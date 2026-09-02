Internet Việt Nam lần đầu vào top 10 thế giới cả di động và cố định

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Ookla, hãng đứng sau công cụ đo SpeedTest, tốc độ tải xuống Internet di động trung vị tại Việt Nam trong tháng 7 đạt 205,58 Mbps, tăng đáng kể so với 156,48 Mbps của tháng trước. Việt Nam nhờ đó tăng 10 bậc, từ vị trí thứ 20 lên thứ 10 thế giới. Trong khi đó, tốc độ tải lên đạt 35,93 Mbps.

Ở mạng băng rộng cố định, Việt Nam đạt tốc độ tải xuống trung vị 307,11 Mbps, giảm nhẹ so với 307,36 Mbps của tháng trước đó, nhưng vẫn tăng một bậc lên vị trí thứ bảy thế giới.

Với kết quả này, Việt Nam lần đầu đồng thời nằm trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tốc độ Internet di động và cố định cao nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Ookla.

Ookla không đưa ra lý giải về mức tăng đột biến này. Tuy nhiên theo thống kê của đơn vị này, Việt Nam là thị trường chứng kiến mức tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 7, khi phần lớn các thị trường khác đều giữ nguyên. Một số thị trường cũng chứng kiến mức tăng trưởng cao về tốc độ Internet di động như Malaysia tăng bốn bậc, lên thứ 19, hay New Zealand tăng tám bậc, lên thứ 25 toàn cầu.

Tốc độ và xếp hạng Internet di động, cố định của Việt Nam theo Ookla. Ảnh chụp màn hình

Hồi tháng 3 năm ngoái, Việt Nam cũng chứng kiến mức tăng mạnh về tốc độ và thứ hạng của mạng Internet di động, khi Ookla thay đổi phương pháp đo cũng như việc mạng 5G ngày càng phổ biến. Từ tháng 9/2024, khi kết nối di động thế hệ mới bắt đầu được triển khai, biểu đồ tốc độ Internet đã có dấu hiệu đi lên sau nhiều năm đi ngang.

Theo thống kê từ công cụ i-Speed của Bộ Khoa học và Công nghệ, tốc độ mạng 5G của Việt Nam có dấu hiệu đi lên trong những tháng gần đây, đạt hơn 462 Mbps vào tháng 7.

Với Internet băng rộng cố định, Việt Nam đã có mặt trong top 10 thế giới từ lâu, liên tục vào nhóm những nước có tốc độ Internet cao nhất trong bảng xếp hạng của Ookla.

Tốc độ Internet Việt Nam thế nào so với thế giới?

Theo bảng tháng 7, tốc độ tải xuống của Internet di động toàn cầu đạt mức trung vị 109,73 Mbps, trong khi Việt Nam đạt 205,58 Mbps, tức gần gấp hai lần. Với mạng cố định, tốc độ trung vị toàn cầu là 127,70 Mbps, chưa bằng một nửa mức 307,11 Mbps của Việt Nam.

Giao diện đo bằng ứng dụng i-Speed trong ngày đầu 5G được thương mại hóa tại Việt Nam, tháng 10/2024. Ảnh: Lưu Quý

Tuy nhiên, đây là các số liệu trung vị tốc độ tải xuống từ các phép đo trên Speedtest, tức mức nằm giữa khi toàn bộ kết quả đo được sắp xếp từ thấp đến cao, thay vì tốc độ trung bình của tất cả phép đo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không phải mọi người dùng tại Việt Nam đều có thể đạt được tốc độ này. Ookla cho biết, Speedtest Global Index được cập nhật hàng tháng và sử dụng dữ liệu của ba tháng gần nhất.

Ở bảng di động, UAE vẫn dẫn đầu với 663,50 Mbps, trong khi đó, bảng cố định được dẫn đầu bởi Singapore với 451,14 Mbps trong tháng 7.