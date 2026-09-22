iPhone 18 series giá tăng từ 100-200$, đã khiến người dùng lựa chọn mua iPhone 16 Pro Max cũ

Bài viết phân tích lý do xu hướng này được quan tâm và những điểm cần lưu ý khi chọn máy cũ.

Mất khung titan quen tay, nhưng đổi lại lớp kính bền hơn khi va chạm hằng ngày

Nếu quen với cảm giác chắc tay của khung titan, iPhone 16 Pro Max cũ vẫn có lợi thế riêng nhờ độ hoàn thiện mang nét đặc trưng của dòng Pro trước đây. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max chuyển sang khung nhôm nguyên khối nên cảm giác cầm có phần đầm tay hơn.

Đáng chú ý, iPhone 18 series được nâng cấp Ceramic Shield 2 ở mặt trước cùng lớp Ceramic Shield ở mặt lưng, bền hơn thế hệ kính trên đời cũ. Với người hay để máy chung túi với chìa khóa hoặc thỉnh thoảng làm rơi, đây là cải tiến có ý nghĩa thực tế hơn là chỉ đổi cảm giác cầm nắm.

Khung titan trên iPhone 16 Pro Max vẫn được nhiều người dùng yêu thích

Chip A18 Pro vẫn đủ dùng cho tác vụ hằng ngày, A20 Pro chỉ thực sự khác biệt khi khai thác AI và tác vụ nặng

Với iPhone 16 Pro Max cũ, chip A18 Pro vẫn đủ sức đáp ứng những nhu cầu phổ biến như mạng xã hội, quay chụp hay chơi game trong thời gian dài. Nếu thói quen sử dụng chủ yếu xoay quanh các tác vụ này, khác biệt hiệu năng hằng ngày chưa chắc tạo ra cảm giác thay đổi quá lớn.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max sử dụng chip A20 Pro trên tiến trình 2nm, đi cùng 12GB RAM, tạo thêm dư địa cho xử lý AI và các tác vụ đòi hỏi nhiều tài nguyên. Lợi thế này phát huy rõ hơn khi chơi game nặng, dựng video hoặc sử dụng các tính năng AI trong thời gian dài, chứ không nằm ở những thao tác thường ngày.

Khẩu độ biến thiên giúp chụp linh hoạt hơn, nhưng camera tele zoom 5x của bản cũ vẫn đủ dùng cho nhu cầu thông thường

iPhone 16 Pro Max cũ vẫn có camera chính 48MP và tele 12MP zoom quang 5x, phù hợp với thói quen chụp chân dung hoặc chủ thể ở xa. Nếu thường xuyên chụp ảnh đời thường, quay video và ưu tiên khả năng zoom xa, hệ thống này vẫn có tính thực dụng cao trong đa số tình huống.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max bổ sung camera chính 48MP với khẩu độ biến thiên f/1.48-f/4.0, cho phép chụp linh hoạt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Camera tele cũng chuyển sang 48MP với zoom quang 8x, giúp ảnh chi tiết hơn khi chụp xa - đây là khác biệt đáng cân nhắc nhất với người có thói quen chụp thiếu sáng hoặc cần zoom sâu thường xuyên.

Camera iPhone 18 Pro Max chụp thiếu sáng tốt hơn

Chênh 10 giờ xem video là khác biệt rõ nhất, đáng chú ý nhất với người dùng máy cường độ cao

Với iPhone 16 Pro Max cũ, thời gian phát lại video tối đa đạt 33 giờ và khoảng 29 giờ khi xem trực tuyến. Đây vẫn là mức pin đáp ứng tốt một ngày sử dụng với các tác vụ quen thuộc. Tuy nhiên, nếu thường xuyên xem nội dung trực tuyến, chơi game hoặc dùng máy liên tục, việc phải sạc lại giữa ngày sẽ dễ xảy ra hơn.

Ở iPhone 18 Pro Max, thời gian phát lại video có thể đạt 43 giờ và 29 giờ khi sử dụng mô phỏng. Khoảng cách 10 giờ ở khả năng phát video cho thấy lợi thế rõ ràng hơn với người có cường độ sử dụng cao, đặc biệt khi xem phim hoặc giải trí trong thời gian dài không có ổ cắm gần bên.

Chênh khoảng 11 triệu đồng cùng dung lượng 256GB - khoảng cách đủ lớn để nhiều người vẫn chọn máy cũ

Giá bán tạo ra khoảng cách khá lớn giữa hai thế hệ, đặc biệt khi đặt cạnh các phiên bản có cùng dung lượng:

Phiên bản

Giá tham khảo

iPhone 18 Pro Max 256GB

41.990.000đ

iPhone 18 Pro Max 512GB

48.490.000đ

iPhone 18 Pro Max 1TB

61.490.000đ

iPhone 18 Pro Max 2TB

80.990.000đ

iPhone 16 Pro Max 256GB cũ

Từ 24.290.000đ

iPhone 16 Pro Max 512GB cũ

Từ 26.790.000đ

iPhone 16 Pro Max 1TB cũ

Từ 31.790.000đ



Lưu ý: Mức giá trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm, dung lượng, tình trạng máy, nguồn hàng cũng như các chương trình ưu đãi tại từng thời điểm.

Với mức chênh lệch khoảng 11 triệu đồng cho cùng bản 256GB, khoản ngân sách tiết kiệm được khi chọn iPhone 16 Pro Max cũ đủ để sắm thêm một chiếc iPad hoặc Apple Watch.

Tạm kết

iPhone 18 series mang đến những nâng cấp rõ hơn về pin, hiệu năng và camera, nhưng mức giá cao khiến iPhone 16 Pro Max cũ vẫn có sức hút riêng. Nếu ưu tiên trải nghiệm mới và dùng lâu dài, thế hệ mới có thể phù hợp hơn. Ngược lại, máy cũ là lựa chọn hợp lý cho người muốn tiết kiệm mà vẫn cần một thiết bị cao cấp.

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