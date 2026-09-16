Apple tung iOS 27 ‘lột xác’ trước giờ iPhone 18 lên kệ - Ảnh: APPLE

So với hệ điều hành iOS 26 – vốn chỉ dừng lại ở các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thử nghiệm cơ bản và thay đổi lớp giao diện bên ngoài – iOS 27 mang đến một cuộc ‘đại tu’ thực sự về trải nghiệm, giải quyết trúng nhiều điểm nghẽn mà người dùng phàn nàn.

Trợ lý Siri hiểu người dùng hơn

Khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở trợ lý ảo Siri. Nếu như trên iOS 26, trợ lý ảo này chỉ mới chập chững làm quen với các mô hình ngôn ngữ cơ bản, đôi khi vẫn khiến người dùng hụt hẫng vì không nhớ ngữ cảnh hội thoại, thì sang iOS 27, Siri AI đã trở thành một thực thể hoàn toàn khác.

Trợ lý này không còn nằm ẩn mình thụ động dưới đáy màn hình mà lần đầu tiên sở hữu một ứng dụng độc lập, đồng bộ lịch sử trao đổi xuyên suốt giữa iPhone và iPad.

Điều đáng giá so với bản trước là khả năng hiểu sâu ngữ cảnh cá nhân và thực hiện chuỗi hành động liên ứng dụng.

Chẳng hạn, người dùng chỉ cần yêu cầu tìm lại một hóa đơn bị vùi sâu trong hòm thư hay một bức ảnh chụp vé máy bay từ năm ngoái, Siri lập tức truy xuất chính xác mà không đòi hỏi câu lệnh mẫu cứng nhắc.

Thậm chí, trợ lý mới còn có khả năng tự động học cách hành văn, dấu câu của từng chủ nhân để soạn thảo hoặc phản hồi tin nhắn sao cho đúng “chất” của người gửi nhất.

Sự chuyển dịch rõ rệt thứ hai là tư duy nhiếp ảnh và thị giác. Nếu iOS 26 chủ yếu cung cấp công cụ xóa chi tiết thừa (Clean Up) ở mức độ tương đối cơ bản và dễ để lại vết mờ lem nhem, thì bộ công cụ chỉnh sửa AI trên iOS 27 đã tiệm cận các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên, người dùng sở hữu tính năng Tái lập khung hình không gian (Spatial Reframing) cho phép xoay chỉnh góc nhìn phối cảnh ngay cả khi ảnh đã bấm máy xong, kết hợp công cụ Extend để AI tự bù đắp khoảng trống mở rộng khung nền một cách tự nhiên.

Chế độ Siri mode tích hợp thẳng vào ống kính máy ảnh cũng đưa tính năng nhận diện thị giác Visual Intelligence bước sang trang mới: người dùng chỉ cần lia camera vào một bảng hiệu tiếng nước ngoài, một thiết bị hay loài cây lạ là có thể tra cứu thông tin và kích hoạt hành động xử lý ngay trên khung hình thực tế mà không cần chụp lại rồi gửi đi như trước.

Ứng dụng sáng tạo Image Playground cũng được nâng cấp vượt bậc khi hỗ trợ cả phong cách ảnh siêu thực (photorealistic) và cho phép chỉnh sửa trực tiếp từng chủ thể sau khi đã tạo hình.

Cải tiến bám sát thao tác sử dụng thường nhật

Tuy nhiên, điều khiến người dùng thực tế cảm thấy thuyết phục nhất ở iOS 27 lại là việc tối ưu hóa hiệu năng nền tảng và xử lý những phiền toái lặt vặt - điều mà iOS 26 từng gây tranh cãi. Theo đó, Apple tối ưu bộ nhớ để ứng dụng khởi chạy nhanh hơn đáng kể, tốc độ duyệt tải ảnh và truyền tệp qua AirDrop đều ghi nhận bước nhảy vọt về độ phản hồi so với bản tiền nhiệm.

Giao diện Liquid Glass từng bị nhận xét là khó nhìn ở một số góc độ nay đã được bổ sung thanh trượt điều chỉnh độ trong suốt linh hoạt, tăng độ tương phản của biểu tượng và tách biệt hẳn mục tùy biến hiển thị.

Ở khía cạnh thường nhật, trải nghiệm người dùng trở nên dễ dàng hơn nhờ các tính năng bám sát cuộc sống: tính năng Ngữ cảnh cuộc gọi (Call Context) tự động hiển thị mã vé máy bay hay thông tin đặt chỗ từ email khi người dùng bấm gọi tổng đài; Safari bổ sung tính năng Notify Me để tự theo dõi biến động giá cả và hàng về kho;

Ứng dụng Passwords nay không chỉ cảnh báo mật khẩu yếu như trước mà còn có thể tự động thay thế mật khẩu bị rò rỉ chỉ qua một chạm; và trình tạo phím tắt Shortcuts cho phép người dùng ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải ghép nối từng khối lệnh phức tạp.

Đối với các gia đình, iOS 27 có tính năng Ask to Browse yêu cầu trẻ phải gửi yêu cầu xin phép trước khi mở các trang web lạ, kèm ảnh xem trước nội dung hiển thị trong tin nhắn để cha mẹ phê duyệt.