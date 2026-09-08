Huawei ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba Mate XT 2 được trang bị chip Kirin 9050 Pro mới nhất - chip hiệu năng cao đầu tiên ứng dụng công nghệ “gập logic”. Ảnh: Huawei cung cấp

Theo thông tin được đưa ra tại lễ ra mắt, Kirin 9050 Pro sắp xếp các đơn vị logic theo từng lớp bên trong một con chip duy nhất, tương tự như việc nâng cấp từ thiết kế một tầng lên nhà hai tầng và tích hợp các kênh kết nối theo chiều dọc đóng vai trò như những “chiếc thang máy”, giúp rút ngắn quãng đường truyền tín hiệu, giảm độ trễ và tính năng cao hơn.

Là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên sở hữu chip gập, Mate XT 2 đánh dấu bước triển khai thương mại quy mô lớn chính thức của công nghệ chip gập.

Mate XT 2 ra mắt với thiết kế gập ba dạng “sải cánh” mang tính đột phá, không ngừng mở rộng giới hạn về thẩm mỹ đỉnh cao, kỹ nghệ chế tác và sự đổi mới sáng tạo. Đây là thiết bị đầu tiên sở hữu chip Kirin 9050 Pro và mang đến hàng loạt tính năng tiên phong trong ngành, bao gồm cấu trúc gập Huyền vũ (Xuanwu Architecture) siêu bền bỉ, màn hình chống nhìn trộm Lingdun, hệ thống hình ảnh Red Maple thế hệ thứ ba cùng trải nghiệm màn hình lớn trên nền tảng HarmonyOS 7. Là sản phẩm tiên phong cho kiểu dáng gập ba, thế hệ mới này một lần nữa định đẳng cấp vượt trội.

Đây cũng là lần đầu tiên sau sáu năm, kể từ khi ra mắt toàn cầu dòng Huawei Mate 40, Huawei giới thiệu một con chip Kirin hoàn toàn mới tại sự kiện ra mắt sản phẩm chủ lực của mình.