ thấp đến cao, thay vì tốc độ trung bình của tất cả phép đo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không phải mọi người dùng tại Việt Nam đều có thể đạt được tốc độ này. Ookla cho biết, Speedtest Global Index được cập nhật hàng tháng và sử dụng dữ liệu của ba tháng gần nhất.

Ở bảng di động, UAE vẫn dẫn đầu với 663,50 Mbps, trong khi đó, bảng cố định được dẫn đầu bởi Singapore với 451,14 Mbps trong tháng 7.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/internet-viet-nam-lan-dau-vao-top-10-the-gioi-ca-di-dong-va-co-dinh-5115655.html

Tags:

#Internet Việt Nam #tốc độ Internet #5G

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Huawei ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba

Huawei ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba

Tại Quảng Châu (Trung Quốc), tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei vừa ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba Mate XT 2. Thiết bị này được trang bị con chip Kirin 9050 Pro mới nhất - chip hiệu năng cao đầu tiên ứng dụng công nghệ “gập logic”.
Cách ẩn lượt thích trên Facebook nhanh chóng

Cách ẩn lượt thích trên Facebook nhanh chóng

Không muốn bận tâm đến số lượt thích khi dùng Facebook? Bạn có thể ẩn tổng số cảm xúc trên bài viết của mình với tùy chọn thực hiện trên cả điện thoại và máy tính.
Apple sắp tăng giá iPhone?

Apple sắp tăng giá iPhone?

Tình trạng khan hiếm chip nhớ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều này có thể buộc Apple phải tăng giá iPhone.
iPhone gập gây ấn tượng

iPhone gập gây ấn tượng

Thử nghiệm ban đầu cho thấy iPhone gập được đánh giá cao về cảm giác cầm nắm, song vẫn còn thiếu sót về camera.
iPhone X thành đồ cổ

iPhone X thành đồ cổ

Sản phẩm đánh dấu kỉ niệm 10 năm ra mắt iPhone, đồng thời định hình ngôn ngữ thiết kế cho cả thập kỉ, vừa bị xếp vào danh sách lỗi thời.
Tin buồn cho người chờ iPhone 18

Tin buồn cho người chờ iPhone 18

Việc thiếu DRAM đang khiến khâu đóng gói chip A20 Pro chậm lại, buộc Apple tìm thêm nguồn cung cho iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.
5 thay đổi dự kiến trên iPhone 2028

5 thay đổi dự kiến trên iPhone 2028

iPhone 2028 được cho là sẽ hoàn thiện thiết kế kính cong tràn bốn cạnh, đồng thời nâng cấp về camera, vi xử lý và công nghệ màn hình.
Cách nhận tick trắng Facebook miễn phí

Cách nhận tick trắng Facebook miễn phí

Người dùng Facebook giờ đây đã có thêm cơ hội sở hữu huy hiệu tick trắng mà không mất phí nhờ tính năng mới từ Meta. Cùng tìm hiểu cách đăng ký và kích hoạt nhanh.
Có nên bật chế độ máy bay khi sạc pin?

Có nên bật chế độ máy bay khi sạc pin?

Mẹo bật chế độ máy bay để sạc pin nhanh hơn đã được truyền tai nhau từ lâu. Thực tế cách này có hiệu quả, nhưng lợi ích không lớn như nhiều người nghĩ.
Apple bắt đầu cho thuê iPhone

Apple bắt đầu cho thuê iPhone

Apple vừa triển khai một chương trình cho thuê iPhone với tên gọi Upgrade. Sau khi vượt qua các bước kiểm tra tín dụng cơ bản, khách hàng sẽ được cung cấp gói thuê iPhone 1-2 năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!