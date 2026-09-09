"Chân dung" iPhone 18 Pro trước lễ ra mắt

Tại sự kiện "Surprise and Shine" diễn ra ngày 9/9 tại Apple Park (Mỹ), Apple dự kiến trình làng bộ đôi iPhone 18 Pro và một smartphone gập mới, trong khi bản iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 có thể phải đợi đến nửa đầu năm sau.

Thiết kế

Theo MacRumors, tổng thể iPhone 18 Pro và 18 Pro Max không thay đổi nhiều so với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, khi kích thước, cụm camera, cách bố trí các cổng kết nối vẫn tương tự "đàn anh". iPhone 17 Pro có kích thước 150 x 71,9 x 8,75 mm, trọng lượng 204 gram, còn 17 Pro Max lớn hơn với163,4 x 78 x 8,75 mm, 231 gram.

Tuy nhiên, bộ đôi được cho là có Dynamic Island nhỏ hơn. "Chuyên gia tin đồn" Majin Bu dẫn nguồn từ chuỗi cung ứng cho biết khu vực này thu nhỏ 35% so với bản tiền nhiệm. Theo MacWorld, nút điều khiển camera ở cạnh bên của iPhone mới cũng sẽ sử dụng cảm biến áp lực thay vì cảm ứng, nhằm giảm chi phí và độ phức tạp.

Apple thường xuyên bổ sung màu mới cho iPhone hàng năm và iPhone Pro năm nay cũng không ngoại lệ. Theo chuyên gia Sonny Dickson, màu sắc chủ đạo trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ là đỏ anh đào đậm và không có màu đen.

Bản dựng iPhone 18 Pro với màu đỏ, camera sau và Dynamic Island nhỏ hơn. Ảnh: Macobserver

Camera

Phần cứng máy ảnh bộ đôi smartphone mới dự kiến nâng cấp mạnh. Fixed Focus Digital, tài khoản thường xuyên đưa ra thông tin chính xác về sản phẩm Apple, cho biết độ dày cụm máy ảnh trên iPhone 18 Pro tăng 2 mm do "mô-đun camera chính được mở rộng". Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cũng thêm rằng Apple sẽ tập trung cải tiến khẩu độ cho cảm biến chính và tele, trong khi camera chính cho phép người dùng điều chỉnh tiêu cự và độ sâu trường ảnh theo ý thích.

Tương tự, Ice Universe cho biết khẩu độ linh hoạt (Variable Aperture) sẽ lần đầu xuất hiện trên iPhone, nhưng chỉ dành cho 18 Pro Max. Hệ thống có thể thay đổi khẩu độ tương tự máy ảnh DSLR, giúp chủ động kiểm soát độ sâu trường ảnh, tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hoặc tăng độ sắc nét cho toàn bộ khung hình.

Về phần mềm, theo phân tích mã iOS 27 bản thử nghiệm, MacRumors cho biết camera iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được bổ sung công cụ đo độ phơi sáng dưới dạng biểu đồ, giúp đánh giá khi chụp thông qua hiển thị trực quan, như bao nhiêu phần của hình ảnh quá tối, quá sáng hoặc ở mức trung bình.

Ngoài ra, giao diện camera cũng cảnh báo vùng sáng và lấy nét nổi bật giúp tùy chỉnh nơi lấy nét; khả năng chụp nhiều ảnh hẹn giờ liên tiếp thay vì chỉ một ảnh; thiết lập và khóa lấy nét thủ công; và hiệu chỉnh ống kính tùy thuộc vào cài đặt khẩu độ, kết hợp giữa tối đa bốn điểm tham chiếu để làm mịn ảnh.

Chip mới

Dẫn tin từ chuỗi cung ứng, Commercial Times (Đài Loan) cho biết hai mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ dùng modem C2 mới do Apple thiết kế. Modem đảm nhiệm việc kết nối 5G và mạng di động trên iPhone, với mục tiêu cải thiện tốc độ truyền dữ liệu, hiệu quả sử dụng năng lượng và khả năng tích hợp với các chip do Apple thiết kế như A-series và hệ thống kết nối không dây.

Minh họa chip C2 của Apple. Ảnh: 9to5mac

C2 được kỳ vọng giúp iPhone cải thiện thời lượng pin, khả năng bảo mật "giới hạn vị trí chính xác" giúp người dùng giữ kín vị trí khỏi nhà mạng di động. Theo Bloomberg, chip còn giúp iPhone đạt hiệu suất tốt hơn khi thiết bị ở trong điều kiện vùng phủ sóng yếu.

Trong khi đó, "bộ não" của iPhone Pro mới sẽ là Apple A20 Pro - chip được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. Đây cũng là chip đầu tiên áp dụng quy trình N2, sử dụng kiến trúc bóng bán dẫn tấm nano Gate-All-Around (GAA), đem lại hiệu năng cao hơn 10-15% và tiết kiệm điện năng hơn 25-30% so với thế hệ chip 3 nm.

Theo Digitimes, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ chuyển sang giao diện bộ nhớ LPDDR5x 96-bit, rộng hơn 50% so với giao diện 64-bit của A19 Pro. Kết hợp với cải tiến về tốc độ xung nhịp và kiến trúc, trang này ước tính hiệu năng GPU có thể tăng khoảng 20-30%, mang lại lợi ích liên quan đến tác vụ AI cục bộ, trò chơi 3D và các ứng dụng đồ họa chuyên sâu.

iPhone 18 Pro với tông màu đỏ đậm anh đào theo ảnh dựng tin đồn của Macrumors.

Nâng cấp khác

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn có kích thước màn hình 6,3 và 6,9 inch tương tự iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Tuy nhiên, theo Instant Digital, độ sáng màn hình sẽ tăng mạnh từ 1.600 nit hiện tại lên 3.000 nit. Dù vậy, trang The Elec cho biết nhà cung cấp BOE (Trung Quốc) của Apple đang gặp khó khăn trong việc sản xuất màn hình OLED cho iPhone, do đó các đơn hàng tấm nền phải chuyển sang đối tác Samsung Display.

Ngoài ra, Apple được dự đoán chưa tham gia "làn sóng" đưa pin silicon-carbon lên iPhone. MacWorld dẫn nguồn tin riêng cho biết iPhone 18 Pro Max bản esim có dung lượng 5.425 mAh, còn bản sim vật lý là 5.235 mAh, cao hơn mức 5.088 và 4.823 mAh trên iPhone 17 Pro Max. Trong khi đó, pin trên iPhone 18 Pro sẽ có dung lượng 4.288 mAh với esim và 4.056 mAh với sim vật lý, tăng nhẹ so với mức 4.252 và 3.988 mAh tương ứng trên 17 Pro.

Giá bán

Trước "cơn khát" chip nhớ phục vụ hệ thống AI đang diễn ra, Apple đã tăng giá hàng loạt sản phẩm hồi giữa năm. Gurman đánh giá, việc iPhone mới đắt hơn sẽ "không thể tránh khỏi".

Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự báo giá của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể tăng 150-200 USD, dựa trên tình hình chi phí phần cứng mới nhất. Giá chip nhớ dung lượng 256 GB được ghi nhận tăng gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ chạy đua xây dựng hạ tầng AI đẩy chi phí bộ nhớ lên cao. Tổng phí nguyên vật liệu để sản xuất một iPhone Pro phiên bản 256 GB ước tính cao hơn 38% so với trước.

Cnet nhận định mức tăng 100 USD "khả thi hơn", dựa trên việc cả Google và Samsung đều áp mức này cho các sản phẩm chủ lực vừa ra mắt. Trong khi đó, IDC ước tính iPhone mới có thể tăng 200 USD, còn nhà phân tích Jeff Pu dự đoán mức tăng là 250-300 USD. Khi mới công bố năm ngoái, iPhone 17 Pro có giá từ 1.099 USD, còn iPhone 17 Pro Max khởi điểm 1.199 USD.

Dự kiến, sau khi ra mắt ngày 9/9, loạt iPhone mới sẽ cho đặt hàng từ 12/9 và tới tay những người dùng đầu tiên từ ngày 18/9.