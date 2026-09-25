Độc quyền khi mua eSIM Viettel - chỉ 125.000 đồng có 10GB/ngày

(Baohatinh.vn) - Viettel vừa cho ra mắt gói cước eSIM 5G tốc độ cao, mang đến trải nghiệm kết nối di động vượt trội với dung lượng 10GB/ngày, mức giá 125.000 đồng cho chu kỳ 30 ngày. Đây là ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng hòa mạng mới eSIM.
eSIM - chuẩn kết nối cho thiết bị thông minh
Là xu hướng tất yếu trên các dòng thiết bị thông minh đời mới, eSIM giúp người dùng loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào SIM vật lý. Không cần tháo lắp, không cần chờ đợi tại cửa hàng, khách hàng chỉ cần quét mã QR, thậm chí hiện nay đối với hệ điều hành iOS khách hàng Viettel còn không cần mã QR vẫn có thể kích hoạt số điện thoại mới ngay lập tức. Với khả năng tương thích cao trên smartphone, máy tính bảng và các thiết bị đeo thông minh, eSIM đang dần trở thành chuẩn kết nối mới, đồng hành cùng xu hướng số hóa và tối ưu trải nghiệm người dùng hiện đại.
Tốc độ 5G - nâng tầm trải nghiệm
Với hạ tầng mạng 5G được đầu tư bài bản và phủ sóng rộng khắp, Viettel sẽ mang đến cho khách hàng sử dụng eSIM tốc độ truy cập vượt trội, độ trễ thấp và kết nối ổn định trong mọi tình huống. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái xem phim, video độ phân giải cao không giật lag, họp trực tuyến mượt mà, chơi game online mượt tay theo thời gian thực, cũng như tải - gửi dữ liệu dung lượng lớn chỉ trong vài giây, luôn kết nối nhanh chóng, liền mạch trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
Sự kết hợp hoàn hảo - Viettel không ngừng theo đuổi trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng
Sự kết hợp giữa công nghệ eSIM tiện lợi và tốc độ 5G vượt trội chính sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm kết nối mượt mà, nhanh chóng và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là định hướng mà Viettel luôn kiên trì theo đuổi: không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cấp hạ tầng và tối ưu dịch vụ để mang lại giá trị thiết thực nhất cho người dùng.
Với gói cước eSIM 5G tốc độ cao mới, khách hàng hòa mạng mới sẽ được trải nghiệm:
Dung lượng: 10GB/ngày tốc độ cao
Giá cước: 125.000 đồng/30 ngày
Đối tượng áp dụng: Khách hàng eSIM hoà mạng mới (ưu đãi độc quyền)
Khách hàng có thể mua mới eSIM trên ứng dụng Viettel Tammi tại đây
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