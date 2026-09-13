Mua iPhone 18 tại CellphoneS: Ưu đãi đến 5 triệu đồng, trả góp 0% lên đến 18 tháng

Hệ thống đồng thời triển khai chương trình thu cũ lên đời, ưu đãi thanh toán và S-BuyBack, giúp người mua linh hoạt hơn về chi phí.

Thu cũ lên đời, trợ giá đến 5 triệu đồng

Khi mua iPhone 18 hoặc iPhone 18 Pro Max, bạn có thể dùng điện thoại cũ để bù vào giá trị sản phẩm và nhận thêm khoản trợ giá đến 5 triệu đồng. Giá thu được xác định dựa trên dòng máy, dung lượng, ngoại hình, khả năng hoạt động và tình trạng linh kiện.

Hình thức này giúp giảm số tiền cần thanh toán và tiết kiệm thời gian tìm người mua thiết bị cũ. Khách hàng nên sao lưu dữ liệu, đăng xuất tài khoản và mang máy đến CellphoneS để được thẩm định trực tiếp.

Trả góp 0% lãi suất đến 18 tháng

Thay vì thanh toán toàn bộ giá trị máy trong một lần, bạn có thể lựa chọn trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 18 tháng. Chi phí mua iPhone 18 nhờ đó được chia thành nhiều khoản nhỏ hơn, phù hợp với người muốn chủ động cân đối dòng tiền.

Số tiền trả trước, khoản thanh toán hằng tháng và điều kiện xét duyệt sẽ phụ thuộc vào hình thức trả góp được lựa chọn. Trước khi hoàn tất giao dịch, người mua nên kiểm tra kỹ kỳ hạn, hạn mức, phí liên quan nếu có và tổng số tiền phải thanh toán theo hợp đồng.

Trả góp khi mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dài hạn có thể giảm áp lực chi tiêu ban đầu, nhưng khách hàng vẫn nên chọn kỳ hạn dựa trên khả năng tài chính thực tế. Khoản thanh toán hằng tháng cần được cân đối cùng các chi phí sinh hoạt và nghĩa vụ tài chính khác.

Ưu đãi thanh toán, giảm trực tiếp đến 2 triệu đồng

CellphoneS còn áp dụng ưu đãi thanh toán với mức giảm trực tiếp lên đến 2 triệu đồng. Chương trình có thể dành cho một số ngân hàng, loại thẻ, ví điện tử hoặc phương thức thanh toán đủ điều kiện.

Mức giảm trực tiếp giúp người mua tối ưu thêm chi phí mà không cần đổi thiết bị cũ. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với khách hàng đã chuẩn bị sẵn ngân sách hoặc đang sở hữu phương tiện thanh toán nằm trong danh sách được hỗ trợ.

Do hạn mức và điều kiện có thể khác nhau giữa các đối tác, người mua nên đối chiếu thông tin tại thời điểm đặt hàng. Đồng thời, cần xác nhận ưu đãi thanh toán có được áp dụng cùng chương trình thu cũ, trả góp hoặc quyền lợi khác hay không.

S-BuyBack đảm bảo thu lại tối thiểu 65% giá trị máy trong 15 tháng

Bên cạnh ưu đãi tại thời điểm mua, chương trình S-BuyBack hỗ trợ người dùng chủ động hơn khi có kế hoạch nâng cấp iPhone trong tương lai. Theo chính sách này, CellphoneS đảm bảo thu lại tối thiểu 65% giá trị máy trong vòng 15 tháng nếu thiết bị đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình.

Quyền lợi trên giúp người mua dự tính trước phần giá trị có thể thu hồi thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào biến động của thị trường máy cũ. Chương trình phù hợp với người thường xuyên đổi sang thế hệ iPhone mới hoặc muốn kiểm soát tổng chi phí sở hữu thiết bị.

Khách hàng cần tìm hiểu kỹ cách xác định giá trị ban đầu, thời hạn thu lại và tiêu chuẩn về ngoại hình, linh kiện cũng như khả năng hoạt động của máy. Việc sử dụng ốp lưng, kính bảo vệ và giữ thiết bị trong tình trạng tốt sẽ giúp quá trình thẩm định thuận lợi hơn.

Đặt mua iPhone 18 Pro Series tại CellphoneS ngay

Với tổng ưu đãi lên đến 5 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất tối đa 18 tháng, trợ giá thu cũ đến 5 triệu đồng và ưu đãi thanh toán đến 2 triệu đồng, CellphoneS cung cấp nhiều phương án để người dùng cân đối chi phí mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Các chương trình thu cũ lên đời, trả góp 0%, ưu đãi thanh toán và S-BuyBack tại CellphoneS mang đến nhiều phương án chi phí khi mua iPhone 18 và iPhone 18 Pro Max. Người dùng nên đối chiếu điều kiện, thời gian áp dụng và khả năng kết hợp ưu đãi để lựa chọn hình thức phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính.