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Dịch Thuật AI trên OPPO Enco Air5 có đáng dùng khi đi du lịch?

P.V
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OPPO Enco Air5 có Dịch Thuật AI và Chạm Mở Ứng Dụng, nhưng trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc điện thoại, ứng dụng và ngôn ngữ hỗ trợ.

Với OPPO Enco Air5, điểm khiến nhiều người tò mò không chỉ là chống ồn hay thời lượng pin dài, mà còn là Dịch Thuật AI và Chạm Mở Ứng Dụng: liệu đây là tính năng có ích khi đi du lịch, họp nhanh với đối tác nước ngoài, hay chỉ là phần cộng thêm ít dùng?

Theo trang OPPO Việt Nam, Enco Air5 có mục Chạm Mở Ứng Dụng, cho phép chạm một lần, chạm hai lần hoặc nhấn giữ để mở nhanh tính năng yêu thích. OPPO nêu ví dụ như Chạm Mở Spotify, kích hoạt Dịch Thuật AI để giao tiếp dễ hơn và nhấn đúp để chụp ảnh từ xa. Dịch Thuật AI hỗ trợ trên một số thiết bị OPPO chạy ColorOS 15.0.1 trở lên; danh sách ngôn ngữ hỗ trợ cần xem trong ứng dụng. Nếu bạn quan tâm con số 24 ngôn ngữ, nên xem đây là thông tin cần kiểm tra trong app hoặc trên thiết bị bán ra tại Việt Nam.

Dịch Thuật AI dùng được theo cách nào?

Với người hay đi du lịch, Dịch Thuật AI hấp dẫn vì ý tưởng rất rõ: đeo tai nghe, mở chế độ dịch và nói chuyện dễ hơn với người nước ngoài. Tuy nhiên, OPPO hiện không công bố chi tiết độ trễ phản hồi, độ tự nhiên của bản dịch tiếng Việt hay quy trình vận hành từng bước. Do đó, bài toán thực tế không phải là “có AI hay không”, mà là tính năng này cần điều kiện nào để dùng ổn.

Điểm đã được xác nhận là Dịch Thuật AI không hoạt động độc lập hoàn toàn trên tai nghe. OPPO ghi chú tính năng này hỗ trợ trên một số thiết bị OPPO chạy ColorOS 15.0.1 trở lên. Với các tính năng quản lý tai nghe khác, người dùng ColorOS 12.0 trở lên có thể thiết lập trong mục Bluetooth, còn người dùng Android 8.0 trở lên hoặc iOS 13.2 trở lên có thể dùng ứng dụng HeyMelody.

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Dịch Thuật AI hỗ trợ 24 ngôn ngữ

Có cần điện thoại OPPO mới dùng được Dịch Thuật AI?

Với các thao tác phổ biến như tùy chỉnh tai nghe, kết nối, EQ hoặc một số chức năng điều khiển, nguồn OPPO có nhắc đến ứng dụng HeyMelody cho Android và iOS. Điều này cho thấy tai nghe không bị giới hạn ở điện thoại OPPO trong mọi tác vụ cơ bản.

Nhưng riêng Dịch Thuật AI, OPPO đặt điều kiện rõ hơn: hỗ trợ trên một số thiết bị OPPO chạy ColorOS 15.0.1 trở lên. Nếu bạn dùng iOS hoặc điện thoại Android không phải OPPO, không nên kỳ vọng chắc chắn sẽ có đầy đủ trải nghiệm dịch thuật như quảng cáo. Lúc này, OPPO Enco Air 5 vẫn là một mẫu tai nghe bluetooth OPPO đáng cân nhắc nhờ chống ồn, thời lượng pin dài, kết nối kép và HeyMelody, nhưng Dịch Thuật AI chỉ nên xem là điểm cộng có điều kiện.

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Điện thoại chạy ColorOS 16 sẽ sử dụng được Dịch Thuật AI

Độ trễ và tiếng Việt: cần kỳ vọng thực tế

Nguồn tham khảo không đưa ra con số độ trễ khi hai người nói chuyện qua lại, cũng không có bài kiểm tra riêng về độ tự nhiên của bản dịch tiếng Việt. Vì vậy, không nên khẳng định tính năng này đủ thay thế phiên dịch viên hoặc phù hợp cho các cuộc họp quan trọng cần độ chính xác cao.

Cách nhìn hợp lý hơn là xem Dịch Thuật AI như công cụ hỗ trợ tình huống ngắn: hỏi đường, trao đổi câu đơn giản, kiểm tra thông tin khi du lịch hoặc mở đầu một cuộc trò chuyện. Với cuộc họp có thuật ngữ chuyên môn, nhiều người nói cùng lúc hoặc môi trường ồn, trải nghiệm có thể phụ thuộc vào micro, kết nối mạng, thuật toán dịch và cách phát âm.

Chạm Mở Ứng Dụng có hữu dụng không?

Chạm Mở Ứng Dụng là phần dễ hình dung hơn. OPPO cho biết người dùng có thể chạm một lần, chạm hai lần hoặc nhấn giữ để mở nhanh tính năng yêu thích. Các ví dụ gồm Spotify Tap, kích hoạt Dịch Thuật AI và chạm hai lần để chụp ảnh từ xa. Trên trang bán hàng, sản phẩm cũng được liệt kê có công nghệ AI dịch thuật, chạm hai lần để chụp ảnh và kết nối kép.

Về trải nghiệm, tính năng này hữu dụng nếu bạn thường lặp lại một thao tác cố định. Người hay nghe Spotify có thể chạm để mở nhạc nhanh; người chụp ảnh nhóm có thể dùng tai nghe như nút bấm từ xa; người thường gặp khách nước ngoài có thể gán thao tác mở dịch. Tuy nhiên, nguồn hiện không có dữ liệu về độ nhạy hay tỷ lệ chạm nhầm.

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Cử chỉ chạm giúp điều khiển các tính năng yêu thích

Có nên mua vì Dịch Thuật AI?

Nếu bạn đang tìm tai nghe dùng hằng ngày, Enco Air5 đáng chú ý hơn khi nhìn tổng thể: chống ồn chủ động 52dB, driver 12mm, pin tối đa 54 giờ, kết nối kép, Bluetooth 6.1, EQ 10 dải tần và IP55. Dịch Thuật AI và Chạm Mở Ứng Dụng giúp sản phẩm mới mẻ hơn, nhưng không nên là lý do mua chính nếu bạn chưa chắc điện thoại của mình hỗ trợ.

Với người dùng điện thoại OPPO đời mới, hay đi du lịch và muốn thử AI trong tình huống nhanh, đây là điểm cộng đáng quan tâm.

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