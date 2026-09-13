Bảng giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam bao nhiêu?

Cùng tham khảo bảng giá chi tiết của hai model tại Việt Nam để lựa chọn phiên bản phù hợp.

Bảng giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam mới nhất

Hai model đều được bán với 4 mức dung lượng 256GB, 512GB, 1TB và 2TB giúp người dùng dễ dàng đối chiếu giá giữa các phiên bản. Dưới đây là bảng giá chi tiết của hai dòng sản phẩm này mà người dùng có thể tham khảo:

Giá iPhone 18 Pro theo từng phiên bản dung lượng

Giá iPhone 18 Pro có mức khởi điểm 38.990.000 đồng với tùy chọn bộ nhớ 256GB, trong khi phiên bản 512GB được ở mức 45.490.000 đồng. Với tùy chọn 1TB, mức giá là 58.490.000 đồng, còn phiên bản 2TB có giá 77.990.000 đồng. Mức chênh lệch giữa các phiên bản khá lớn, đặc biệt khi nâng lên dung lượng 1TB và 2TB.

Giá dòng 18 Pro đa dạng phiên bản bộ nhớ

iPhone 18 Pro cung cấp 4 mức dung lượng gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB, đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trữ của người dùng. Nếu thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc lưu nhiều tệp dữ liệu, bạn có thể ưu tiên những phiên bản có bộ nhớ lớn để sử dụng thoải mái hơn.

Giá iPhone 18 Pro Max theo từng phiên bản dung lượng

Giá iPhone 18 Pro Max có giá từ 41.990.000 đồng cho phiên bản 256GB, trong khi tùy chọn 512GB được niêm yết ở mức 48.490.000 đồng. Hai tùy chọn cao hơn gồm 1TB và 2TB có giá lần lượt 61.490.000 đồng và 80.990.000 đồng. Như vậy, người dùng có thể lựa chọn dung lượng tùy theo nhu cầu lưu trữ và ngân sách.

Giá dòng 18 Pro Max theo từng mức dung lượng

Với 4 tùy chọn bộ nhớ từ 256GB đến 2TB, iPhone 18 Pro Max đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ các tác vụ cơ bản đến lưu trữ nhiều ảnh, video và dữ liệu. Người thường xuyên quay chụp hoặc làm việc với tệp dung lượng lớn có thể cân nhắc bản bộ nhớ cao hơn. Trong khi đó, phiên bản 256GB phù hợp với người muốn sử dụng flagship màn hình lớn nhưng vẫn kiểm soát chi phí.

Giá iPhone 18 Pro và giá iPhone 18 Pro Max chênh nhau bao nhiêu?

Ở cùng một mức dung lượng, iPhone 18 Pro Max cao hơn giá iPhone 18 Pro đúng 3 triệu đồng. Mức chênh này được duy trì từ phiên bản 256GB cho đến 2TB, giúp người dùng dễ dàng tính toán ngân sách khi lựa chọn giữa hai model.

Mức giá chênh nhau giữa hai phiên bản

Với cùng dung lượng, người mua không cần đánh đổi không gian lưu trữ để chuyển từ bản Pro sang Pro Max. Điểm khác biệt dễ nhận thấy giữa hai phiên bản nằm ở kích thước màn hình. iPhone 18 Pro trang bị màn hình 6,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình lớn hơn với kích thước 6,9 inch.

Nếu ưu tiên không gian hiển thị rộng để đọc tài liệu, xem video hoặc thao tác trên màn hình lớn, iPhone 18 Pro Max là lựa chọn đáng cân nhắc. Ngược lại, iPhone 18 Pro phù hợp với người muốn tiết kiệm 3 triệu đồng và ưu tiên thiết bị có kích thước nhỏ gọn hơn.

Mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ở đâu uy tín?

Nếu đang tìm nơi mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng, CellphoneS là địa chỉ đáng tham khảo với chương trình đặt trước cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn. Người dùng có thể lựa chọn ưu đãi thu cũ lên đời, hỗ trợ đến 5 triệu đồng hoặc nhận ưu đãi thanh toán 2 triệu đồng với mức giá iPhone 18 Pro và Pro Max hấp dẫn.

Bên cạnh đó, chính sách trả góp 0% không phụ phí và không cần trả trước giúp giảm áp lực chi phí khi nâng cấp thiết bị. Đặc biệt, CellphoneS còn triển khai S-Buyback với cam kết thu lại máy tối thiểu 65% giá trị trong vòng 15 tháng. Nhờ đó, khách hàng có thể cân nhắc mua iPhone thế hệ mới với nhiều phương án tài chính linh hoạt hơn.

Người mua có thể đặt trước từ 19:00 ngày 12/09, trong khi thời gian nhận máy dự kiến bắt đầu từ 8:00 ngày 18/09. Do số lượng ưu đãi có hạn, khách hàng nên đăng ký sớm để có cơ hội hưởng đầy đủ quyền lợi hoặc gọi 1800.2097 để được CellphoneS hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Nhìn chung, giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mang đến nhiều lựa chọn về dung lượng giúp người dùng dễ dàng cân đối nhu cầu và ngân sách. Nếu bạn đang tìm nơi mua iPhone 18 thế hệ mới, bạn có thể tham khảo CellphoneS để cập nhật giá bán và chính sách mua hàng mới.