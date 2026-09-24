Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Thiết bị - Di động

POCO F9 Ultra: Giá bán, phiên bản 256GB/512GB/1TB

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

POCO F9 Ultra 512GB là một trong ba lựa chọn dung lượng mà Xiaomi mang đến tại Việt Nam. Bên cạnh 512GB, nhà sản xuất còn giới thiệu hai tùy chọn 256GB và 1TB, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng.

Bài viết dưới đây giúp bạn nắm rõ sự khác biệt giữa các phiên bản cũng như mức giá bán tương ứng của từng dung lượng.

Các phiên bản bộ nhớ trên POCO F9 Ultra: 512GB, 256GB, 1TB

POCO F9 Ultra được phân phối với ba tùy chọn bộ nhớ trong gồm 256GB, 512GB và 1TB. Mỗi phiên bản phù hợp với nhu cầu lưu trữ khác nhau, từ sử dụng cơ bản đến lưu trữ nhiều dữ liệu.

POCO F9 Ultra 256GB: Phiên bản chuẩn cho nhu cầu cơ bản

Phiên bản 256GB là tùy chọn bộ nhớ tiêu chuẩn của POCO F9 Ultra, đi kèm 12GB RAM, phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thoại hằng ngày. Dung lượng này đủ để cài ứng dụng, lưu ảnh, tải nhạc và lưu trữ dữ liệu cá nhân trong thời gian dài.

screenshot-1790213226.png
Dung lượng 256GB phù hợp với nhu cầu lưu trữ hằng ngày.

Phiên bản POCO F9 Ultra 256GB phù hợp với người muốn tối ưu ngân sách nhưng vẫn cần cấu hình mạnh cho các tác vụ giải trí và làm việc. Đây cũng là phương án đáng cân nhắc nếu thói quen sử dụng không phát sinh quá nhiều dữ liệu dung lượng lớn.

POCO F9 Ultra 512GB: Cân bằng chi phí và dung lượng

Với dung lượng 512GB, người dùng có thêm không gian để lưu ảnh, video, game và nhiều ứng dụng mà không phải thường xuyên kiểm tra bộ nhớ. Phiên bản này kết hợp 16GB RAM, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đa nhiệm và sử dụng các ứng dụng có yêu cầu cao.

Không gian 512GB đặc biệt hữu ích với người thường quay video độ phân giải cao hoặc lưu nhiều nội dung ngoại tuyến. Bạn cũng có thể giữ lại nhiều trò chơi và dữ liệu ứng dụng trên máy POCO mà vẫn hạn chế tình trạng thiếu dung lượng trong quá trình sử dụng.

POCO F9 Ultra 512GB là phương án cân bằng giữa chi phí đầu tư và khả năng lưu trữ cho nhiều nhóm người dùng. Đây có thể là lựa chọn hợp lý nếu bạn muốn sử dụng điện thoại lâu dài nhưng chưa cần đến không gian 1TB.

POCO F9 Ultra 1TB: Tối ưu không gian lưu trữ

Dung lượng 1TB là tùy chọn bộ nhớ tối đa của POCO F9 Ultra. Không gian này cho phép người dùng giữ nhiều ảnh, video, trò chơi và tệp cá nhân trực tiếp trên thiết bị.

screenshot-1790213568.png
POCO F9 Ultra 1TB cung cấp không gian rộng

Với người dùng thường xuyên quay video, tải phim hoặc cài nhiều game dung lượng lớn, 1TB giúp giảm nhu cầu xóa dữ liệu để giải phóng bộ nhớ. Dung lượng rộng cũng thuận tiện cho người muốn lưu trữ nội dung trong thời gian dài mà không phụ thuộc nhiều vào bộ nhớ đám mây.

POCO F9 Ultra giá bán bao nhiêu tiền? Nên mua dung lượng nào?

Giá POCO F9 Ultra thay đổi theo dung lượng bộ nhớ, dao động từ 24.490.000 - 39.990.000 đồng. Tại CellphoneS, sản phẩm có ba phiên bản chính hãng với mức giá tham khảo như sau.

Phiên bản (ROM/RAM)
Giá niêm yết tham khảo
Giá ưu đãi tham khảo
POCO F9 Ultra 256GB/12GB
29.990.000 đồng
24.490.000 đồng
POCO F9 Ultra 512GB/16GB
31.990.000 đồng
26.490.000 đồng
POCO F9 Ultra 1TB/16GB
39.990.000 đồng
30.490.000 đồng

Lưu ý: Bảng giá được tổng hợp theo thông tin mở bán sản phẩm tại CellphoneS và có thể thay đổi theo từng chương trình.

Nếu người dùng chủ yếu sử dụng mạng xã hội, chụp ảnh và cài các ứng dụng thông thường, bản 256GB có thể đáp ứng tốt nhu cầu mà không cần tăng thêm chi phí. Trong khi đó, người thường lưu nhiều video hoặc chơi game dung lượng lớn nên cân nhắc POCO F9 Ultra 512GB để có không gian sử dụng rộng hơn.

Nếu chưa xác định được dung lượng phù hợp, bạn có thể đến CellphoneS để được tư vấn dựa trên nhu cầu sử dụng và ngân sách. Tại đây có phân phối POCO F9 Ultra với nhiều tùy chọn bộ nhớ, giúp bạn dễ dàng so sánh trước khi lựa chọn.

POCO F9 Ultra 512GB là phương án cân bằng giữa không gian lưu trữ và chi phí trong ba phiên bản. Tùy nhu cầu, thói quen sử dụng và ngân sách, bạn có thể chọn 256GB, 512GB hoặc 1TB cho công việc hằng ngày. Nắm rõ khác biệt về dung lượng giúp bạn chọn đúng phiên bản, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và tối ưu chi phí.

Tags:

#POCO F9 Ultra #giá điện thoại #giá bán #dung lượng #smartphone #CellphoneS

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Galaxy AI và Gemini Intelligence trên Galaxy Z Series mới: Trợ lý AI thông minh hơn từng ngày

Galaxy AI và Gemini Intelligence trên Galaxy Z Series mới: Trợ lý AI thông minh hơn từng ngày

Nếu như những thế hệ trước, AI trên smartphone chủ yếu dừng lại ở việc tối ưu camera hay nhận diện giọng nói, thì trên Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8, Galaxy AI đã tiến thêm một bước: trở thành trợ lý chủ động, thấu hiểu ngữ cảnh và có thể tự thực hiện tác vụ thay người dùng.
Sinh viên nam nên chọn Casio, MVW hay G-SHOCK?

Sinh viên nam nên chọn Casio, MVW hay G-SHOCK?

Với sinh viên nam, một chiếc đồng hồ không chỉ để xem giờ mà còn ảnh hưởng đến sự tiện khi đi học, thực tập hay di chuyển mỗi ngày. Casio, MVW và G-SHOCK đều có tệp người dùng riêng, nên chọn đúng sẽ quan trọng hơn chọn theo tên thương hiệu.
Top 5 đồng hồ thông minh chống nước cực đỉnh cho bạn tha hồ tắm biển

Top 5 đồng hồ thông minh chống nước cực đỉnh cho bạn tha hồ tắm biển

Đồng hồ thông minh kháng nước có chỉ số từ 5ATM trở lên giúp bạn tự tin ngụp lặn, bơi lội và thỏa sức tắm biển mà không sợ bị hư hỏng linh kiện. Màn hình AMOLED hiển thị cực nét dưới nắng gắt. Dòng sản phẩm này còn hỗ trợ đo nhịp tim và định vị GPS chính xác để bảo vệ an toàn cho bạn.
Lên đời iPhone 17 ngay hôm nay nhận trợ giá sốc ở CellphoneS

Lên đời iPhone 17 ngay hôm nay nhận trợ giá sốc ở CellphoneS

iPhone 17 gây nhiều chú ý nhờ loạt nâng cấp mạnh về hiệu năng, camera và thiết kế, nhưng mức giá khiến không ít người dùng phân vân. Nếu người dùng muốn sở hữu chiếc máy này với giá tốt, ghé ngay CellphoneS đang có nhiều ưu đãi.
Vì sao MacBook Neo dường như đang phổ biến rất nhanh?

Vì sao MacBook Neo dường như đang phổ biến rất nhanh?

MacBook Neo đang trở thành cái tên được nhắc nhiều trong nhóm laptop mỏng nhẹ nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn và định vị rõ cho nhu cầu học tập, văn phòng. Sức hút của mẫu máy này không chỉ đến từ logo Apple, mà còn từ việc nó chạm đúng một khoảng trống lớn của thị trường.
Mẹo sử dụng camera OPPO Find X9 Ultra bật tính năng ẩn này để chụp ảnh nét căng

Mẹo sử dụng camera OPPO Find X9 Ultra bật tính năng ẩn này để chụp ảnh nét căng

OPPO Find X9 Ultra được trang bị cảm biến kích thước lớn, thuật toán AI cùng nhiều chế độ chụp chuyên sâu. Nếu biết cách kích hoạt và sử dụng đúng từng tính năng, người dùng có thể tạo ra những bức ảnh sắc nét, màu sắc chân thực. Dưới đây là những mẹo hữu ích giúp tận dụng tối đa hệ thống camera của chiếc smartphone này.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!