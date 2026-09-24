POCO F9 Ultra: Giá bán, phiên bản 256GB/512GB/1TB

Bài viết dưới đây giúp bạn nắm rõ sự khác biệt giữa các phiên bản cũng như mức giá bán tương ứng của từng dung lượng.

Các phiên bản bộ nhớ trên POCO F9 Ultra: 512GB, 256GB, 1TB

POCO F9 Ultra được phân phối với ba tùy chọn bộ nhớ trong gồm 256GB, 512GB và 1TB. Mỗi phiên bản phù hợp với nhu cầu lưu trữ khác nhau, từ sử dụng cơ bản đến lưu trữ nhiều dữ liệu.

POCO F9 Ultra 256GB: Phiên bản chuẩn cho nhu cầu cơ bản

Phiên bản 256GB là tùy chọn bộ nhớ tiêu chuẩn của POCO F9 Ultra, đi kèm 12GB RAM, phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thoại hằng ngày. Dung lượng này đủ để cài ứng dụng, lưu ảnh, tải nhạc và lưu trữ dữ liệu cá nhân trong thời gian dài.

Dung lượng 256GB phù hợp với nhu cầu lưu trữ hằng ngày.

Phiên bản POCO F9 Ultra 256GB phù hợp với người muốn tối ưu ngân sách nhưng vẫn cần cấu hình mạnh cho các tác vụ giải trí và làm việc. Đây cũng là phương án đáng cân nhắc nếu thói quen sử dụng không phát sinh quá nhiều dữ liệu dung lượng lớn.

POCO F9 Ultra 512GB: Cân bằng chi phí và dung lượng

Với dung lượng 512GB, người dùng có thêm không gian để lưu ảnh, video, game và nhiều ứng dụng mà không phải thường xuyên kiểm tra bộ nhớ. Phiên bản này kết hợp 16GB RAM, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đa nhiệm và sử dụng các ứng dụng có yêu cầu cao.

Không gian 512GB đặc biệt hữu ích với người thường quay video độ phân giải cao hoặc lưu nhiều nội dung ngoại tuyến. Bạn cũng có thể giữ lại nhiều trò chơi và dữ liệu ứng dụng trên máy POCO mà vẫn hạn chế tình trạng thiếu dung lượng trong quá trình sử dụng.

POCO F9 Ultra 512GB là phương án cân bằng giữa chi phí đầu tư và khả năng lưu trữ cho nhiều nhóm người dùng. Đây có thể là lựa chọn hợp lý nếu bạn muốn sử dụng điện thoại lâu dài nhưng chưa cần đến không gian 1TB.

POCO F9 Ultra 1TB: Tối ưu không gian lưu trữ

Dung lượng 1TB là tùy chọn bộ nhớ tối đa của POCO F9 Ultra. Không gian này cho phép người dùng giữ nhiều ảnh, video, trò chơi và tệp cá nhân trực tiếp trên thiết bị.

POCO F9 Ultra 1TB cung cấp không gian rộng

Với người dùng thường xuyên quay video, tải phim hoặc cài nhiều game dung lượng lớn, 1TB giúp giảm nhu cầu xóa dữ liệu để giải phóng bộ nhớ. Dung lượng rộng cũng thuận tiện cho người muốn lưu trữ nội dung trong thời gian dài mà không phụ thuộc nhiều vào bộ nhớ đám mây.

POCO F9 Ultra giá bán bao nhiêu tiền? Nên mua dung lượng nào?

Giá POCO F9 Ultra thay đổi theo dung lượng bộ nhớ, dao động từ 24.490.000 - 39.990.000 đồng. Tại CellphoneS, sản phẩm có ba phiên bản chính hãng với mức giá tham khảo như sau.

Phiên bản (ROM/RAM)

Giá niêm yết tham khảo

Giá ưu đãi tham khảo

POCO F9 Ultra 256GB/12GB

29.990.000 đồng

24.490.000 đồng

POCO F9 Ultra 512GB/16GB

31.990.000 đồng

26.490.000 đồng

POCO F9 Ultra 1TB/16GB

39.990.000 đồng

30.490.000 đồng



Lưu ý: Bảng giá được tổng hợp theo thông tin mở bán sản phẩm tại CellphoneS và có thể thay đổi theo từng chương trình.

Nếu người dùng chủ yếu sử dụng mạng xã hội, chụp ảnh và cài các ứng dụng thông thường, bản 256GB có thể đáp ứng tốt nhu cầu mà không cần tăng thêm chi phí. Trong khi đó, người thường lưu nhiều video hoặc chơi game dung lượng lớn nên cân nhắc POCO F9 Ultra 512GB để có không gian sử dụng rộng hơn.

Nếu chưa xác định được dung lượng phù hợp, bạn có thể đến CellphoneS để được tư vấn dựa trên nhu cầu sử dụng và ngân sách. Tại đây có phân phối POCO F9 Ultra với nhiều tùy chọn bộ nhớ, giúp bạn dễ dàng so sánh trước khi lựa chọn.

POCO F9 Ultra 512GB là phương án cân bằng giữa không gian lưu trữ và chi phí trong ba phiên bản. Tùy nhu cầu, thói quen sử dụng và ngân sách, bạn có thể chọn 256GB, 512GB hoặc 1TB cho công việc hằng ngày. Nắm rõ khác biệt về dung lượng giúp bạn chọn đúng phiên bản, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và tối ưu chi phí.