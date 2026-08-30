iPhone 18 Pro có thể bán tại Việt Nam ngày 18/9

Theo đại diện một hệ thống bán lẻ, Việt Nam sẽ có năm thứ hai liên tiếp nằm trong nhóm thị trường đầu tiên bán iPhone thế hệ mới. Theo thông lệ, hãng thường mở bán vào thứ 6 của tuần kế tiếp ngày ra mắt, tức ngày 18/9 tới. Một số công ty bán phụ kiện cho iPhone 18 tại Việt Nam cũng tiết lộ họ chỉ được giới thiệu sản phẩm "từ ngày 18/9", dấu hiệu khẳng định thời điểm iPhone 18 series lên kệ.

Trang Macrumors cho biết thời gian mở bán iPhone mới trong ngày 18/9 có thể sớm hơn 3-5 tiếng so với thông lệ. Năm ngoái, iPhone 17 bắt đầu tới tay người dùng Việt vào 8h ngày 19/9. Do chênh lệch múi giờ, Việt Nam cũng thường nằm trong danh sách các thị trường bán sớm, trước cả Mỹ.

Đợt hàng đầu tiên nhiều khả năng chỉ có iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Mẫu iPhone gập hoàn toàn mới có thể được mở bán muộn hơn vào cuối tháng 9 trong khi dòng iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone Air 2 sẽ ra mắt vào đầu năm sau.

Trước ngày mở bán một tuần, Apple cũng bắt đầu cho đặt trước trên trang bán hàng trực tuyến cũng như tại các hệ thống bán lẻ trong nước. Thời gian theo thông lệ sẽ vào thứ 6 trong tuần ra mắt nhưng do trùng ngày kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9, việc đặt hàng sẽ chuyển sang thứ 7, ngày 12/9. Công ty từng có động thái tương tự với iPhone 6s và 6s Plus.

iPhone 18 Pro có thể thêm màu mới. Ảnh minh họa: Macrumors

Năm ngoái, iPhone 17 từng lập kỷ lục với hàng trăm nghìn lượt đặt hàng vào ngày 13/9. Đại diện một hệ thống bán lẻ lớn khi đó cho biết trung bình cứ hơn 40 giây lại có một đơn đặt hàng điện thoại mới của Apple trong ngày đầu. Các dòng Pro, Pro Max luôn được người Việt quan tâm nhất.

Tại sự kiện ngày 9/9, ngoài iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone gập, công ty có thể giới thiệu 5 sản phẩm khác gồm đồng hồ thông minh Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, Apple TV 4K thế hệ mới và loa thông minh HomePod mini 2. Một số nguồn tin dự đoán hãng có thể ra mắt thiết bị smarthome có màn hình đầu tiên của mình (HomePad).

Thiết kế iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được cho là không thay đổi nhiều nhưng sẽ có nâng cấp lớn về camera, thời lượng pin "tốt nhất trong tất cả các dòng iPhone", Dynamic Island nhỏ hơn và bốn màu sắc để lựa chọn là đỏ đậm, đen/xám, bạc và xanh dương nhạt.