iPhone 18 Pro sẽ có chip 2nm, camera đổi khẩu độ và Face ID ẩn mình

iPhone 18 series được cho là có nhiều nâng cấp so với thế hệ trước

Làn sóng rò rỉ xung quanh iPhone 18 series đang mang đến một cơn địa chấn vượt xa các thế hệ tiền nhiệm. Nguyên nhân được cho là Apple sẽ phá vỡ chu kỳ nâng cấp thiết kế thông thường, đồng thời áp dụng những công nghệ phần cứng tiên phong như chip 2nm siêu phân tử cho đến camera có khả năng thay đổi khẩu độ vật lý.

Theo chuyên gia rò rỉ Ice Universe, mặt trước của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc, cải tiến hoàn toàn với dòng tiền nhiệm iPhone 17 Pro. Apple đã dịch chuyển một phần linh kiện của hệ thống Face ID xuống phía dưới tấm nền hiển thị. Do đó, phần khuyết Dynamic Island được tinh gọn đến 35% kích thước, mở rộng không hiển thị đáng kể.

Trong khi đó, kích thước màn hình vẫn được hãng duy trì ở mức 6,3 inch cho bản Pro và 6,9 inch cho bản Pro Max. Kết hợp với tấm nền công nghệ LTPO+ mới tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng, đồng thời đẩy độ sáng hiển thị lên mức cao hơn.

Sức mạnh của dòng iPhone 18 Pro sẽ được cung cấp bởi bộ vi xử lý A20 Pro. Đây là dòng chip đầu tiên của Apple được xây dựng trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC. Thế hệ này áp dụng kiến trúc WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) để tích hợp bộ nhớ RAM trực tiếp vào cùng vi mạch với CPU và GPU.

Công nghệ này gia tăng tốc độ xử lý tổng thể lên 18%, đồng thời giảm mức điện năng tiêu thụ lên đến 30% so với trên iPhone 17 Pro. Việc trang bị tiêu chuẩn RAM 12GB dự kiến trên các phiên bản cao cấp cung cấp khả năng xử lý các tính năng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới trực tiếp thiết bị, mà không cần phụ thuộc vào điện toán đám mây.

iPhone 18 Pro series có thể được trang bị chip 2nm siêu phân tử

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo cùng các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, cụm camera chính của iPhone 18 Pro Max sẽ dày hơn khoảng 2mm để chứa đựng hệ thống cơ học mới. Hệ thống lá khẩu cơ học này cho phép ống kính có thể tự động hoặc thủ công điều chỉnh khẩu độ vật lý tương tự như trên các mẫu máy ảnh DSLR.

Cảm biến chính Sony IMX99 48MP cao cấp kết hợp cùng khẩu độ biến thiên, cho khả năng kiểm soát ánh sáng đi vào tốt hơn. Nâng cấp này giúp ảnh chụp xóa phông tự nhiên và tối ưu hơn, cải thiện chất lượng ảnh chụp đêm bậc nhất. Nhiều khả năng công nghệ cao cấp này sẽ được độc quyền trên phiên bản cao cấp nhất iPhone 18 Pro Max.

Thay vì sử dụng linh kiện từ bên thứ ba, Apple có thể đưa modem kết nối C2 tự phát trên lên dòng iPhone 18. Modem này không chỉ tối ưu hóa khả năng kết nối mạng 5G vệ tinh, mà còn giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, dung lượng pin vật lý của thế hệ này cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Phiên bản Pro Max dành cho một số thị trường trọng điểm được cho là sở hữu viên pin dung lượng lên tới 5567 mAh, tăng gần 10% so với thế hệ trước. Kết hợp với chip 2nm và modem C2 tiết kiệm năng lượng, thời lượng sử dụng thực tế được kỳ vọng đạt kỷ lục mới.

Chiến lược phân phối iPhone 18 series của Apple năm nay dự kiến có sự thay đổi rõ rệt để đối phó với khủng hoảng chi phí chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo cáo từ MacRumors, Apple sẽ thay đổi chu kỳ ra mắt bằng cách chia nhỏ các dòng sản phẩm.

Apple có thể tách iPhone 18 series thành hai đợt ra mắt

Vào tháng 9 năm nay, hãng sẽ trình làng và tập trung vào phân khúc siêu cao cấp với iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và có thể xuất hiện dòng màn hình gập đầu tiên iPhone Fold (hoặc iPhone Ultra). Đến đầu năm sau, Apple sẽ tiếp tục tung ra các phiên bản có mức giá dễ tiếp cận hơn gồm iPhone 18 và iPhone 18e.

Do chi phí sản xuất chip 2nm tăng vọt tới 50% cùng sự khan hiếm linh kiện bộ nhớ, giá bán của dòng iPhone 18 dự kiến sẽ có biến động lớn. Theo ước tính, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro sẽ từ 1299 USD và iPhone 18 Pro Max có giá bán từ 1399 USD cho phiên bản bộ nhớ tiêu chuẩn.

Với sự xuất hiện của chip 2nm độc quyền, cụm camera cơ học thay đổi khẩu độ vật lý và thiết kế mặt trước rộng rãi hơn, iPhone 18 series mới rõ ràng là một bước chuyển mình tham vọng của Apple. Mặc dù có rào cản về giá bán, nhưng đối với nhiều tín đồ công nghệ thực thụ, nhưng nâng cấp lịch sử này hoàn toàn xứng đáng với sự chờ đợi trong một năm qua.