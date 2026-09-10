iPhone Duo 3 màn hình - canh bạc gây tranh cãi của tân CEO Apple

Sự xuất hiện của chiếc điện thoại gập đầu tiên iPhone Duo đánh dấu thay đổi lớn nhất đối với dòng smartphone chủ lực của Apple kể từ năm 2007. Thiết bị gập mở dạng quyển sách, có kích thước khi mở tương đương một hộ chiếu và có giá khởi điểm 1.999 USD - đắt hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max và ngang ngửa một chiếc MacBook Pro.

Phiên bản cao cấp nhất với bộ nhớ 2 TB thậm chí lên tới hơn 4.000 USD (tại thị trường Anh, máy có giá từ 1.999 đến 3.199 bảng Anh).

Mức giá kỷ lục này biến iPhone Duo thành mẫu iPhone đắt nhất lịch sử, bỏ xa mọi thế hệ tiền nhiệm.

iPhone Duo có màn hình ngoài bo tròn 5,4 inch và màn hình bên trong 7,6 inch. Ảnh: Apple.

Tân CEO tự tin vào iPhone Duo

Sự kiện ngày 9/9 tại Apple Park (California) đánh dấu lần đầu tiên John Ternus xuất hiện trước công chúng trên cương vị CEO Apple sau khi chính thức nhậm chức vào ngày 1/9, kế nhiệm Tim Cook (người chuyển sang làm Chủ tịch điều hành HĐQT), theo Washington Post.

Gia nhập phân khúc điện thoại gập sau Samsung hay các hãng Trung Quốc như Huawei, Xiaomi, Apple đối mặt với sự nghi ngờ về sức hút đại chúng của sản phẩm khi mảng máy gập hiện chỉ chiếm khoảng 2% thị phần toàn cầu.

CEO Apple John Ternus cầm chiếc iPhone Duo trong sự kiện ở Cupertino, California, Mỹ, ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Các nhà phân tích dự báo Apple có thể xuất xưởng khoảng 6 triệu chiếc Duo trong năm nay, tương đương 25% thị trường điện thoại gập - con số quá khiêm tốn so với 250 triệu chiếc iPhone tiêu chuẩn bán ra trong năm 2025.

Ông Ternus khẳng định iPhone Duo sẽ “định nghĩa lại trải nghiệm sử dụng điện thoại gập”, vượt lên trên các đối thủ vốn “chỉ tạo ra những mẫu máy có cảm giác như hai chiếc điện thoại ghép lại với nhau”.

Tân CEO cho biết Apple đã dành nhiều thời gian hoàn thiện sản phẩm nhằm tối ưu hóa lợi thế của màn hình lớn, đồng thời khắc phục các nhược điểm về độ bền cũng như rãnh gập gây ảnh hưởng thị giác trên thiết bị của các đối thủ.

Theo Independent, sự kiện ra mắt thường niên này có ý nghĩa quyết định đối với kết quả kinh doanh của Apple. Việc các tính năng mới và mức giá của iPhone Duo có đủ sức thuyết phục người dùng nâng cấp hay không sẽ trực tiếp tác động đến mảng smartphone - nguồn thu hiện đóng góp một nửa tổng doanh thu của tập đoàn.

Trải nghiệm thực tế và ý kiến trái chiều

Bất chấp sự tự tin từ lãnh đạo Apple, trên các nền tảng mạng xã hội, ngoại hình của mẫu iPhone đắt đỏ này chưa thực sự thuyết phục một bộ phận người dùng. Nhiều ý kiến gắn nhãn iPhone Duo là “kỳ cục” và “không bắt mắt”, theo Daily Mail.

"Có phải chỉ mình tôi thấy iPhone Duo trông không ổn không?", một tài khoản bình luận trên X. Người khác chia sẻ: "Tôi gần như đã muốn mua, nhưng thiết kế này thực sự khiến tôi chùn bước".

“iPhone Duo là sản phẩm khó hiểu nhất từ trước đến nay. Nó để làm gì? Một sản phẩm chuyên biệt với mức giá cũng chỉ thuộc về phân khúc riêng”, một bình luận khác nhận xét. Bên cạnh thiết kế, tên gọi sản phẩm cũng chưa thực sự thuyết phục được một số người yêu công nghệ: “Apple chắc chắn có thể nghĩ ra cái tên hay hơn ‘iPhone Duo’ chứ,” một người dùng bình luận.

Tuy nhiên, các chuyên gia chia sẻ với The Wall Street Journal lại đưa ra góc nhìn lạc quan hơn sau khi trực tiếp trải nghiệm thiết bị.

So với vết hằn khá rõ trên Galaxy Z Fold 8, nếp gấp của iPhone Duo gần như biến mất khi mở ra. Cảm giác miết tay hay nhìn thực tế đều phẳng mượt như trên iPad. Apple đã kết hợp linh hoạt cả phần cứng lẫn phần mềm: lớp phủ nhám mờ trên màn hình 7,6 inch giúp giảm phản chiếu, trong khi giao diện chủ động điều hướng các nút bấm và nội dung ra xa khu vực nếp gấp trung tâm. Khi chuyển đổi từ màn hình ngoài vào trong, hiệu ứng làm tối chuyển cảnh giúp trải nghiệm hiển thị liền mạch.

Về cấu trúc phần cứng, thiết bị sở hữu 3 màn hình linh hoạt (2 tấm nền bên trong mở rộng và 1 màn hình phụ ở mặt ngoài) có thể vận hành đồng thời cho các tác vụ như chụp ảnh hay gọi video. Máy dùng chip A20 Pro tối ưu cho các tác vụ AI, hỗ trợ chạy đa nhiệm hai ứng dụng song song, tích hợp tính năng “Kids Cue” phát hoạt hình ở màn hình ngoài và dự kiến tương thích với bút cảm ứng vào cuối năm.

Dù vậy, người dùng vẫn phải đánh đổi một số điểm. Dù được quảng cáo là chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử khi mở ra, Duo ở trạng thái gập lại dày (11,3 mm) và nặng (254 g) hơn đáng kể so với các đối thủ Android. Thân máy rộng ngang khiến việc gõ phím hay thao tác một tay gặp nhiều khó khăn, buộc Apple phải dời thanh dock sang bên phải màn hình ngoài.

Máy chỉ trang bị ống kính zoom 2X (so với zoom 8X trên bản Pro). Đổi lại, cấu trúc hai màn hình cho phép người trong khung hình xem trước ảnh chụp.

Việc loại bỏ khay SIM vật lý giúp tối ưu không gian cho hai viên pin đặt ở cả hai nửa thân máy, duy trì thời lượng sử dụng khoảng 24 giờ cùng chuẩn chống nước IP68.

iPhone Duo sẽ thành công?

Bất chấp những luồng dư luận trái chiều, giới phân tích tài chính vẫn kỳ vọng cao vào sức hút thương mại của thiết bị.

Đài CNN dẫn nhận định của ông Gene Munster, đối tác điều hành tại công ty đầu tư Deepwater Asset Management, rằng mẫu iPhone gập mới có thể đóng góp 10% tổng doanh thu iPhone của Apple trong năm tới.

“Chiếc iPhone Duo gập mới thật sự ấn tượng. Không có nếp gấp. Siêu mỏng. Màn hình lớn hơn 50% so với bản Pro Max. Apple sẽ bán được nhiều máy hơn tôi từng nghĩ trước khi tận mắt nhìn thấy sản phẩm”, ông Munster nhấn mạnh.

Các nhà phân tích dự đoán iPhone Duo có thể đóng góp 10% tổng doanh thu iPhone của Apple trong năm tới. Ảnh: Apple.

Nhà phân tích Paolo Pescatore đồng quan điểm khi cho rằng việc tăng giá trên toàn bộ dòng iPhone 18 cao cấp sẽ làm thu hẹp khoảng cách tâm lý về giá, thúc đẩy khách hàng chọn mua mẫu gập hoàn toàn mới.

Trong khi đó, Dan Ives từ công ty đầu tư Yorkville Ives nói với CNBC rằng iPhone Duo là sản phẩm mới quan trọng nhất của Apple trong 10 năm qua (kể từ AirPods), có khả năng mở ra một chu kỳ đổi mới lớn hơn.

iPhone Duo có thể gập một phần để dựng máy, thuận tiện khi xem nội dung. Ảnh: Apple.

Nhà phân tích Paolo Pescatore đồng quan điểm khi cho rằng việc tăng giá trên toàn bộ dòng iPhone 18 cao cấp sẽ làm thu hẹp khoảng cách tâm lý về giá, thúc đẩy khách hàng chọn mua mẫu gập hoàn toàn mới.

Trong khi đó, Dan Ives từ công ty đầu tư Yorkville Ives nói với CNBC rằng iPhone Duo là sản phẩm mới quan trọng nhất của Apple trong 10 năm qua (kể từ AirPods), có khả năng mở ra một chu kỳ đổi mới lớn hơn.

Dù vậy, nguồn cung iPhone Duo có thể bị hạn chế trong giai đoạn đầu do màn hình và bản lề có cấu tạo phức tạp. Hãng kiểm toán UBS dự báo Apple chỉ bán khoảng 10 triệu chiếc trong năm đầu tiên.

Dù nhiều người dùng chú ý đến iPhone Duo, cổ phiếu Apple vẫn giảm khoảng 0,3% khi chốt phiên 9/9. Diễn biến này trái ngược với kỳ vọng rằng mẫu iPhone gập đầu tiên sẽ tạo cú hích mới cho Apple.